[Video] Công an xuất hiện tại nhà của 'nhân vật có tiếng' ở Thanh Hóa

Trưa 26/5, lực lượng công an xuất hiện ở một số địa chỉ trên tuyến phố Lê Hoàn (phường Lam Sơn), phố Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương), phố Trường Thi (phường Điện Biên)... TP Thanh Hóa, được cho là để thực hiện công tác kiểm tra, khám xét.

Lực lượng công an xuất hiện trước một số địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa

Những địa chỉ có sự xuất hiện của phương tiện, lực lượng công an được cho là nơi ở cũng như nơi có liên quan đến một "nhân vật có tiếng" ở Thanh Hóa. Được biết, người này có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nhiều người dân quan tâm tới việc lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ

Những địa chỉ có sự xuất hiện của lực lượng công an có liên quan đến một 'nhân vật có tiếng' ở Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, việc kiểm tra, khám xét trên do các đơn vị của Bộ Công an chủ trì. Phía Công an tỉnh Thanh Hóa chưa có phát ngôn gì về việc này.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, để điều tra, xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã đề nghị đơn vị chức năng cung cấp hồ sơ liên quan đến Công ty cổ phần khoáng sản T.A.P. và các công ty liên quan.