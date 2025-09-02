Pháo lễ khai hỏa.

Trực thăng cất cánh tiến về Quảng trường Ba Đình.

Lễ chào cờ và rước đuốc truyền thống

Người dân sẵn sàng đón đoàn diễu binh Người dân ở khu vực trước Nhà Hát Lớn sẵn sàng chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành (Video: Vân Khánh)

Hàng nghìn cựu chiến binh chờ đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Các khối sẵn sàng tham tham gia diễu binh, diễu hành

Các thương bệnh binh đến từ Trung tâm Thuận Thành, Bắc Ninh được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào khu vực khán đài trong Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Nguyễn Yến)

Các khối vào vị trí tập kết tại quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho đợt tập dượt cuối cùng.

Khối xe tăng, thiết giáp di chuyển vào khu vực tập kết.

Xe thiết giáp trên đường Cửa Bắc. (Ảnh: Vũ Minh Quân)

3h, các khối quân đội, công an tập kết tại đường Phan Đình Phùng, chỉnh đốn đội ngũ rồi di chuyển vào Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho lễ diễu binh trọng đại.

Khi các đoàn diễu binh tiến qua phố Quán Thánh, người dân hai bên đường đồng loạt hò reo, vỗ tay cổ vũ, gửi gắm niềm tự hào dân tộc và tình cảm quân dân gắn bó nồng hậu.

Hình ảnh bên trong Quảng trường Ba Đình lúc 3h sáng.

Đoàn xe chở các khối diễu binh đi qua đường Quang Trung hướng vào trung tâm thành phố.

Chàng thanh niên có ngày sinh 2/9 được bạn bè tổ chức sinh nhật ngay trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức)Khúc hát chung mừng sinh nhật vang lên trong dãy hàng người chờ diễu binh.

Người dân thuê thang xem diễu binh.

Đông nghẹt người quanh các con phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Theo thông tin ban đầu, hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ sẽ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam trên biển vào sáng mai.

Học viên trường Sỹ quan Chính trị giao lưu với nhân dân.

Tại Hà Nội, từ 22h ngày 1/9 đến 6h ngày Quốc khánh 2/9, khả năng mưa thấp. Sáng 2/9, Hà Nội khả năng cao không mưa, thời tiết tốt, trời nắng nhẹ, nhiệt độ sáng 26-30°C. Xác suất mưa vào sáng 2/9 là dưới 20% với lượng mưa nhỏ và kết thúc nhanh. Cơ quan khí tượng lưu ý, đầu giờ sáng 2/9 trời nhiều mây, làm giảm tầm nhìn và trần mây thấp. Vì vậy, cần lưu ý các hoạt động bay ở độ cao thấp quanh khu vực tổ chức sự kiện.

Hà Nội đêm nay không ngủ

Đêm 1/9, Hà Nội rực rỡ ánh đèn và rộn ràng không khí ngày hội. Từng con phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đông nghịt người, nhiều gia đình mang theo chiếu, ghế gấp, cơm hộp, nước uống để thức trọn đêm giữ chỗ.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ ngồi tụ tập ca hát, trò chuyện rôm rả. Tất cả quyết thức đêm mong ngóng giây phút được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử vào sáng mai.

Lúc 20h, khu vực phố Tràng Thi đông nghịt người, hai bên vỉa hè gần như không còn chỗ trống.

Các lực lượng chức năng lập rào chặn xe từ chiều tối.

Khu vực ngã 5 phố Cửa Nam - Tràng Thi cũng chật kín người.

Ai nấy đều háo hức, sẵn sàng thức xuyên đêm chờ màn diễu binh lịch sử.

Công an thành phố Hà Nội đảm bảo, tạo điều kiện cho các em nhỏ, người già có vị trí thuận lợi.

Nhóm chị Nguyễn Thị Thắm (ở Thanh Xuân) đi xếp hàng từ 15h để lấy vị trí đẹp tại Ngã 5 Cửa Nam - Tràng Thi.

Người dân vẫy cờ Tổ quốc, hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui trong đại thắng".

Các tuyến phố trung tâm chật kín người

Từ chiều 1/9, các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình đã ken đặc người dân tìm chỗ ngồi.