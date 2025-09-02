Người dân ở khu vực trước Nhà Hát Lớn sẵn sàng chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành (Video: Vân Khánh)
Các khối vào vị trí tập kết tại quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho đợt tập dượt cuối cùng.
Khối xe tăng, thiết giáp di chuyển vào khu vực tập kết.
Đoàn xe chở các khối diễu binh đi qua đường Quang Trung hướng vào trung tâm thành phố.
Đông nghẹt người quanh các con phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Theo thông tin ban đầu, hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ sẽ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam trên biển vào sáng mai.
Học viên trường Sỹ quan Chính trị giao lưu với nhân dân.
Tại Hà Nội, từ 22h ngày 1/9 đến 6h ngày Quốc khánh 2/9, khả năng mưa thấp.
Sáng 2/9, Hà Nội khả năng cao không mưa, thời tiết tốt, trời nắng nhẹ, nhiệt độ sáng 26-30°C. Xác suất mưa vào sáng 2/9 là dưới 20% với lượng mưa nhỏ và kết thúc nhanh.
Cơ quan khí tượng lưu ý, đầu giờ sáng 2/9 trời nhiều mây, làm giảm tầm nhìn và trần mây thấp. Vì vậy, cần lưu ý các hoạt động bay ở độ cao thấp quanh khu vực tổ chức sự kiện.
Hà Nội đêm nay không ngủ
Đêm 1/9, Hà Nội rực rỡ ánh đèn và rộn ràng không khí ngày hội. Từng con phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đông nghịt người, nhiều gia đình mang theo chiếu, ghế gấp, cơm hộp, nước uống để thức trọn đêm giữ chỗ.
Từ người lớn đến trẻ nhỏ ngồi tụ tập ca hát, trò chuyện rôm rả. Tất cả quyết thức đêm mong ngóng giây phút được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử vào sáng mai.