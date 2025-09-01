Chụp ảnh với hàng ngàn lá cờ Tổ quốc trên con phố nhiều 'nàng thơ' nhất Hà Nội Nam Giang, 23:00 01/09/2025 Chia sẻ Thích0 Rất đông người dân, du khách, đặc biệt các bạn trẻ, thiếu nữ... đã đến khu vực phố Phan Đình Phùng, Đặng Dung chụp ảnh, check-in, tận hưởng không khí trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Cảnh tượng khó tin tại trung tâm Hà Nội vào đêm ngày 31/8, rạng sáng ngày 1/9 3 điểm đến gần Hà Nội dịp 2/9 – Vừa xem diễu binh vừa vui chơi trọn ngày Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ! VIDEO: Thiếu nữ nô nức chụp ảnh với hàng ngàn lá cờ Tổ quốc trên 'tọa độ vàng' ở Hà Nội. Những ngày này, khắp thủ đô Hà Nội đều rộn ràng trong không khí chào đón Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Khắp các con phố được trang hoàng rực rỡ, tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa. Không gian tuyến phố Phan Đình Phùng, Đặng Dung... được trang hoàng nổi bật với hàng ngàn lá cờ Tổ quốc. Chính vì vậy, đây cũng là "tọa độ vàng" để người dân đến hòa chung không khí trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Nhiều người dân, đặc biệt là thiếu nữ diện áo dài trắng chụp ảnh kỷ niệm trong những ngày đặc biệt này. "Nàng thơ" trong tà áo dài trắng tinh khôi cùng nón lá, ghi lại khoảnh khắc thanh xuân trên phố Đặng Dung. Sắc đỏ vàng phủ kín cả dãy phố. Từ những lá cờ lớn tung bay trên quảng trường, cho tới các phụ kiện nhỏ xinh như huy hiệu, băng rôn, quạt giấy hay mũ cờ đỏ sao vàng... được các bạn nữ sử dụng để chụp hình. Các "nàng thơ" dễ dàng có những bức ảnh kỷ niệm với background rực rỡ. Nhiều gia đình đưa con nhỏ lên khu phố Phan Đình Phùng tận hưởng không khí ngày lễ Quốc khánh 2/9. Dịch vụ cho thuê áo dài trắng, bán hoa "hốt bạc" trên phố Phan Đình Phùng. Giá thuê áo dài là 100.000 đồng/chiếc, bó hoa được bán khoảng 50.000-200.000 đồng/bó tùy loại hoa. Các "nàng thơ" chụp ảnh, check-in bên những gánh hoa, hình ảnh biến nơi đây thành "tọa độ vàng" trong mỗi dịp lễ lớn. Theo Tiền phong Copy link 09/01/2025 08:05 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/chup-anh-voi-hang-ngan-la-co-to-quoc-tren-con-pho-nhieu-nang-tho-nhat-ha-noi-post1774470.tpo Từ nơi xa hướng về Tổ Quốc: Một chiếc áo dài, một lá cờ nhỏ, du học sinh Việt thắp lên ngọn lửa yêu nước Chia sẻ Thích0 Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 Con ơi Tổ quốc trong tim