Trực tiếp Baeksang 2026: Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất mảng Truyền hình thuộc về Park Shin Woo

17h50 chiều tối ngày 8/5/2026 (giờ địa phương), sau chương trình thảm đỏ hoành tráng, lễ trao giải danh giá Baeksang Arts Awards lần thứ 62 chính thức bắt đầu tại Hội trường D, COEX (Seoul). Với sự dẫn dắt của bộ ba MC quen thuộc Shin Dong Yup, Suzy và Park Bo Gum, sự kiện năm nay tiếp tục là tâm điểm của truyền thông với dàn đề cử khủng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Bộ 3 MC hội ngộ tại Baeksang lần thứ 62

Sự kiện năm nay quy tụ dàn sao đình đám, từ những cái tên bảo chứng phòng vé như Hyun Bin, Gong Yoo đến dàn nam thần đang gây sốt toàn cầu như Lee Jun Ho, Byeon Woo Seok, Park Ji Hoon... Sự xuất hiện của các mỹ nhân hàng đầu như Im YoonA, Son Ye Jin, Park Bo Young, Shin Hye Sun... cũng hứa hẹn một đêm trao giải mãn nhãn và đẳng cấp của giải thưởng danh giá nhất xứ kim chi.

KẾT QUẢ LỄ TRAO GIẢI THEO DIỄN BIẾN THỜI GIAN THỰC ĐƯỢC CHÚNG TÔI CẬP NHẬT TẠI ĐÂY:

20h18: Ở mảng Truyền hình, Park Shin Woo đã xuất sắc giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất nhờ siêu phẩm tâm lý tình cảm Our Unwritten Seoul.

20h12: Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất mảng Điện ảnh thuộc về Yoon Ga Eun với bộ phim The World of Love.

19h24: Giữa những giây phút hồi hộp chờ đợi chủ nhân của các giải thưởng, sân khấu Baeksang 2026 đã lắng đọng với màn tri ân sâu sắc của các diễn viên. Sau đó là phần khuấy động không khí của dàn cast chương trình Culinary Class Wars 2 trong trang phục đầu bếp.

19h18: Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng Truyền hình thuộc về Lim Soo Jung với vai diễn trong phim Low Life.

19h13: Yoo Seung Mok xuất sắc được xướng tên cho giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng Truyền hình nhờ vai diễn đầy chiều sâu trong bộ phim Manager Kim.

19h10: Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng Điện ảnh thuộc về nam diễn viên gạo cội Lee Sung Min trong phim No Other Choice.

19h04: Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng Điện ảnh thuộc về Shin Se Kyung với vai diễn trong phim Humint. Đây là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp điện ảnh của mỹ nhân họ Shin, khẳng định thực lực diễn xuất ngày càng thăng hạng của cô trên màn ảnh rộng.

18h48: Diễn viên xuất sắc nhất mảng Kịch nói thuộc về Kim Shin Rok.

18h42: Giải thưởng Popularity Award (Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất) thuộc về Park Ji Hoon và Im YoonA.

18h35: Kịch bản xuất sắc nhất mảng Điện ảnh thuộc về biên kịch Byun Sung Hyun & Lee Jin Seong cho bộ phim Good News, còn mảng Truyền hình thuộc về biên kịch Song Hye Jin với bộ phim You and Everything Else.

18h23: Giải thưởng Nghệ thuật (Technical Award) thuộc về Giám đốc âm nhạc Lee Min Hwi trong bộ phim điện ảnh Pavane.

18h21: Giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về Seo Su Bin với vai diễn trong The World of Love.

18h16: Nam diễn viên mới xuất sắc nhất mảng Điện ảnh thuộc về Park Ji Hoon nhờ vai diễn bùng nổ trong siêu phẩm The King's Warden. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự lột xác ngoạn mục của nam diễn viên trên màn ảnh rộng, giúp anh khẳng định vị thế là một trong những gương mặt triển vọng nhất của điện ảnh Hàn Quốc hiện nay.

18h00: Giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (hạng mục phim truyền hình) gọi tên Lee Chae Min với màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim Bon Appétit, Your Majesty. Nam diễn viên đã gửi lời cám ơn đến YoonA khi lên nhận giải, gọi cô là người mà anh "vô cùng kính trọng và yêu quý", và nhờ YoonA sunbaenim mà vai diễn Lee Heon mới được sinh ra như ngày hôm nay.

Trong khi đó, giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về Bang Hyo Rin với vai diễn trong bộ phim Aema.