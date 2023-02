Trục lợi từ mê tín dị đoan

Nằm cách cổng chào xã Đông Quan một quãng ngắn, điện thờ nhà bà Lựu lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Lặn lội đường xa đến đây, chị Hiền muốn nhờ bà Lựu "áp vong gọi hồn" để hỏi về công danh tài lộc, số mệnh trong năm mới.

Dù trong số lễ vật được chị Hiền bày ra không có cau để bổ nhưng bà Lựu vẫn dặn một câu mà thời gian gần đây đã trở thành trào lưu trên các trang mạng xã hội. "Có cái gì đúng con phải nhận đúng nhanh, cái gì sai con cãi mau", bà Lựu nói.

Khi chị Hiền than phiền về bệnh thoái hóa đốt sống do 10 năm làm công nhân may phải ngồi liên tục, vong linh nhập vào bà Lựu khẳng định có thể chữa khỏi bằng một loại nước thánh ở trên bàn thờ. Tuy nhiên, để được thánh đồng ý cho nước thì bắt buộc phải gieo quẻ.

Chai nước thánh trên bàn thờ chỉ là một chai nước khoáng thông thường còn nguyên nhãn mác và có thể mua ở bất cứ tiệm tạp hóa nào. Tuy nhiên, với niềm tin mãnh liệt vào những lời hướng dẫn của vong linh mà bà Lựu tự nhận nhập vào người, chị Hiền quyết chữa bệnh bằng thứ nước thánh này.



Chỉ trong một buổi chiều bà Lựu liên tục gọi tới 5, 7 vong lên để nhập vào bản thân, vong nào cũng là thai nhi bị người trong gia đình phá bỏ khi đang mang bầu và hù dọa người đến xem bằng những câu chuyện rùng rợn bịa đặt. Dù bận rộn vì hết vong này đi vong kia đến nhưng bà Lựu vẫn không quên nhắc khách đến xem liên tục đặt tiền.

Chân tướng thực sự của bà Lựu cả xã Đông Quan ai cũng biết nên khách đến xem bói gọi hồn cũng chỉ toàn những người từ nơi xa.

Ông Tống Hồng Phong - Chủ tịch UBND xã Đông Quan - huyện Đông Hưng cho hay: "Đối tượng này người dân địa phương không có ai tin tưởng bà ấy, mà cũng không có ai đến để xem bói, chủ yếu là người ở địa phương khác".

Cách đây một thời gian bà Lựu cũng đã từng bị khách đến xem vạch trần những thủ đoạn lừa đảo trên các trang mạng xã hội. Sau đó Công an xã Đông Quan cũng đã tiến hành xác minh xử lý. Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, những chiêu trò hù dọa mê tín dị đoan vẫn ngày ngày diễn ra tại điện thờ nhằm trục lợi bất chính từ những người dân đặt niềm tin nhầm chỗ.