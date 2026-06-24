Trong hàng trăm năm qua, khả năng kiếm tiền và bảo đảm tài chính luôn là một phần cốt lõi trong định nghĩa về một người đàn ông trưởng thành, một "trụ cột" vững chãi của gia đình. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một thế hệ công nghệ có khả năng thay thế cả lao động chân tay lẫn lao động trí óc đang trỗi dậy với tốc độ chóng mặt.

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) khiến thu nhập có nguy cơ sụt giảm, công việc dần mất đi giá trị độc quyền và con đường thăng tiến lộ rõ những vết rạn nứt, một câu hỏi mang tính thời đại được đặt ra: Điều gì sẽ xảy ra với vai trò "trụ cột" vốn dĩ đã gắn chặt với bản sắc nam giới từ bao đời nay?

Thế hệ đàn ông đầu tiên phải cạnh tranh trực tiếp với AI

Ở tuổi 38, anh Hoàng Dũng, một quản lý dự án công nghệ tại Hà Nội, đang sở hữu cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Anh có một gia đình hạnh phúc với hai con nhỏ, một căn hộ chung cư cao cấp đang trong quá trình trả góp ngân hàng, và một bảng thành tích sự nghiệp ấn tượng với mức thu nhập ổn định suốt 10 năm qua. Vị thế người gánh vác chính trong nhà chưa bao giờ là điều anh phải nghi ngờ, cho đến vài tháng trở lại đây.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách âm thầm khi công ty anh tích hợp các công cụ AI thế hệ mới vào quy trình vận hành. Những bản báo cáo thị trường phức tạp trước đây tốn của anh cả tuần phân tích thì nay được AI tổng hợp chỉ trong vài phút. Những slide thuyết trình bóng bẩy gửi đối tác hay các đoạn mã lập trình hỗ trợ kỹ thuật đều được xử lý gọn gàng chỉ sau vài câu lệnh.

Anh Dũng chưa mất việc, và trên giấy tờ, anh vẫn là nhân sự cấp trung cốt cán. Thế nhưng, mỗi tối khi đối mặt với bảng tính chi phí gia đình và khoản nợ ngân hàng, một câu hỏi lạnh người cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh: Liệu 5 năm nữa, bản thân mình còn đáng giá và có thể kiếm được mức thu nhập như ngày hôm nay?

Người đàn ông 38 tuổi này không đơn độc. Anh Dũng là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nam giới đầu tiên trong lịch sử phải bước vào một cuộc đua không cân sức với những cỗ máy không biết mệt mỏi, không đòi tăng lương và có tốc độ học hỏi vô hạn.

Theo khảo sát "Future of Jobs Report 2025" của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), có tới 86% doanh nghiệp trên toàn cầu dự kiến AI và các công nghệ xử lý thông tin sẽ làm thay đổi mô hình kinh doanh của họ trước năm 2030. Khoảng 41% nhà tuyển dụng được khảo sát cho biết họ dự kiến sẽ giảm một phần lực lượng lao động khi AI có thể tự động hóa một số nhiệm vụ hiện do con người đảm nhận.

Nhìn từ góc độ xã hội học, trong hầu hết các nền văn hóa Đông Tây, giá trị bản sắc của người đàn ông được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính là khả năng kiếm tiền, địa vị nghề nghiệp và vai trò bảo vệ, bảo đảm cuộc sống cho gia đình. Nam giới được nuôi dạy để tin rằng, lòng tự trọng và giá trị của họ tỷ lệ thuận với con số ghi trên tờ phiếu lương cuối tháng.

Chính vì cơ chế định danh này, khi đối mặt với làn sóng mất việc hoặc suy giảm thu nhập, đàn ông thường phải chịu những cú sốc tâm lý nặng nề hơn rất nhiều so với phụ nữ. Khi một người phụ nữ mất việc, xã hội vẫn dành cho họ những không gian cảm thông nhất định liên quan đến vai trò chăm sóc gia đình. Nhưng khi đàn ông rơi vào hoàn cảnh tương tự, họ thường rơi thẳng vào một khoảng trống khủng hoảng danh tính, nơi lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng vì cảm giác thất bại trong việc làm tròn bổn phận "giữ lửa" tài chính.

Một chuyên gia tâm lý học nam giới khi chia sẻ về vấn đề này đã đưa ra một nhận định rất đáng suy ngẫm: "Đối với nhiều đàn ông, công việc không chỉ đơn thuần là nguồn thu nhập mà còn là nguồn định danh duy nhất của họ. Tước đi công việc hay khả năng tạo ra thu nhập vượt trội của họ cũng giống như việc tước đi tấm giấy thông hành xác nhận giá trị sự tồn tại của họ trong gia đình và xã hội."

Làn sóng AI hiện nay không nhất thiết phải tạo ra một kịch bản thảm họa nơi hàng triệu đàn ông công sở bị sa thải ngay lập tức. Thay vào đó, sự tác động diễn ra tinh vi và âm thầm hơn rất nhiều thông qua cơ chế giảm biên độ thặng dư của sức lao động.

Báo cáo về viễn cảnh việc làm toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các nghiên cứu chuyên sâu của McKinsey đã chỉ ra rằng, thay vì sa thải hàng loạt, các doanh nghiệp đang sử dụng AI để tối ưu hóa hiệu suất. Cụ thể, báo cáo của McKinsey Global Institute cho thấy AI tạo sinh có thể đóng góp từ 2.600 đến 4.400 tỷ USD giá trị kinh tế mỗi năm thông qua việc nâng cao năng suất lao động.

Một nhân sự biết cách tận dụng AI giờ đây có thể xử lý khối lượng công việc tương đương với ba người trước đây. Nghiên cứu của Đại học Stanford và MIT trên hơn 5.000 nhân viên chăm sóc khách hàng cho thấy việc sử dụng AI giúp năng suất lao động tăng trung bình 14%, riêng nhóm nhân viên ít kinh nghiệm có thể tăng tới 35%.

Hệ quả trực tiếp là các doanh nghiệp sẽ siết chặt định biên nhân sự, giảm nhu cầu tuyển dụng mới và gián tiếp triệt tiêu cơ hội thương lượng tăng lương của người lao động. Áp lực hiệu suất đè nặng lên vai mỗi cá nhân tăng lên gấp bội, trong khi biên độ tăng thu nhập lại bị bóp nghẹt.

Những ngành nghề văn phòng vốn là "thánh địa" tạo ra thu nhập cao cho nam giới như Marketing, sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa, lập trình IT, kế toán hay phân tích tài chính đang là những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất.

Theo báo cáo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), AI có khả năng tác động đến gần 60% việc làm tại các nền kinh tế phát triển và mới nổi. Đáng chú ý, khác với các làn sóng tự động hóa trước đây vốn thay thế lao động chân tay, AI lần này tấn công trực diện vào nhóm lao động trí óc có thu nhập từ trung bình đến cao, nơi nam giới đang chiếm tỷ lệ sở hữu vị trí áp đảo.

Một phân tích của Goldman Sachs cho thấy AI tạo sinh có thể tác động tới khoảng 300 triệu việc làm toàn thời gian trên toàn thế giới. Đáng chú ý, nhóm nghề nghiệp chịu ảnh hưởng lớn nhất lại là các công việc văn phòng, hành chính, pháp lý, tài chính, lập trình và truyền thông, những lĩnh vực vốn được xem là "vùng an toàn" của tầng lớp lao động tri thức trong nhiều thập kỷ qua.

Nguy cơ không nằm ở việc thất nghiệp, mà là sự biến mất của giá trị độc quyền

Nỗi lo sợ lớn nhất của người đàn ông trung niên thời đại này thường không phải là chiếc quyết định sa thải đột ngột, mà là cảm giác bản thân đang "mất giá" từng ngày. Họ vẫn đến văn phòng mỗi ngày, vẫn nhận lương đều đặn, nhưng sâu thẳm bên trong, họ hiểu rằng mình không còn là người giỏi nhất, không còn là nhân tố độc quyền sở hữu những tri thức khó thay thế.

Hội chứng "bị thay thế" và nỗi lo âu nghề nghiệp đang trở thành một căn bệnh thời đại âm thầm tàn phá tâm lý của các nhân sự cấp trung và quản lý dự án ở độ tuổi từ 35 trở đi. Khi một bạn trẻ Gen Z mới ra trường có thể sử dụng các công cụ AI để tạo ra một bản kế hoạch kinh doanh sắc sảo tương đương với một người có 10 năm kinh nghiệm, thì ranh giới về kinh nghiệm và thâm niên tích lũy bấy lâu nay của người đàn ông bỗng chốc bị san phẳng.

Nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) cho thấy vấn đề tài chính và công việc liên tục nằm trong nhóm nguyên nhân gây căng thẳng hàng đầu đối với nam giới trưởng thành. Các nghiên cứu về thất nghiệp kéo dài cũng ghi nhận nguy cơ trầm cảm, rối loạn lo âu và suy giảm sức khỏe tim mạch tăng đáng kể ở nhóm lao động mất đi vai trò kinh tế chủ đạo.

Cảm giác bất an, tự hoài nghi về năng lực bản thân và nỗi sợ hãi mơ hồ về một tương lai bị đào thải tạo nên một thứ áp lực vô hình nhưng cực kỳ tàn nhẫn, đẩy họ vào những cuộc khủng hoảng tuổi trung niên sớm hơn thường lệ.

Điều gì sẽ xảy ra khi nền tảng kinh tế của gia đình thay đổi, khi người vợ có thu nhập vượt trội hơn chồng hoặc thu nhập của người đàn ông không còn giữ thế độc tôn vững chãi như trước?

Trong bối cảnh mới, khi các công việc đòi hỏi sự tương tác xã hội cao, trí tuệ cảm xúc và khả năng chăm sóc xã hội có xu hướng ít bị AI tác động hơn, cán cân thu nhập trong nhiều gia đình đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt. Khi người phụ nữ thăng tiến nhanh hơn và mang về nguồn tài chính chủ đạo, những khuôn mẫu truyền thống về vai trò giới bắt đầu bị rạn nứt.

Người đàn ông lúc này phải đối mặt với một áp lực kép: vừa phải nỗ lực giữ vững vị thế ngoài xã hội trước sự đe dọa của công nghệ, vừa phải học cách thích nghi với một vai trò mới trong gia đình khi không còn là người mang lại nguồn tài chính lớn nhất. Sự thay đổi này đòi hỏi một bản lĩnh tinh thần cực kỳ lớn. Liệu người đàn ông hiện đại có đủ dũng cảm và sự rộng lượng để chấp nhận rằng, giá trị bản thân của họ không còn được đo lường duy nhất bằng những con số USD trong tài khoản ngân hàng?

Mối đe dọa từ AI không chỉ dừng lại ở câu chuyện tài chính hay địa vị xã hội, nó đang âm thầm tàn phá sức khỏe thể chất của nam giới từ bên trong. Nỗi lo lắng triền miên về tương lai nghề nghiệp kích hoạt cơ chế sinh học sản sinh quá mức cortisol và adrenaline trong cơ thể.

Các chuyên gia y học và sức khỏe nghề nghiệp cảnh báo rằng, trạng thái căng thẳng kéo dài do sợ bị thay thế là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng mất ngủ kinh niên, trầm cảm lâm sàng và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch ở nam giới tuổi trung niên. Đàn ông có xu hướng giữ những lo âu này cho riêng mình thay vì chia sẻ, khiến áp lực tâm lý không có lối thoát và chuyển hóa thành những tổn thương thực thể.

Đúng như một bác sĩ tim mạch đã từng đưa ra lời cảnh báo đầy sức nặng: "Bản thân AI chưa bao giờ trực tiếp khiến một người đàn ông đau tim, nhưng chính nỗi lo âu nghẹt thở về việc bị nó thay thế và gạt ra bên lề cuộc sống có thể dễ dàng làm điều đó."

Định hình lại mẫu đàn ông mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Mặc dù bức tranh có vẻ ảm đạm, nhưng làn sóng AI không có nghĩa là dấu chấm hết cho vai trò của người đàn ông. Thực tế, nó đang mở ra một cuộc sàng lọc lớn để định hình nên một thế hệ nam giới mới với những giá trị ưu việt hơn.

Trong một thế giới mà những công việc kỹ thuật, xử lý số liệu và phân tích logic đã có AI đảm nhiệm một cách xuất sắc với chi phí cực thấp, thị trường lao động sẽ bắt đầu định giá cực kỳ cao cho những năng lực mang tính nhân bản thuần túy. Đó là khả năng lãnh đạo bằng sự thấu hiểu, tư duy chiến lược mang tính đột phá, sự đồng cảm sâu sắc trong giao tiếp, khả năng kết nối con người và xây dựng niềm tin bền vững. Đây đều là những phẩm chất mà các mô hình ngôn ngữ lớn hay các hệ thống AI tinh vi nhất cũng không thể sao chép hay thay thế được trong tương lai gần.

Báo cáo “Future of Jobs 2025” ước tính đến năm 2030, khoảng 170 triệu việc làm mới có thể được tạo ra trên toàn cầu, trong khi khoảng 92 triệu việc làm biến mất, tương ứng mức tăng ròng khoảng 78 triệu việc làm.

Thế hệ cha ông của chúng ta trước đây cạnh tranh bằng sức mạnh thể chất và cơ bắp. Thế hệ tiếp theo khẳng định vị thế bằng tri thức, bằng những tấm bằng đại học và năng lực chuyên môn chuyên sâu. Nhưng thế hệ đàn ông ngày hôm nay lại đang đứng trước một thử thách hoàn toàn khác biệt: họ là thế hệ đầu tiên phải cạnh tranh sinh tồn với một cỗ máy có khả năng tự học hỏi, tự phân tích và thậm chí là tự sáng tạo.

Câu hỏi lớn nhất đặt ra cho mỗi người đàn ông trong thời đại này đã không còn là việc liệu AI có lấy đi công việc của họ hay không. Câu hỏi mang tính sống còn mà họ phải tự trả lời là nếu một ngày kia, công việc không còn là công cụ giúp họ tạo ra giá trị lớn nhất nữa, thì họ sẽ chọn điều gì để định nghĩa nên bản ngã và bản lĩnh của chính mình?