Nằm tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul là thành phố đặc biệt khi trải dài trên cả hai châu lục Á - Âu. Phía bắc giáp biển Đen, phía nam hướng ra biển Marmara và nằm ngay bên eo biển Bosphorus nổi tiếng, Istanbul từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn với những mái vòm Byzantine tráng lệ, Blue Mosque (Sultan Ahmed Mosque) nổi tiếng với 6 ngọn tháp cùng hơn 20.000 viên gạch Iznik màu xanh đặc trưng, hay những địa danh quen thuộc như quảng trường Taksim, phố Istiklal và cung điện Dolmabahçe.

Tuy nhiên thời gian gần đây, bên cạnh vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn, Istanbul còn gây sốt mạng xã hội nhờ một “đặc sản” khác: chàng trai bán bắp nướng và hạt dẻ rang cực điển trai khiến nhiều du khách đứng ngồi không yên.

Những đoạn video ghi lại cảnh anh bán hàng trên các tuyến phố đông đúc ở Istanbul đang viral rầm rộ trên TikTok và Facebook. Sở hữu gương mặt nam tính với bộ râu quai nón, phong cách ăn mặc lịch lãm cùng thần thái phong trần, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo du khách, đặc biệt là khách Việt Nam. Nhiều người thậm chí xếp hàng mua bắp chỉ để được chụp ảnh check-in cùng anh chàng.

Tiktoker Hoàng Anh Panda cũng từng chia sẻ đoạn clip trải nghiệm mua bắp nướng và hạt dẻ tại đây. Trong video, nam TikToker liên tục dành lời khen cho người bán hàng vì không chỉ đẹp trai mà còn vô cùng thân thiện, dễ mến. Theo chia sẻ, bắp nướng và hạt dẻ ở đây cũng được đánh giá là thơm ngon, hấp dẫn. Đoạn clip nhanh chóng thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội.

Được biết, chàng trai gây sốt có tên Alper Temel, sinh năm 2000. Anh đã theo gia đình bán bắp nướng và hạt dẻ rang suốt khoảng 7-8 năm nay. Dù nổi tiếng đến mức được nhiều trang mạng gọi vui là “Man of The Year 2025”, Alper vẫn đều đặn phụ giúp gia đình bán hàng mỗi ngày.

Không chỉ gây chú ý ngoài đời thực, Alper Temel còn sở hữu lượng người theo dõi ấn tượng trên mạng xã hội. Kênh TikTok của anh hiện có gần 700.000 follower, nhiều video ghi lại cuộc sống thường ngày và cảnh bán hàng thu hút hàng chục triệu lượt xem, trong đó có clip đạt hơn 43 triệu view. Trên Instagram, anh cũng sở hữu hơn 940.000 người theo dõi. Bên cạnh gương mặt điển trai, Alper còn gây ấn tượng với chiều cao nổi bật cùng thân hình săn chắc.

Tuy nhiên, điều khiến du khách yêu mến Alper không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở sự thân thiện và dễ gần. Dù liên tục bị khách du lịch trêu đùa, quay video hay xin chụp ảnh cùng, anh vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ và nhiệt tình hợp tác để mọi người có được những khung hình đẹp nhất. Chính sự tự nhiên, lịch sự ấy đã giúp những video quay cảnh Alper bán bắp và hạt dẻ luôn nhận về lượng tương tác lớn, từ hàng chục nghìn đến hàng triệu lượt thả tim.

Nếu có dịp ghé thăm Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đừng quên tìm đến chàng trai bán bắp nướng đang “hot rần rần” trên mạng xã hội thời gian gần đây. Giữa khung cảnh cổ kính và nhộn nhịp của thành phố nằm giữa hai châu lục Á - Âu, hình ảnh anh chàng điển trai với nụ cười thân thiện bên xe bắp nướng đã trở thành một “điểm check-in” thú vị được nhiều du khách yêu thích.

Ngoài “nam thần bán bắp”, Istanbul còn sở hữu hàng loạt điểm tham quan nổi tiếng, giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và nhịp sống hiện đại.

Một trong những biểu tượng nổi bật nhất của thành phố là Hagia Sophia - công trình mái vòm Byzantine tráng lệ từng là nhà thờ, sau đó trở thành bảo tàng và hiện là thánh đường Hồi giáo. Du khách được vào cửa miễn phí, tuy nhiên thường phải xếp hàng khá lâu. Khi tham quan cần ăn mặc lịch sự, phụ nữ nên che tóc khi vào khu cầu nguyện và giữ yên lặng bên trong.

Cách đó không xa là Blue Mosque (Sultan Ahmed Mosque), nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng với 6 ngọn tháp và hơn 20.000 viên gạch Iznik họa tiết xanh đặc trưng. Đây cũng là một trong những địa điểm được du khách ghé thăm nhiều nhất tại Istanbul nhờ kiến trúc tinh xảo và không gian linh thiêng đặc biệt.

Nếu yêu thích vẻ đẹp xa hoa của đế chế Ottoman, du khách có thể ghé cung điện Dolmabahçe nằm bên bờ Bosphorus. Công trình gây ấn tượng với lối kiến trúc pha trộn giữa Ottoman và châu Âu, nổi bật với những đèn chùm pha lê Bohemian lộng lẫy.

Trong khi đó, quảng trường Taksim và phố Istiklal lại mang màu sắc hiện đại, sôi động hơn. Khu vực này luôn đông đúc cả ngày lẫn đêm với hàng loạt quán ăn, cửa hàng và nghệ sĩ đường phố. Đây cũng là nơi lý tưởng để cảm nhận nhịp sống trẻ trung của Istanbul.

Một địa điểm khác không nên bỏ lỡ là tháp Galata, tòa tháp đá từ thế kỷ 14 với tầm nhìn bao quát Golden Horn và bán đảo lịch sử. Nhiều du khách lựa chọn đến đây vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh cảnh xếp hàng dài.

Ngoài các điểm “must try”, Istanbul còn có nhiều góc nhỏ đậm chất địa phương như phố cổ Balat với những con dốc nhỏ, dãy nhà nhiều màu sắc và các quán café xinh xắn. Khu vực này đặc biệt được yêu thích bởi những ai thích chụp ảnh và khám phá nhịp sống bản địa.

Bán đảo Sultanahmet cùng cung điện Topkapı cũng là điểm dừng chân nổi bật. Đây từng là nơi ở của các vị vua Ottoman suốt nhiều thế kỷ, lưu giữ nhiều bảo vật hoàng gia quý giá và những câu chuyện lịch sử hấp dẫn.

Nếu muốn ngắm Bosphorus trong khung cảnh thơ mộng, du khách có thể ghé nhà thờ Hồi giáo Ortaköy nằm ngay dưới chân cầu Bosphorus. Xung quanh khu vực này có rất nhiều hàng quán nổi tiếng, đặc biệt là món kumpir khoai tây nướng nhồi topping đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ẩm thực Istanbul cũng là điều khiến nhiều du khách mê mẩn. Kebab với nhiều biến thể khác nhau như döner, şiş hay adana luôn nằm trong danh sách phải thử. Bên cạnh đó còn có pide - món “pizza Thổ Nhĩ Kỳ” hình chiếc thuyền với lớp vỏ nướng giòn rụm, kuru fasulye - món đậu trắng hầm cà chua ăn cùng cơm và bánh mì, hay simit và börek - những món ăn sáng quen thuộc của người địa phương.

Ngoài ra, cà phê Thổ Nhĩ Kỳ đặc sánh cùng trà đen truyền thống (çay) cũng là trải nghiệm không nên bỏ lỡ. Du khách thường mua thêm lokum (Turkish delight) loại kẹo dẻo nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ để làm quà mang về.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, mùa xuân (tháng 4-6) và mùa thu (tháng 9-11) là thời điểm đẹp nhất để khám phá Istanbul nhờ thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Đặc biệt tháng 4 còn có Lễ hội hoa tulip nổi tiếng, khi công viên Emirgan phủ kín sắc hoa rực rỡ.

Mùa hè tại Istanbul khá sôi động với nhiều hoạt động về đêm bên bờ Bosphorus, trong khi mùa đông mang vẻ đẹp cổ tích với những đợt tuyết phủ hiếm hoi. Du khách cũng nên lưu ý thời gian Ramadan vì nhiều hàng quán và điểm tham quan có thể thay đổi giờ hoạt động. Để chuyến đi thuận tiện hơn, du khách nên chuẩn bị giày đi bộ thoải mái, khăn choàng khi vào đền thờ, áo khoác nhẹ theo mùa cùng kem chống nắng hoặc ô mưa tùy thời điểm du lịch.