Khi thể thao trở thành ngôn ngữ chung của các gia đình hiện đại

Cha mẹ bận rộn với công việc, con cái dành nhiều thời gian cho việc học. Những cuộc trò chuyện đôi khi chỉ xoay quanh việc hoàn thành bài tập, giờ giấc sinh hoạt hay những công việc thường nhật. Chính vì thế, nhiều gia đình đang tìm kiếm những cách thức mới để kết nối và tạo nên những khoảng thời gian chất lượng bên nhau.



Trong số đó, thể thao đang dần trở thành một "ngôn ngữ chung" đặc biệt.

Việc cha mẹ cùng tham gia các hoạt động thể chất với con không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn góp phần cải thiện sự gắn kết trong gia đình. Khi trẻ nhìn thấy cha mẹ chủ động vận động, các em cũng có xu hướng hình thành những thói quen tích cực và duy trì lối sống lành mạnh từ sớm. Quan trọng hơn, những trải nghiệm ấy tạo nên những ký ức đẹp trong quá trình trưởng thành của trẻ.

Nhận thấy nhu cầu kết nối gia đình thông qua thể thao ngày càng lớn, nhiều sân chơi và hoạt động dành cho các gia đình đã được tổ chức trên khắp cả nước. Trong đó, S-Race Family - thương hiệu chuyên biệt thuộc hệ sinh thái của giải chạy học sinh S-Race, hướng tới mục tiêu khuyến khích các gia đình cùng nhau vận động, xây dựng nền tảng sức khỏe và nuôi dưỡng lối sống tích cực cho thế hệ trẻ. Tập đoàn TH là đơn vị đồng hành, thương hiệu TH MISTORI là nhà tài trợ vàng của S-Race 2026.

Đáng chú ý nhất là chiến dịch truyền thông "Nhà mình yêu thể thao" được triển khai nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 nhằm khuyến khích các gia đình chia sẻ những khoảnh khắc cùng vận động. Mỗi bức ảnh, mỗi video ghi lại những phút giây tập luyện, vui chơi hay thi đấu cùng nhau đều trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh và sự gắn kết gia đình.

Thông qua những bức ảnh và video ghi lại khoảnh khắc cả nhà cùng vận động, chiến dịch mở ra cơ hội để các gia đình trên khắp cả nước lan tỏa câu chuyện sống khỏe của riêng mình. Chương trình dành cho phụ huynh, gia đình và học sinh từ bậc Mầm non đến THPT, với thời gian tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày 01/07/2026 và bình chọn cộng đồng đến hết ngày 05/07/2026.

Để tham gia, các gia đình chỉ cần trở thành thành viên nhóm "Chạy cùng S-Race" và đăng tải tối đa 03 nội dung dưới hình thức ảnh hoặc video. Các bài dự thi có thể chia sẻ những câu chuyện gia đình cùng vận động, khoảnh khắc cha mẹ và con cái hoặc anh chị em cùng chơi thể thao, những trải nghiệm và cảm xúc tích cực từ việc rèn luyện thể chất, cũng như các kiến thức, kinh nghiệm về dinh dưỡng và vận động khoa học.

Trong một thế giới mà mỗi người đều có xu hướng sống nhanh hơn và dành nhiều thời gian hơn cho màn hình, thể thao đang trở thành một trong số ít những hoạt động có thể đưa các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau một cách tự nhiên. Đó không chỉ là hành trình rèn luyện sức khỏe mà còn là hành trình xây dựng sự thấu hiểu, sẻ chia và những ký ức đẹp sẽ theo mỗi đứa trẻ suốt quá trình trưởng thành.