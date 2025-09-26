Trong tháng 10/2025, những cung hoàng đạo nào sẽ bị chi phối nhiều nhất về mặt tình cảm?

Bước sang tháng 10, bầu không khí thu sang với tiết trời dịu mát nhưng cũng đầy những biến chuyển bất ngờ trong vũ trụ. Sự dịch chuyển của các hành tinh, đặc biệt là Sao Kim (hành tinh của tình yêu) và Sao Hỏa (hành tinh của cảm xúc, hành động) sẽ tác động mạnh mẽ lên một số cung hoàng đạo. Điều này khiến chuyện tình duyên của họ không còn bằng phẳng mà trở nên nhiều cảm xúc, nhiều lựa chọn và cả nhiều thử thách hơn.

Vậy trong tháng 10 này, những cung hoàng đạo nào sẽ bị chi phối nhiều nhất về mặt tình cảm?

1. Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tháng 10 là mùa của Thiên Bình, vì vậy không lạ khi chòm sao này chịu ảnh hưởng lớn từ các chuyển động của vũ trụ. Sao Kim chiếu rọi trực tiếp khiến Thiên Bình trở nên quyến rũ và thu hút hơn trong mắt người khác phái.

Nhưng chính điều này cũng mang lại không ít rắc rối: các mối quan hệ tay ba, sự lựa chọn giữa tình cảm và lý trí khiến Thiên Bình nhiều lúc rơi vào bế tắc. Đây là thời điểm Thiên Bình cần lắng nghe trái tim mình thật sự muốn gì, thay vì chỉ làm vừa lòng người khác.

2. Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Cuối tháng 10, Bọ Cạp bước vào mùa sinh nhật và cũng là giai đoạn đầy biến động trong tình duyên. Với bản tính mãnh liệt, Bọ Cạp có thể trải qua những ngày đầy đam mê nhưng cũng đầy ghen tuông và thử thách.

Sao Hỏa tác động mạnh, khiến cảm xúc dễ bùng nổ, đôi khi chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Đây là lúc Bọ Cạp cần học cách kiểm soát cảm xúc, đừng để tình yêu trở thành trò chơi của sự chiếm hữu.

3. Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tháng 10 mang đến cho Ma Kết nhiều áp lực từ công việc và gia đình. Chính vì mải mê với trách nhiệm, Ma Kết dễ bỏ bê chuyện tình cảm, khiến đối phương cảm thấy cô đơn.

Một số Ma Kết còn rơi vào tình trạng “chia đôi ngả đường” khi phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Tuy nhiên, nếu biết cân bằng, đây lại là cơ hội để Ma Kết khẳng định mình: tình yêu trưởng thành và bền vững chính là khi hai người cùng nhau vượt qua khó khăn.

4. Song Ngư (19/2 – 20/3)

Sự nhạy cảm vốn có của Song Ngư sẽ bị nhân lên gấp bội trong tháng 10. Con đường tình duyên của họ vì thế cũng chao đảo theo từng cảm xúc. Dễ rung động, dễ mơ mộng, dễ tổn thương – đó là ba trạng thái Song Ngư trải qua liên tục.

Tuy nhiên, sự chi phối này không hoàn toàn tiêu cực. Nếu biết tận dụng, Song Ngư có thể tìm thấy một mối nhân duyên sâu sắc, xuất phát từ chính sự chân thành và tình cảm trong sáng của mình.

5. Song Tử (21/5 – 21/6)

Tháng 10 mang lại cho Song Tử nhiều cơ hội gặp gỡ và mở rộng quan hệ. Nhưng càng nhiều lựa chọn, Song Tử lại càng dễ lạc lối. Bị chi phối bởi Sao Kim và Sao Thủy, Song Tử có thể rơi vào tình huống “đứng núi này trông núi nọ”.

Đây là lời nhắc nhở để Song Tử sống chậm lại, học cách lắng nghe trái tim thay vì chạy theo những điều thoáng qua.

Kết

Tháng 10 là tháng của sự giao mùa, cũng là tháng của những biến động trong tình duyên với nhiều cung hoàng đạo. Dù bạn thuộc cung nào, hãy nhớ rằng sự chi phối của vũ trụ chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất vẫn là cách bạn trân trọng tình yêu, thấu hiểu đối phương và giữ được sự bình tĩnh trước mọi lựa chọn.

Có những mối duyên đến rồi đi, nhưng cũng có tình yêu ở lại lâu dài, chỉ khi cả hai cùng biết nắm giữ và vun đắp. Và có lẽ, chính những thử thách trong tháng 10 này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn giá trị thật sự của tình yêu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm