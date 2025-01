Gala Vinh danh & Trao giải WeChoice Awards 2024 diễn ra tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM) đã diễn ra trong không khí nóng hơn bao giờ hết. Năm nay, rất nhiều đề cử xứng đáng đã được vinh danh tại các hạng mục quan trọng tại WeChoice Awards 2024.

Trong đó, không thể không nhắc đến hạng mục Màn trình diễn bùng nổ - một trong những hạng mục mới tại WeChoice mùa thứ 9 đã thu hút rất nhiều lượt bình chọn của độc giả. Sau khoảng thời gian bình chọn căng thẳng, thứ hạng số 1 đã thuộc về Trống Cơm - màn trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với tổng số 2.423.311 lượt bình chọn.

Tổng số lượt bình chọn của tiết mục Trống Cơm tại hạng mục Màn trình diễn bùng nổ

Trống Cơm là màn trình diễn của tổ hợp Nhà Sao Sáng với 3 nghệ sĩ gồm NSND Tự Long, SOOBIN và Cường Seven tại vòng công diễn 1 show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Với việc hội tụ tinh hoa của giai điệu dân gian của điệu hò dân ca Bắc bộ do nghệ sĩ Tự Long thể hiện, nhạc cụ dân tộc đàn bầu với màn khoe tài của SOOBIN và khả năng trình diễn ấn tượng của Cường Seven đã giúp Trống Cơm thu hút hàng triệu view, trở thành ca khúc duy nhất của chương trình dẫn đầu Top Trending trên YouTube.

Các nghệ sĩ phấn khích khi giành giải Màn trình diễn bùng nổ

Cường Seven thay mặt các anh tài chia sẻ về giải thưởng

Trước đó chia sẻ về tiết mục Trống Cơm, NSND Tự Long chia sẻ: “Tự Long cho biết: “Ca khúc này nói về văn hóa. Văn hóa là bản chất, là cội nguồn của dân tộc. Phương diện văn hóa mà chúng tôi muốn kể đó chính là tiếp nối những giá trị truyền thống, chúng tôi muốn cho những người trẻ hiểu và tiếp cận nhiều hơn nữa, để thêm yêu vốn cổ của dân tộc.

Lời bài Trống cơm chúng tôi không sửa. Nhưng có điều đặc biệt là chương trình cho chúng tôi sáng tác mới đến 49%. Tận dụng điều đó chúng tôi đã sáng tác thêm một đoạn để làm mới thêm giai điệu nhưng không mất đi bản sắc của ca khúc, bản sắc của dân tộc chúng mình. Khán giả của chúng tôi có thể là 6x, 7x, 8x hay 9x, nhưng cũng có thể là đối tượng 2000 trở lên. Nhưng họ vẫn sẽ thích nghe trống cơm và chúng tôi làm giàu thêm kho tàng văn hóa Việt Nam”.