Mới đây, đám cưới của Mũi trưởng Nguyễn Việt Long và Quỳnh Như đã diễn ra ở Tây Ninh - quê nhà cô dâu. Đây cũng là tiệc hỷ thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của cộng đồng mạng. Bởi trước đó, Mũi trưởng Long khá kín tiếng, không đăng tải quá nhiều về “nửa kia”. Chỉ đến khi chụp ảnh cưới, anh mới “nhá hàng” một số bức ảnh cùng vợ của mình.

Dù chưa có quá nhiều hình ảnh chính thức từ buổi lễ, nhưng những hình ảnh từ bạn bè, người thân lẫn ekip trang điểm đăng tải lên MXH cũng đủ khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi cho cô dâu Quỳnh Như. Vợ của Mũi trưởng Long sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi rạng rỡ.

Mũi trưởng Long và vợ Quỳnh Như trong lễ ăn hỏi

Cô dâu nhận nhiều lời khen với sắc vóc cuốn hút, xinh đẹp

Trong ngày vui của mình, Quỳnh Như lựa chọn áo dài đỏ truyền thống cho đám hỏi, trên tay cầm một bó hoa sen trắng. Cô bày tỏ sự xúc động, hạnh phúc khi Mũi trưởng Long xuất hiện, chính thức về chung một nhà. Trong lễ ăn hỏi, Mũi trưởng Long lựa chọn bộ quân phục của mình, anh cũng không giấu được niềm vui khi “rước nàng về dinh”.

Ngoài những hình ảnh trong đám hỏi được hé lộ, mới đây, Hậu Hoàng cũng đã đăng tải hình ảnh trong tiệc cưới của Mũi trưởng Long ở Tây Ninh. Cặp đôi lựa chọn tone màu giản dị, tone sáng cho tiệc cưới của mình.

Theo những ảnh hiếm được chia sẻ, Mũi trưởng Long tươi rói, cười hạnh phúc hết cỡ trong ngày trọng đại. Trong khi đó, cô dâu cũng gây bão không kém với diện mạo xinh đẹp phát sáng.

Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến tham dự lễ cưới của Mũi trưởng Long

Về dàn khách mới, Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến chọn trang phục áo dài nổi bật. Hậu Hoàng cũng gây chú ý hơn với mái tóc vàng, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trong lần gặp gỡ này, Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long thoải mái “tái hiện” lại khoảnh khắc kề vai bá cổ trong chương trình Sao Nhập Ngũ. Không những thế, cô cũng thoải mái tương tác, trò chuyện với cô dâu, chứng minh mối quan hệ giữa các bên rất thân thiết, gắn bó.

Về việc từng được "đẩy thuyền" ghép đôi với Mũi trưởng Long, Hậu Hoàng cũng khéo léo bày tỏ: "Chúc mừng chiếc thuyền ma 5 năm của tui hôm nay chính thức về bên vợ nhé. Chúc đồng chí mãi mãi hạnh phúc về sau".

Hậu Hoàng cũng thể hiện sự thân thiết, vô tư vui đùa với cô dâu

Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long còn cùng nhau tái hiện lại khoảnh khắc gây sốt trước đây

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi. Ngoài ra, hội “ăn cưới online” không quên nhắn nhủ, mong cô dâu chú rể nhanh chóng “xả suộc” để có thể được ngắm trọn vẹn hơn lễ cưới của cả hai.

Một số bình luận của khán giả:

- “Cô dâu xinh xuất sắc. Mũi trưởng Long thì đúng nghĩa hạnh phúc vì lấy được vợ”.

- “Đẹp đôi qua, đám cưới dễ thương ghê”.

- “Xem Mũi trưởng Long hớn hở chưa này, ảnh nào cũng cười tươi rạng rỡ. Chúc mừng cả hai bạn”.

- “Vậy là cũng được thấy Hậu Hoàng trong đám cưới này. Nhìn họ thân thiết mà vui lây”.

- “Đáng yêu quá, luôn luôn hạnh phúc nha”.