Thời gian gần đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện trong những bộ váy dáng rộng, che khéo vóc dáng. Ngay lập tức, "thám tử mạng" đã rộ lên nghi vấn người đẹp đang có "tin vui" vì vòng 2 lùm lùm khác lạ. Tuy nhiên, chẳng để dân tình phải đồn đoán lâu, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã có màn "lên đồ" đáp trả cực gắt.

Không cần nói một chữ phân bua, Doãn Hải My chỉ âm thầm chia sẻ bức ảnh khoe trọn vóc dáng trong bộ đồ tập bó sát màu xám. Khác hẳn với vẻ ngoài lùm lùm trong chiếc váy xanh suông rộng khi về quê chồng trước đó, bộ đồ bó sát này đã giúp cô nàng phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể, ba vòng cực phẩm.

Đặc biệt, tiêu điểm của khung hình chính là vòng eo phẳng lì, săn chắc không một chút mỡ thừa. Nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn luôn khiến netizen xuýt xoa, đặc biệt là sau khi sinh con trai đầu lòng, cô nàng ngày càng xinh đẹp, nhuận sắc. "Body này thì tin đồn vòng 2 'lùm lùm' bay màu trong một nốt nhạc nhé!", một netizen bình luận.

Doãn Hải My diện đồ bó sát khoe vóc dáng nuột nà, vòng eo thon gọn

Có thể thấy, việc diện váy rộng trước đó có lẽ chỉ là sở thích thay đổi phong cách nhất thời hoặc do góc chụp "phản chủ". Nhìn vào gương mặt xinh đẹp không góc chết cùng thần thái sang chảnh trong ảnh selfie trước gương, cư dân mạng chỉ biết xuýt xoa: Đúng là "bạch nguyệt quang" làng bóng đá chưa bao giờ làm mình thất vọng!

Từ sau khi về chung một nhà với hậu vệ Đoàn Văn Hậu, cuộc sống của Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm sát sao. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, cô nàng vẫn giữ vững phong độ nhan sắc và vóc dáng vạn người mê. Động thái khoe eo lần này như một lời khẳng định ngầm: Body vẫn "mướt mải" lắm nhé các bác ơi!

Chiếc váy rộng thùng thình che đi vóc dáng thật của Doãn Hải My