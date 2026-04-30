Không khí nghỉ lễ đang “nóng” dần lên, và mạng xã hội cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Từ trước kỳ nghỉ vài ngày, hội gái xinh đã rục rịch lên đồ, chọn concept, chuẩn bị cho những bộ ảnh “cháy máy” khi vi vu.

Một trong những hoạt động không thể thiếu trong dịp lễ này chính là đi du lịch. Năm nay, nhiều người đẹp chọn biển, các khu du lịch làm điểm đến. Vừa là dịp nghỉ dưỡng, cũng là lúc lưu lại được nhiều khoảnh khắc đẹp, đăng lên mạng xã hội.

Lướt Instagram, Threads,... trong những ngày này không khó để bắt gặp những khoảnh khắc những người đẹp khoe dáng với bikini. Từ bikini hai mảnh, váy maxi bay bổng đến những outfit cắt xẻo, tất cả tạo nên một “đại hội visual” đúng nghĩa, khiến dân tình chỉ biết thả tim mỏi tay.

Hàn Hằng được netizen xếp hạng là người đẹp nóng bỏng nhất hè với loạt ảnh chụp bikini ở bãi biển. Body mẹ 1 con đẹp trông mòn con mắt là đây.

Ngọc Huyền cũng không nằm ngoài đường đua khoe dáng xinh. Chỉ trong vài giây chia sẻ, hình ảnh dưới bãi biển của cô nàng đã nhận về bão like.

Rachel Phan - người yêu Michael Trương vốn là mỹ nhân theo đuổi style gợi cảm nên tinh thần đi biển của người đẹp này cứ phải gọi là “cháy” nhất có thể.

Trong khi đó, hot girl Hoàng Yến chọn thiết kế váy xuyên thấu, ôm sát hình thể. Chắc phải xếp cô nàng vào hàng mỹ nhân “năng suất” nhất dịp lễ này khi liên tục cho ra nhiều bộ hình khác nhau.

Á khôi Cấn Hồng Anh dạo biển chill chill là có ngay loạt ảnh đăng mạng xã hội.

Hội chị đẹp cũng không ngoại lệ. Huyền Baby đã có mặt tại một khu nghỉ dưỡng hạng sang. Cô còn thả thính cỡ này: "Em đăng hình không phải để thả thính. Mục đích chính là để anh xem"

Chi Pu xứng đáng top visual.

Ảnh: IGNV