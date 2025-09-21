Hai cháu bé 4 tuổi đến từ Sơn La được Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận trong tình trạng nguy kịch do tai nạn ong đốt. Cùng bị ong đốt với hai cháu là bé trai 3 tuổi đã qua đời khi được đưa đến bệnh viện địa phương.

Theo lời kể của người nhà, ba em bé này là họ hàng, cùng theo bà lên nương rẫy. Trên nương, các cháu bất ngờ bị đàn ong rừng tấn công. Ba đứa trẻ hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát, bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể. Người bà cũng bị thương.

Sau khi về nhà, các bé không chỉ bị sưng phù mặt, trên thân nổi nhiều nốt mà còn có biểu hiện sốt và khó thở, được gia đình đưa đến trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên, do có hơn 80 vết đốt, em bé 3 tuổi không qua khỏi. Hai trẻ còn lại được liên hệ chuyển gấp tới Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trẻ bị ong đốt được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại khoa Cấp cứu và Chống độc, các bác sĩ xác định mỗi bé có khoảng 20 vết ong đốt, với nhiều biến chứng nặng như tổn thương gan , thận, tiêu cơ vân và rối loạn đông máu .

Bác sĩ CKI Phạm Văn Tuấn cho biết: "Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi đã thực hiện cấp cứu, truyền dịch, lợi tiểu cưỡng bức và điều chỉnh rối loạn đông máu nhằm bảo vệ gan thận".

Sau 48 giờ điều trị tích cực, sức khỏe của hai bé dần ổn định, các chỉ số xét nghiệm cải thiện rõ rệt. Nếu tiến triển thuận lợi, bệnh nhi có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó không lâu, cũng tại Sơn La, hai bé trai 4 tuổi và 6 tuổi bị ong đốt khi nghịch tổ ong trong vườn. Cả hai nhập viện trong tình trạng biến chứng tiêu cơ vân , may mắn được cứu chữa kịp thời và xuất viện sau 5 ngày.

Các bác sĩ cảnh báo, ong đốt là tai nạn phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt tại vùng nông thôn, miền núi. Đây không phải là tai nạn đơn giản. Ngay cả khi chỉ có vài vết đốt, trẻ vẫn có nguy cơ diễn biến nặng nếu không được theo dõi và xử lý kịp thời. Một số biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra như sốc phản vệ , suy đa cơ quan hoặc tử vong nhanh chóng.

Phụ huynh cần giám sát trẻ khi vui chơi ngoài trời, tránh cho trẻ lại gần khu vực có tổ ong. Nếu không may bị ong đốt, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được xử trí đúng cách.