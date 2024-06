Tối 24/6, Thái Trinh hé lộ loạt ảnh "full HD" khoảnh khắc trong lễ ăn hỏi được tổ chức vào sáng cùng ngày. Nữ ca sĩ chọn chiếc áo dài đỏ truyền thống, hoa cầm tay và trang trí gia tiên chủ yếu là hoa sen trắng mang đậm nét văn hoá Việt Nam. Thái Trinh cho biết trước ngày diễn ra lễ ăn hỏi trời mưa to nhưng đến khi nhà trai sang thì nắng đẹp, cả hai thuận lợi chụp ảnh và thực hiện các nghi thức cưới hỏi.

Thái Trinh hiếm hoi nhắc về chuyện tình cảm với vị hôn phu, cô cho biết cả hai đã trải qua nhiều khó khăn, biến cố trước khi quyết định nên duyên vợ chồng. Nữ ca sĩ trải lòng: "Để đến được ngày hôm nay, đứng ở đây cười tươi rói trước sự thương yêu, chúc phúc của ông bà bố mẹ người thân hai bên gia đình, quả thực Trinh và anh đã phải trải qua rất nhiều thử thách và những khó khăn lớn nhỏ đôi khi chỉ hai đứa biết, chỉ biết cố ôm nhau, nắm chặt tay nhau, không dám nhìn xung quanh mà chỉ nhìn vào mắt nhau cùng vượt qua. Nhưng cạnh cái thử thách là rất nhiều cái ủn lưng, rất nhiều điều may mắn. Trinh may mắn vì người đồng hành là anh, một người chưa bao giờ biết bỏ cuộc, chưa bao giờ chùn bước".

Trong lễ ăn hỏi, Thái Trinh khoe nhan sắc mỹ miều khi diện tà áo dài đỏ truyền thống

Cô dâu mới trải lòng rằng cả hai đã vượt qua nhiều sóng gió, khó khăn để đi đến cái kết viên mãn

Thái Trinh được chồng thể hiện tình cảm, trao nụ hôn ngọt ngào

Nữ ca sĩ tổ chức lễ ăn hỏi ở quê theo đúng phong tục truyền thống

Dù thoải mái chia sẻ loạt ảnh nét căng, thế nhưng Thái Trinh vẫn che kín dung mạo chú rể. Cô giải thích lí do là vì chưa nhận được sự đồng ý của "nửa kia". Theo thông tin hiếm bị lộ, chồng của Thái Trinh tên Minh, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thái Trinh tiết lộ ông xã có những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" vì chưa làm quen với ống kính. Đặc biệt, Thái Trinh thổ lộ cô đã bật khóc nức nở khi bước vào căn phòng tân hôn được trang trí chỉn chu do chính mẹ chồng chuẩn bị. Cô cho biết cả hai gia đình cần có thời gian nghỉ ngơi, xả hơi trước khi tổ chức tiếp lễ cưới.

Nữ ca sĩ nói rõ lý do chưa công khai chồng: "Còn rất nhiều hình đẹp Trinh muốn chia sẻ lắm, đằng sau tấm hình mặt mèo hâm kia là anh chàng mất ngủ cả đêm (dù cô dâu ở Thái Bình vẫn ngủ say khò khò sáng dậy makeup ngon lành). Anh mặt mèo cũng toe toét lắm, đơ như cây cơ vì run, tay chân luống cuống, em muốn khoe gương mặt luống cuống của hắn lắm, nhưng mấy anh chị chờ em thuyết phục được ảnh xong đã chứ ảnh đang ngại do hong phải người showbiz".

Thái Trinh dùng hoa sen trắng để trang trí gia tiên

Thái Trinh xúc động, rơi nước mắt khi bước vào căn phòng tân hôn do mẹ chồng chuẩn bị. Cô cho hay bị chồng sửa vì vẫn quen miệng gọi mẹ anh là "cô" hay vì "mẹ"

Thái Trinh khoe bó hoa cầm tay do mẹ chồng lựa chọn. Cô còn được mẹ chồng tặng nước hoa, túi xách khi chính thức về làm dâu

Thái Trinh sinh năm 1993, từng là hiện tượng mạng với ca khúc The Show. Cô có khả năng sáng tác và chơi sáu loại nhạc cụ như guitar, cajon, piano, ukulele... Năm 2012, cô tham gia The Voice, về đội của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Thái Trinh từng là 1 trong 30 nghệ sĩ trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Dù tạo được nhiều ấn tượng với khán giả nhưng nữ ca sĩ dừng chân ở công diễn 2. Thái Trinh thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai vào dịp 1/1 vừa qua.

Thái Trinh được cầu hôn vào nửa năm trước, cô cho biết cần có thời gian nghỉ ngơi và sắp xếp trước khi tổ chức lễ cưới chính thức

https://kenh14.vn/tron-anh-net-cang-le-an-hoi-thai-trinh-co-dau-khoc-vi-1-hanh-dong-cua-me-chong-tiet-lo-ly-do-giau-chu-re-20240624214123058.chn