Tròn 1 năm về chung nhà, Phillip Nguyễn viết tâm thư ngọt ngào và tung ảnh cưới nhí nhố với Linh Rin

Vào sáng 23/3, Phillip Nguyễn đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân. Tròn 1 năm sau khi về chung một nhà, nam doanh nhân viết bài viết dài nhắn gửi ngọt ngào tới bà xã Linh Rin. Anh khẳng định tình cảm của mình với cô và con gái nhỏ. Ngoài ra, ông xã Linh Rin cho biết đã yêu cô ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt.

"Anh yêu em ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Anh đã yêu em từ ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Hôm nay anh trở thành người đàn ông tốt hơn nhờ có em. Anh sẽ tiếp tục cố gắng hết sức và làm cho gia đình chúng ta phát triển hơn mỗi ngày. Cảm ơn em vì tất cả những gì em làm. Chúc mừng kỷ niệm 1 năm kết hôn 23/03/2023", Phillip Nguyễn ngọt ngào viết. Kèm theo đó, Phillip Nguyễn đăng tải hàng loạt bức hình bên bà xã Linh Rin trong ngày trọng đại.

Phillip Nguyễn nhắn nhủ ngọt ngào tới bà xã Linh Rin trong ngày đặc biệt kỷ niệm 1 năm kết hôn

Nam doanh nhân cho biết đã yêu Linh Rin ngay từ ngày đầu gặp mặt

Vào tháng 3/2023, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại Philippines đã thu hút sự chú ý

Linh Rin từng được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Linh Rin góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017. Bên cạnh đó, cô còn từng tham gia đóng phim Giấc Mơ Hạnh Phúc, Sát Thủ Online, Lời Nói Dối Ngọt Ngào...



Sau khi hẹn hò cùng Phillip Nguyễn, Linh Rin tạm dừng du học để về nước tập trung cho việc kinh doanh và hỗ trợ bạn trai trong một số công việc. Đến tháng 1/2022, Linh Rin và Phillip Nguyễn chính thức đính hôn và làm đám cưới 1 năm sau đó. Cuộc hôn nhân của cả hai càng trở nên trọn vẹn khi cô công chúa nhỏ xuất hiện. Từ lúc con gái chào đời, Linh Rin dành hầu hết thời gian cho con.

Cuối tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức lễ cưới tại Philippines, chính thức về chung một nhà sau thời gian dài hẹn hò