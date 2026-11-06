Trộm xe máy ở Đồng Nai, đầu bếp bị truy vết qua 'mắt thần'

Ngày 6/11, Công an TP.Đồng Nai cho biết, khoảng 9 giờ 59 ngày 1/11, Công an xã Phú Lâm tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Trần Phong (SN 1985, ngụ ấp Phú Lợi) về việc bị mất trộm xe máy biển số 93K1-005.78 khi dựng bên lề đường.

Các lực lượng thông qua camera giám sát truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản của người dân. (ảnh:CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Lâm khẩn trương xác minh, thu thập thông tin, trích xuất camera và chuyển dữ liệu đến Trung tâm điều hành tác chiến quản lý ANTT Công an thành phố để truy vết.

Qua hệ thống giám sát liên thông, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hướng di chuyển của đối tượng trên quốc lộ 20, về phía ngã ba Dầu Giây. Công an xã Phú Lâm phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức chốt chặn, bắt giữ đối tượng cùng tang vật khi đang trên đường tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên N.H.Ch., làm nghề đầu bếp tại một trạm dừng chân thuộc xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Do mâu thuẫn gia đình, Ch. bỏ đi lang thang. Khi phát hiện chiếc xe máy còn cắm chìa khóa, không có người trông coi, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt làm phương tiện di chuyển. Giá trị chiếc xe tại thời điểm bị chiếm đoạt được xác định khoảng 10 triệu đồng.

Đối tượng khai tên Ng. H. Ch. khi bị bắt (ảnh:CACC)

Theo Công an TP.Đồng Nai, vụ việc cho thấy hiệu quả của hệ thống camera giám sát và Trung tâm điều hành tác chiến quản lý ANTT trong kết nối, phân tích dữ liệu, truy vết đối tượng, phương tiện, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý các vụ việc phát sinh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ tài sản và giữ gìn ANTT trên địa bàn.