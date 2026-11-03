Khoảng 10h00 ngày 2/11, tại Km 9+100 Quốc lộ 10 (thuộc địa bàn phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố) phát hiện xe ô tô không gắn biển kiểm soát lưu thông, có dấu hiệu bất thường nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tài xế cùng chiếc ô tô không biển số bị mất trộm chạy trên Quốc lộ 10.

Tại thời điểm kiểm tra, người cầm lái là T.B.T (trú tại phường Thanh Sơn, TP Quảng Ninh) không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Làm việc với lực lượng công an, T.B.T khai nhận chiếc xe trên được lấy từ một đại lý ô tô VinFast tại phường Uông Bí (Quảng Ninh). Qua xác minh, đại lý ô tô xác nhận đây là chiếc xe bị mất trộm trước đó.

Hiện, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm.

Cũng liên quan hành vi trộm cắp xe, hồi tháng 8, Công an xã Bình Minh (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của anh T.H.C. về việc chiếc ô tô VinFast đỗ tại khu đô thị Thanh Hà bị kẻ gian tháo trộm 2 bánh xe bên trái.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét nóng, rà soát hệ thống camera, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh các đối tượng nghi vấn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm là Trịnh Duy Linh (SN 1994, trú tại phố Thanh Đàm, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận hành vi trộm cắp số bánh xe nêu trên, đồng thời khai nhận thêm một số vụ việc tương tự tại nhiều địa bàn khác.