Ngày 3-5, Công an xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) đang xác minh, truy xét các đối tượng liên quan vụ trộm táo tợn xảy ra tại một nhà dân ở thôn Phú Mỹ.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, hai người đàn ông đi xe máy màu vàng đến trước nhà dân.

Sau khi quan sát, người ngồi sau đeo khẩu trang kín mặt xuống xe, lẻn vào sân khi phát hiện chiếc xe máy của gia đình dựng bên trong.

Tên trộm (áo đen) rút hung khí đuổi theo đe dọa chủ nhà khi bị phát hiện. Ảnh cắt từ clip

Dù chó trong nhà sủa liên tục, đối tượng vẫn tiếp cận, quay đầu xe với ý định lấy trộm.

Khi chủ nhà phát hiện và bước ra kiểm tra, đối tượng lập tức rút hung khí mang theo để đe doạ.

CLIP: Bị phát hiện trộm xe, kẻ gian rút hung khí uy hiếp rồi tẩu thoát

Trước tình huống nguy hiểm, người chủ nhà tri hô và chạy ra ngoài đường để tránh bị tấn công.

Bị lộ, kẻ trộm nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe do đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc trước sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng.

Hiện Công an xã Tuyên Quang đang tiếp tục thu thập thông tin, truy xét để xử lý theo quy định.

