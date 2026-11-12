Mỗi khi trời trở lạnh, nhiều gia đình có xu hướng tìm mua những nguyên liệu vừa dễ ăn, vừa giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể.Dưới đây là 3 thực phẩm màu vàng vừa dễ tìm, vừa có thể biến tấu thành nhiều món ngon trong những ngày nhiệt độ giảm.

1. Bí đỏ: Mềm ngọt, dễ nấu, giàu beta-carotene

Bí đỏ là loại rau củ quen thuộc, thường được bán quanh năm tại các khu chợ Việt. Khi chọn được quả già, phần thịt bí thường có màu vàng cam, vị ngọt tự nhiên và độ bở vừa phải. Đây cũng là nguyên liệu dễ chế biến, từ món canh, súp đến cháo, chè hay bí hấp.

Điểm đáng chú ý của bí đỏ là hàm lượng beta-carotene, sắc tố tạo nên màu vàng cam đặc trưng. Khi được cơ thể hấp thu, beta-carotene có thể chuyển hóa thành vitamin A. Dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng đối với thị lực, hệ miễn dịch và sức khỏe của da, niêm mạc. Bí đỏ còn cung cấp chất xơ, kali cùng một số vitamin và khoáng chất khác.

Vào những ngày lạnh, một bát canh bí đỏ nấu thịt băm hoặc cháo bí đỏ nóng hổi là lựa chọn dễ ăn, phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Bí đỏ cũng có thể kết hợp với sườn heo để làm món hấp. Trong quá trình chế biến, bí mềm, ngọt và thấm một phần nước thịt, tạo nên món ăn đậm đà mà không cần chiên rán nhiều dầu mỡ.

Dù vậy, không nên ăn bí đỏ với suy nghĩ càng nhiều càng tốt. Beta-carotene là dưỡng chất có lợi nhưng khẩu phần vẫn cần đa dạng. Việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu beta-carotene trong thời gian dài có thể khiến da ngả vàng cam ở một số người. Đây thường là tình trạng tích tụ caroten, khác với vàng da do bệnh lý.

2. Hạt dẻ: Món ăn vặt mùa lạnh giàu tinh bột

Nhắc đến những ngày trời se lạnh, hạt dẻ rang hoặc nướng nóng là món ăn được nhiều người yêu thích. Hạt dẻ có vị bùi, ngọt nhẹ, phần ruột mềm và bở, thích hợp để ăn trực tiếp hoặc dùng làm nguyên liệu nấu ăn.

Khác với nhiều loại hạt giàu chất béo như óc chó, hạnh nhân hay mắc ca, hạt dẻ có thành phần tinh bột tương đối cao. Vì vậy, chúng thường được sử dụng như một nguồn cung cấp năng lượng, gần với nhóm thực phẩm giàu tinh bột hơn là món hạt ăn vặt nhiều dầu béo. Hạt dẻ cũng cung cấp chất xơ, kali và một lượng vitamin C nhất định.

Trong những ngày lạnh, bạn có thể mua hạt dẻ về luộc hoặc rang tại nhà. Nếu muốn món ăn đậm đà hơn, hạt dẻ có thể được dùng để nấu cùng thịt gà, sườn hoặc hầm với rau củ. Vị bùi của hạt kết hợp với nước dùng ngọt tự nhiên tạo nên món ăn ấm nóng, dễ thưởng thức.

Khi mua hạt dẻ, nên chọn loại có nguồn gốc rõ ràng, vỏ nguyên vẹn, không có dấu hiệu mốc hoặc mùi lạ. Hạt đã bóc vỏ cần được bảo quản đúng cách vì dễ hỏng hơn. Ngoài ra, do chứa nhiều tinh bột, hạt dẻ nên được tính vào khẩu phần tinh bột trong ngày, đặc biệt với người cần kiểm soát đường huyết hoặc cân nặng.

3. Hạt kê: Nhỏ bé nhưng có thể làm thành nhiều món ngon

Hạt kê là loại ngũ cốc có kích thước nhỏ, thường có màu vàng nhạt. Dù không phổ biến trong mọi gia đình như gạo, loại hạt này vẫn được bán tại nhiều cửa hàng thực phẩm khô, cửa hàng nông sản và siêu thị. Hạt kê có thể dùng để nấu cháo, nấu súp hoặc kết hợp với các loại đậu, hạt khác.

Về dinh dưỡng, kê chủ yếu cung cấp carbohydrate, đồng thời có chất xơ, protein thực vật và một số khoáng chất. Đây là nguyên liệu có thể giúp đa dạng nguồn tinh bột trong thực đơn, nhất là khi gia đình muốn thay đổi món ăn thay vì chỉ sử dụng cơm trắng hoặc mì, bún mỗi ngày.

Một trong những cách chế biến đơn giản nhất là nấu cháo kê. Với người thích vị ngọt, kê cũng có thể nấu cùng táo, đậu đỏ hoặc một ít chà là.

Kê còn có thể trộn cùng gạo để nấu cơm. Cách làm này giúp thay đổi kết cấu món ăn, tạo cảm giác bùi và thơm hơn. Tuy nhiên, nếu lần đầu sử dụng, bạn nên bắt đầu với lượng vừa phải để cơ thể thích nghi với lượng chất xơ tăng thêm.

Ăn thực phẩm màu vàng thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tuwfngc hia sẻ trên VnExpress về chế độ ăn cho mẹ sau sinh, khuyến nghị cần kết hợp đa dạng thực phẩm để bảo đảm cung cấp đủ các nhóm chất dinh dưỡng. Đây cũng là nguyên tắc có thể áp dụng trong bữa ăn hằng ngày, thay vì phụ thuộc vào một vài loại thực phẩm được quảng bá là bổ dưỡng.

Bí đỏ, hạt dẻ và kê đều có ưu điểm riêng, nhưng không loại nào có thể thay thế hoàn toàn rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu đạm hay các nguồn chất béo tốt. Một bữa ăn hợp lý nên có sự kết hợp giữa tinh bột, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, với khẩu phần điều chỉnh theo độ tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Khi trời lạnh, bạn có thể luân phiên sử dụng ba nguyên liệu này trong thực đơn: bí đỏ nấu canh, hạt dẻ ăn kèm món hầm hoặc kê nấu cháo. Ưu tiên cách hấp, luộc, nấu canh thay vì thêm quá nhiều đường, muối và dầu mỡ. Người mắc bệnh tiểu đường, bệnh thận hoặc có chế độ ăn điều trị riêng nên cân nhắc khẩu phần phù hợp và tham khảo tư vấn chuyên môn khi cần.