Thực tế, hầu như ai trong chúng ta cũng từng biết, từng nghe râm ran hoặc thậm chí chứng kiến một vài "drama" tình ái ngay tại nơi làm việc. Theo số liệu WSJ đưa ra, có tới 25% người lao động từng hẹn hò với đồng nghiệp, và 18% trong số đó là "rơi vào lưới tình" với cấp trên. Chúng ta thường rỉ tai nhau về những ưu ái chốn văn phòng, nhưng hiếm ai sòng phẳng làm rõ một câu hỏi vô cùng thực tế: Yêu sếp, rốt cuộc túi tiền và sự nghiệp của bạn sẽ được gì, mất gì? Một nghiên cứu mới đây đã bóc trần sự thật về bài toán kinh tế trong những cuộc tình chênh lệch quyền lực này, và kết quả chắc chắn sẽ khiến nhiều chị em phải giật mình nhìn lại.

Mật ngọt ban đầu: Tiền tài và sự nghiệp đồng loạt "lên hương"

Từ trước đến nay, khi nhắc đến chuyện tình cảm nơi công sở, người ta thường chỉ tập trung vào những hành vi quấy rối hoặc những ranh giới đạo đức trắng đen rạch ròi. Thế nhưng, Emily Nix, phó giáo sư tài chính và kinh tế kinh doanh tại Trường Kinh doanh Marshall thuộc Đại học Nam California, đã quyết định đi sâu vào một khía cạnh đời thường hơn: Những mối quan hệ hoàn toàn tự nguyện. Do không tìm được bộ dữ liệu đủ sâu tại Mỹ, bà đã chuyển hướng sang Phần Lan để theo dõi sát sao mức thu nhập của những nhân viên cấp dưới trước, trong và sau khi họ hẹn hò với quản lý của mình.

Kết quả thu được vô cùng rõ ràng và không nằm ngoài dự đoán của nhiều người: Khi một nữ nhân viên bước vào mối quan hệ tình cảm với sếp nam cùng công ty, thu nhập của cô ấy tăng khoảng 6% chỉ trong vòng hai năm, và mức này là cộng thêm vào những khoản tăng lương định kỳ thông thường. Điều thú vị là ngay cả khi mối quan hệ đã bước sang năm thứ ba hay thứ tư, những lợi ích tài chính cô nhận được vẫn cao hơn hẳn so với những người phụ nữ có cùng xuất phát điểm nhưng lại hẹn hò với sếp ở một công ty khác.

Có hai lý do thực tế cho "tuần trăng mật tài chính" này. Một mặt, đó là sự thiên vị rõ rệt khi các vị sếp sẵn sàng nâng đỡ, ưu tiên các khoản thưởng hay cơ hội thăng tiến cho người yêu. Mặt khác, tích cực hơn, họ có thể trở thành những người cố vấn đắc lực, tận tình chỉ việc và giúp đối tác của mình nâng cao kỹ năng làm việc thực tế. Đáng nói, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu đàn ông hẹn hò với sếp nữ, mức tăng lương của họ thậm chí còn gấp đôi phụ nữ, dù những trường hợp "phi công trẻ lái máy bay bà già" chốn văn phòng này hiếm gặp hơn rất nhiều.

Cái giá chát chúa hậu chia tay: Phụ nữ luôn là người cầm "đằng lưỡi"

Bức tranh màu hồng nào rồi cũng có lúc nhạt phai, và khi những cuộc tình chốn công sở này đi đến hồi kết, sự nghiệt ngã mới thực sự bắt đầu. Nghiên cứu của phó giáo sư Nix chỉ ra một sự thật phũ phàng: Vào năm ngay sau khi chia tay sếp, thu nhập của các nữ nhân viên lao dốc không phanh, giảm tới 18%. Lý do không hẳn vì họ bị sếp cũ trù dập hay trừ lương, mà phần lớn đến từ một quyết định đầy cay đắng: Họ buộc phải nghỉ việc. Không chịu nổi áp lực khó xử khi chạm mặt tình cũ mỗi ngày, cộng thêm những ánh mắt dò xét từ xung quanh, rời đi dường như là lối thoát duy nhất. Tệ hơn nữa, mức lương của những người phụ nữ này sẽ tiếp tục giậm chân tại chỗ, thấp hơn đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao trong ít nhất bốn năm tiếp theo.

Trái ngược hoàn toàn với nỗi xót xa của phái đẹp, nghiên cứu không ghi nhận bất kỳ sự sụt giảm thu nhập đáng kể nào ở nam giới sau khi họ chia tay sếp nữ. Căn nguyên vô cùng đơn giản: Đàn ông hiếm khi chọn cách bỏ việc chỉ vì một cuộc tình dang dở. Họ vẫn ở lại, vẫn làm việc và dường như gạt bỏ rắc rối tình cảm ra khỏi lộ trình thăng tiến của mình một cách dễ dàng hơn phụ nữ rất nhiều.

"Cái gai" trong mắt đồng nghiệp và cơn địa chấn của cả văn phòng

Chuyện tình sếp - nhân viên không bao giờ là chuyện riêng của hai người. Dù bạn có cố gắng giấu giếm hay cư xử chuyên nghiệp đến đâu, trực giác của những người xung quanh luôn cực kỳ nhạy bén. Khi một mối quan hệ chênh lệch quyền lực nảy nở, nó lập tức trở thành một đòn giáng mạnh vào tinh thần của cả tập thể. Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ giữ chân nhân sự tại những nơi có sếp yêu nhân viên giảm đi tới 6%.

Những đồng nghiệp khác bắt đầu cảm thấy sự cố gắng của họ là vô nghĩa. Họ hoài nghi về tính công bằng trong việc đánh giá năng lực, chia chác tiền thưởng hay cơ hội thăng tiến. Làn sóng bất mãn và nghỉ việc hàng loạt này đặc biệt nghiêm trọng ở các công ty quy mô nhỏ, nơi mọi động thái thiên vị đều phơi bày rõ mồn một và dễ dàng thổi bùng lên sự phẫn nộ trong nội bộ. Không ai muốn cống hiến ở một nơi mà "năng lực không bằng nỗ lực... yêu sếp".

Tỉnh táo giữa cơn say: Đừng để "bát cơm" phụ thuộc vào tình yêu

Đứng trước thực trạng này, các chuyên gia nhân sự không khuyên doanh nghiệp đưa ra những lệnh cấm đoán hẹn hò cực đoan, bởi điều đó vừa cứng nhắc, vấp phải sự phản đối lại vừa kém hiệu quả. Thay vào đó, cách giải quyết khôn ngoan nhất là xây dựng những "bức tường lửa" minh bạch: Tuyệt đối không để người quản lý trực tiếp đưa ra các quyết định về lương, thưởng hay thăng tiến đối với nhân viên mà họ đang hẹn hò. Sự tách bạch này không chỉ dập tắt định kiến về sự thiên vị từ đồng nghiệp mà còn là tấm khiên bảo vệ cấp dưới (chủ yếu là phụ nữ) khỏi những màn trả đũa ngầm nếu lỡ như tình yêu tan vỡ.

Đối với những ai đang đứng trước ranh giới ngập ngừng muốn tiến tới với cấp trên, phó giáo sư Nix đưa ra một lời khuyên chân thành và sắc sảo. Yêu sếp thực sự là một con dao hai lưỡi. Dù nó mang lại cho bạn vô vàn đặc quyền cá nhân ở hiện tại, nhưng năng lực và thành công của bạn sẽ luôn bị đặt một dấu chấm hỏi lớn trong mắt người khác. Tốt nhất, hãy chủ động tìm hiểu trước các chính sách của phòng nhân sự và quan trọng hơn cả, hãy luôn chuẩn bị cho mình một "phương án B". Đừng bao giờ để quỹ đạo sự nghiệp và chén cơm manh áo của mình bị trói chặt vào sự thành bại của một cuộc tình chốn công sở, bởi khi giông bão ập đến, người ướt sũng và bơ vơ nhất, xót xa thay, lại thường là phụ nữ.