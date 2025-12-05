Trời sinh mỹ nhân Việt này để đóng cổ trang: Nguyên tác cũng chẳng đẹp đến thế, cổ nhân xuyên không đi đóng phim hả?

Hoàng Tử Quỷ hiện đang là một trong những dự án cổ trang - kinh dị được quan tâm. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Lương Thế Thành, Rima Thanh Vy…, sự xuất hiện của cái tên hoàn toàn mới Hoàng Linh Chi trong vai nữ chính Đào Trúc Anh lại trở thành tâm điểm chú ý. Nhan sắc thanh tú, khí chất đậm màu cổ điển và gương mặt rất “hợp nguyên tác” khiến khán giả lập tức đổ xô tìm kiếm thông tin về cô nàng.

Ngay từ vòng tuyển chọn trực tuyến, Hoàng Linh Chi đã lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn và nhà sản xuất chỉ qua một đoạn video ngắn. Cô được đánh giá là “phát hiện đặc biệt” của Hoàng Tử Quỷ nhờ ngoại hình sáng, thần thái tự nhiên cùng thái độ làm việc nghiêm túc. Sau ba vòng casting trực tiếp, nữ diễn viên trẻ đã hoàn toàn thuyết phục ê-kíp, vượt qua nhiều ứng viên để nhận vai Đào Trúc Anh - một cô đồng vừa lạnh lùng, bí ẩn, vừa mềm mại và nữ tính khi rung động trước Thân Đức.

Hành trình đến với vai nữ chính Hoàng Tử Quỷ của Hoàng Linh Chi có thể gọi đúng nghĩa “from zero to hero”. Trước khi được chú ý, cô đã có quãng đường dài âm thầm theo đuổi nghề: tham gia các vai phụ trong phim truyền hình, phim ngắn, diễn kịch sân khấu và không ngại nhận những vai nhỏ trong phim điện ảnh như Công Tử Bạc Liêu để học hỏi kinh nghiệm.

Một vài bình luận của netizen:

- Hoàng Linh Chi lên hình đẹp mê, chuẩn khí chất cổ trang luôn

- Cảnh cô đồng múa trừ tà nổi da gà luôn, đẹp kiểu huyền bí mà cuốn.

- Xem trailer mà cứ tưởng cổ nhân xuyên không thật

- Không biết ngoài đời sao chứ lên phim nhìn Linh Chi sang lạnh nhưng lúc cười lại mềm xỉu.

- Đúng kiểu mỹ nhân sinh ra để đóng cổ trang

Sinh năm 1998, Hoàng Linh Chi cũng đầu tư nghiêm túc vào việc học diễn xuất, rèn luyện kỹ năng và trau dồi vốn sống để có thể nhập vai tốt hơn. Đặc biệt, cô còn được cộng đồng mạng biết đến nhờ loạt bộ ảnh cổ phục Việt Nam, gây ấn tượng bởi nét đẹp tự nhiên, hài hòa với phục trang truyền thống. Vì vậy, khi thông tin cô đảm nhận vai chính trong một dự án cổ trang được công bố, phần lớn khán giả đều phản ứng tích cực, cho rằng đây là lựa chọn vô cùng “đúng người đúng vai”.

Để hoá thân trọn vẹn vào hình tượng cô đồng Đào Trúc Anh, Hoàng Linh Chi đã chuẩn bị nghiêm túc trên nhiều phương diện: tập thể lực, tập múa trừ tà, rèn từng cử chỉ, ánh mắt, dáng đứng theo phong thái thời xưa. Cô còn viết nhật ký nhân vật, nghiên cứu tài liệu về tín ngưỡng văn hoá Việt Nam và liên tục trao đổi với đạo diễn, bạn diễn để đào sâu nội tâm nhân vật. Sự chăm chút kỹ càng này khiến khán giả càng mong đợi màn thể hiện của cô trong dự án.