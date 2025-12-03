Mỹ nhân Việt duy nhất cả đời chỉ đóng 1 phim mà nổi tiếng suốt 16 năm

Dù đã rút lui khỏi showbiz và không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu, thảm đỏ hay chương trình truyền hình, Mai Phương Thúy vẫn luôn là cái tên được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Sức hút của nàng hậu không chỉ nằm ở nhan sắc nổi bật mà còn ở khí chất và sự duyên dáng hiếm có, nhất là cuộc sống giàu sang của cô. Chính vì ít xuất hiện trên truyền thông, hình ảnh đời thường hay clip cũ được đào lại, đều thu hút sự chú ý. Khán giả vẫn theo dõi cô, bình luận, chia sẻ và bàn tán sôi nổi, cho thấy dù không mặn mà với showbiz, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức ảnh hưởng mạnh mẽ, đặc biệt nhờ vào hình tượng nàng hậu top đầu Vbiz và những dự án cô từng tham gia.

Mai Phương Thúy vẫn là cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt

Mới đây, trên một kênh TikTok chuyên về phim ảnh, loạt hình ảnh của Mai Phương Thúy trong bộ phim Âm Tính bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ và lan truyền mạnh mẽ. Những clip này nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, với hàng loạt bình luận tỏ vẻ ngỡ ngàng về ngoại hình khác lạ của nàng hậu. Nếu khán giả quen với hình ảnh một Mai Phương Thúy hoàn hảo, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước công chúng, thì thật khó tin cô chính là cô nữ sinh Minh năm nào trong Âm Tính. Các clip đã khiến nhiều người phải dừng lại, trầm trồ và bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng hóa thân trọn vẹn của nàng hậu.

Loạt video ngắn về Mai Phương Thúy đóng phim Âm Tính nhận được tương tác lớn

Trong Âm Tính, Mai Phương Thúy vào vai Minh - một nữ sinh xuất thân bình thường nhưng sớm đoạt vương miện hoa hậu, từ đó dần sa ngã trong vòng xoáy danh vọng, tiền bạc và cạm bẫy tình ái mà các đại gia giăng sẵn. Cuối cùng, Minh mất hết tất cả, rơi vào cảnh phải bán mình, nghiện ngập và đối mặt với bệnh tật. Khi đó, chỉ có gia đình và những người từng bị cô quay lưng sẵn sàng đứng bên, bảo vệ và chờ ngày cô nhận ra sai lầm, tìm đường quay trở lại. Câu chuyện của Minh là một hành trình đầy bi thương, vừa phản ánh những cạm bẫy danh vọng vừa khắc họa sự mạnh mẽ và lòng kiên trì khi đứng lên từ những sai lầm.

Mai Phương Thúy vào vai một nữ sinh xuất thân bình thường nhưng sớm đoạt vương miện hoa hậu, từ đó dần sa ngã trong vòng xoáy danh vọng, tiền bạc và cạm bẫy tình ái

Điều khiến khán giả ấn tượng nhất là phần hóa trang của Mai Phương Thúy xuyên suốt bộ phim. Ngoại trừ giai đoạn nhân vật đăng quang hoa hậu, hầu hết thời lượng còn lại, cô phải trông hốc hác, làn da sạm màu, nhếch nhác, đặc biệt trong những phân cảnh Minh nghiện ngập và kiệt quệ. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp rực rỡ vốn gắn liền với tên tuổi của nàng hậu, khiến người xem không khỏi hoang mang, thậm chí khó tin rằng đó chính là Mai Phương Thúy. Khán giả còn chia sẻ nhiều clip so sánh giữa hình ảnh hoa hậu và hình ảnh nhân vật trong phim, tạo ra hiệu ứng viral mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Thời điểm đóng Âm Tính, Mai Phương Thúy chưa có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp, chỉ mới bước chân vào showbiz vài năm. Thế nhưng cô đã nhập vai một cách ấn tượng, đặc biệt ở những cảnh tâm lý nặng: khi nhân vật nhận ra sai lầm, vật lộn với cơn nghiện, hay khao khát làm lại cuộc đời. Khả năng diễn xuất tự nhiên, biểu cảm gương mặt tinh tế và sự đầu tư cho từng cảnh phim giúp Mai Phương Thúy ghi điểm lớn trong mắt khán giả. Nhiều người phải thừa nhận rằng cô không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có tiềm năng diễn xuất đáng nể.

Dù đã 15 năm trôi qua, vai Minh trong Âm Tính vẫn giữ sức hút mạnh mẽ và được cư dân mạng nhắc lại thường xuyên. Đây là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng diễn xuất của Mai Phương Thúy, đồng thời khiến nhiều người tiếc nuối khi cô không tiếp tục theo đuổi con đường đóng phim nữa.