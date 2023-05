Trời sinh một cặp: Sau cơ hội thứ 2 từ giám khảo Huy Tuấn, ai sẽ phải rời đi?

Tập 9 Trời sinh một cặp với chủ đề "Nhạc Phim" vừa qua đã khép lại, nhìn thấy được sự khó nhằn của các thí sinh với chủ đề này, giám khảo Huy Tuấn quyết định sẽ không loại bất kỳ ai và mở ra thêm cơ hội mới cho các thí sinh ở vòng thi đấu tiếp theo. Và ở tập 10, chủ đề "World Hits – Những bài hát nổi tiếng thế giới" chính thức mở ra với sự tham gia của 2 giám khảo khách mời Ái Phương và Nguyễn Hải Phong cùng những màn trình diễn cân tài cân sức đến từ 6 thí sinh: Duy Khiêm Ngố, Jenna Anh Phương, Ngô Kinh Lâm, Thảo Trang, Mario Thành Tâm và Quỳnh Lương.

Hai lần liên tiếp rơi vào vòng nguy hiểm, liệu Thảo Trang có trở mình với tiết mục nhận được vô vàn lời khen này?

Mở đầu tập 10, Thảo Trang cùng đội trưởng Hồ Trung Dũng mang đến trường quay một bản tình ca da diết mang tên Can’t Help Falling In Love, song đây lại là một màn trình diễn có phong cách không mấy đổi mới khi 2 thầy trò lại vào vai đôi uyên ương tương tự những vòng thi đấu trước. Chia sẻ về khó khăn khi lần đầu hướng dẫn học trò của mình hát ca khúc tiếng Anh, đội trưởng Hồ Trung Dũng không ngần ngại trả lời "Trong vòng thi đấu này, Dũng không chỉ hướng dẫn các bạn hát, mà còn phải hướng dẫn cả về phát âm lẫn những thứ còn lại, để các bạn có thể ‘cảm’ dần dòng nhạc này".

Nhận xét từ giám khảo Ái Phương, nữ ca sĩ có lời khen đến Thảo Trang, mặc dù đây là lần đầu cô nàng hát bằng tiếng Anh nhưng Thảo Trang đã trình diễn vô cùng tự nhiên. Song song với đó, giám khảo Nguyễn Hải Phong cũng không thể nhận ra đây Thảo Trang không hề có kinh nghiệm với các ca khúc tiếng Anh bởi sự tự nhiên và mộc mạc toát ra. Ngoài ra, điểm cộng cho màn trình diễn chính là việc 2 thầy trò đã hòa mình hoàn toàn vào không gian từ những âm thanh vang lên của nhạc cụ. Về phía giám khảo Huy Tuấn, anh đánh giá đây là tiết mục thành công bởi sự lồng ghép từng chi tiết khéo léo của đội trưởng Hồ Trung Dũng.

Kết thúc màn trình diễn mở đầu vô cùng ấn tượng, đội trưởng Hồ Trung Dũng cùng học trò Thảo Trang mang về 2 điểm 9,75 đến từ giám khảo khách mời Ái Phương và Nguyễn Hải Phong.

Hé lộ ứng cử viên nặng ký tiếp theo cho vị trí quán quân của Trời sinh một cặp

Tiếp nối vòng thi đấu chủ đề "Những bài hát nổi tiếng thế giới" chính là sự xuất hiện của đội trưởng Thảo Trang – người được đánh giá là có lợi thế nhất vòng thi cùng học trò của cô là Jenna Anh Phương. Và không ngoài mong đợi của khán giả, 2 cô trò đã đốt cháy sân khấu với những vũ điệu nóng bỏng trong bản mashup Let’s Get Loud – On The Floor. Tiết mục khiến tất cả khán giả trong trường quay lẫn ban giám khảo đều đứng ngồi không yên bởi sự choáng ngợp mà Jenna Anh Phương và đội trưởng Thảo Trang mang lại.

Nói không ngoa khi cho rằng giám khảo Nguyễn Hải Phong chính là người tận hưởng màn trình diễn này nhất. Anh không thể tin được Jenna Anh Phương có thể kết hợp với đội trưởng của mình để tạo ra màn trình diễn có phong thái những năm 90 hoàn hảo từ phần nghe đến phần nhìn như vậy. Về phía giám khảo Ái Phương, cô cũng không khỏi bất ngờ khi Jenna Anh Phương hoàn toàn làm chủ sân khấu một cách đầy quyến rũ thay vì phụ thuộc vào đội trưởng của mình. Đội trưởng Thảo Trang ngay lập tức tiếp lời "Chỉ có ở sân khấu của Trời Sinh Một Cặp chúng ta mới thấy được những khía cạnh này của Jenna mà thôi". Song song với đó, giám khảo Huy Tuấn đánh giá ngắn gọn đây là màn trình diễn khiến anh "đứng ngồi không yên" bởi sự hấp dẫn và màn lột xác mãn nhãn của Jenna Anh Phương.

Với 2 điểm 10 nhanh gọn đến từ giám khảo khách mời Ái Phương và Nguyễn Hải Phong, Jenna Anh Phương đã đạt được 4 điểm 10 liên tiếp và sáng cửa trong cuộc đua đến với vị trí quán quân.

Màn trình diễn hiếm hoi khiến đội trưởng Hồ Trung Dũng liên tục "đứng ngồi không yên"

Lần đầu tiên trong Trời sinh một cặp, đội trưởng Hồ Trung Dũng quyết định gạt bỏ hình tượng nam thần hát nhạc ballad, chuyển mình mạnh mẽ qua những điệu nhảy trong bản mashup Fever-Higher cùng học trò Mario Thành Tâm. Và phản ứng của tất cả những người có mặt trong trường quay gói gọn trong cụm từ "ngoài sức mong đợi". Hồ Trung Dũng chia sẻ, quyết định chọn bản mashup này chính là cách mà anh và học trò của mình "trả nợ" cho nhau, khi Mario Thành Tâm đồng ý hát dòng nhạc jazz yêu thích của anh, còn anh thì phải lột xác bằng vũ đạo để giúp màn trình diễn của học trò nâng lên tầm cao mới.

Nhận xét về màn trình diễn, giám khảo Nguyễn Hải Phong có lời khen dành cho Mario Thành Tâm bởi sự tự tin bứt phá của anh chàng so với vòng thi trước. Thậm chí khả năng làm chủ sân khấu ở màn trình diễn vừa qua của Mario Thành Tâm còn có phần "lấn lướt" đội trưởng của mình. Mặc khác, giám khảo Ái Phương hóm hỉnh chia sẻ cô thấy "chạnh lòng". Vì dù là bạn diễn của Hồ Trung Dũng suốt nhiều năm nhưng vẫn không thể thuyết phục anh kết hợp vũ đạo dù chỉ một bước. Ngoài ra, nữ giám khảo cũng chia sẻ sự tự tin của Mario Thành Tâm chính là bước ngoặt khiến tiết mục thành công.

Kết thúc màn vũ đạo ngoài mong đợi của đội trưởng Hồ Trung Dũng cùng Mario Thành Tâm, 2 thầy trò mang về lần lượt 9,75 điểm đến từ giám khảo Nguyễn Hải Phong và điểm 10 tròn trĩnh đến từ giám khảo Ái Phương.

Lựa chọn ca khúc yêu thích nhưng trình diễn chưa đủ tốt, liệu Ngô Kinh Lâm có rơi vào vòng nguy hiểm?

Tiếp nối vòng thi đấu "Những bài hát nổi tiếng thế giới" là ca khúc Telephone trình bày bởi Ngô Kinh Lâm và đội trưởng Thảo Trang. Với phong cách độc lạ theo hướng hiphop đường phố, 2 cô trò đã gây ấn tượng sâu sắc về phần nhìn ngay từ những giây mở đầu. Chia sẻ với MC Huyền Trang, Ngô Kinh Lâm bộc bạch "Telephone" chính là lựa chọn của anh bởi sự yêu thích dành cho bài hát lẫn chất liệu âm nhạc này.

Giám khảo Nguyễn Hải Phong ngay lập tức nhìn ra được sự yêu thích phong cách âm nhạc này của học trò cũ Ngô Kinh Lâm. Anh chia sẻ màn trình diễn đã làm rất tốt 3 tiêu chí: Nhịp điệu, vũ đạo và hình tượng. Mặt khác, giám khảo Ái Phương có phần hụt hẫng bởi phần thanh nhạc lẫn phát âm chưa được cải thiện của Ngô Kinh Lâm. Về phía giám khảo Huy Tuấn, anh thẳng thắn chia sẻ bản thân không thích khi 2 cô trò lựa chọn "Telephone" để hát đôi vì nó là thử thách rất khó để vượt qua.

Màn trình diễn phong cách hiphop lôi cuốn của Ngô Kinh Lâm và đội trưởng Thảo Trang mang về 2 điểm 9,5 đến từ giám khảo Ái Phương và Nguyễn Hải Phong.

Màn gánh team cực mạnh đến từ đội trưởng Hồ Trung Dũng và cái kết vỡ òa cảm xúc

Với màn trình diễn ca khúc tiếp theo mang tên I See The Light, đội trưởng Hồ Trung Dũng đã làm rất tốt khi dẫn dắt lần lượt các học trò chưa từng hát tiếng Anh thành người Anh bản xứ. 2 thầy trò dễ dàng "đốn tim" người xem bằng giai điệu du dương cùng sự phối hợp nhịp nhàng, hòa quyện hoàn hảo trong bài hát. Với tiết mục này, Quỳnh Lương không còn là một cô nàng hát theo bản năng và run rẩy không ngừng khi trình diễn, mà đã lột xác tự tin hơn hoàn toàn. Cô nàng cũng hóm hỉnh chia sẻ đội trưởng của mình đã có màn gánh team cực mạnh khi giúp cô cải thiện khả năng phát âm của từng từ trong bài hát, nhờ đó mà cô mới có thể hoàn thành bài hát này trọn vẹn.

Giám khảo Ái Phương và Nguyễn Hải Phong đều nhìn nhận tiết mục gói gọn trong 2 từ "cảm xúc". Ngoài ra, giám khảo Nguyễn Hải Phong có lời khen dành cho màu giọng đẹp của Quỳnh Lương, khiến cho bài hát có phần nhìn lung linh và rung động hơn.

Quỳnh Lương đã có màn trình diễn xuất sắc, không chỉ mang đến niềm tự hào dành cho đội trưởng Hồ Trung Dũng; mà còn đem về 2 điểm 9,75 đến từ giám khảo Ái Phương và Nguyễn Hải Phong.

Những "chiêu trò" đánh lừa người nghe chưa bao giờ là đủ đến từ cặp đôi Thanh Duy – Duy Khiêm

Cứ ngỡ vòng thi đấu sẽ kết thúc êm dịu khi bộ đôi Thanh Duy – Duy Khiêm mở đầu tiết mục One Night Only của mình với bản ballad vô cùng êm dịu. Và quả nhiên mọi chuyện không chỉ có vậy, cặp đôi "siêu lừa" ngay lập tức đưa khán giả từ âm hưởng ballad lắng đọng đến chiều không gian disco sôi động chưa từng thấy. Với tiết mục này, quả không ngoa khi Duy Khiêm vẫn là một ứng cử viên số 1 cho vị trí quán quân với sự sáng tạo không giới hạn của mình trong phong cách trình diễn.

Dù đã tiên đoán trước cặp đôi này sẽ mang đến trường quay từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tuy nhiên giám khảo Huy Tuấn vẫn không thể lường trước được tình huống bùng nổ này sẽ xảy ra. Mặc khác, giám khảo Ái Phương lẫn Nguyễn Hải Phong đều dành rất ít nhận xét đến màn trình diễn này bởi sự choáng ngợp mà Thanh Duy và Duy Khiêm mang lại chỉ dùng từ ngữ để miêu tả là không đủ.

Kết thúc hoàn hảo vòng thi đấu với màn kết hợp không thể xuất sắc hơn, 2 thầy trò mang về 9,75 điểm đến từ giám khảo Nguyễn Hải Phong và 10 điểm tròn trĩnh đến từ giám khảo Ái Phương.

Kết thúc vòng thi đấu "Những bài hát nổi tiếng thế giới" cũng là lúc đến với phần hồi hộp nhất, với việc 2 thí sinh có số điểm thấp nhất phải rời khỏi chương trình. Với màn trình diễn ấn tượng mang về 2 điểm 10 hoàn hảo, Jenna Anh Phương đạt được thứ hạng cao nhất trong vòng thi đấu, theo sau đó là 2 thí sinh nhẹ nhàng bước vào vòng an toàn gồm Mario Thành Tâm và Duy Khiêm Ngố. 3 thí sinh còn lại rơi vào vòng nguy hiểm chính là: Quỳnh Lương, Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang. Với số điểm tổng nhỉnh hơn, Quỳnh Lương bước tiếp vào vòng sau của chương trình, để lại 2 thí sinh nói lời chia tay đầy tiếc nuối là Ngô Kinh Lâm và Thảo Trang.

Tập 10 với vòng thi đấu chủ đề "Những bài hát nổi tiếng thế giới" chính thức khép lại với 6 màn trình diễn bùng nổ đến từ các thí sinh, nhưng chỉ 4 trong số 6 thí sinh gồm: Duy Khiêm Ngố, Jenna Anh Phương, Quỳnh Lương, Mario Thành Tâm tiếp tục góp mặt tại vòng tiếp theo. Đừng quên đón xem tập 11 với những diễn biến khó đoán với những vòng thi đấu dần đi đến hồi kết của Trời sinh một cặp vào lúc 21h15 ngày 14/5 trên kênh VTV3.