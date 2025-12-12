Trời ơi tin được không? Đây mà là "thực thần nhí" Jin Joo của Reply 1988 á?

Nếu bạn từng khóc cười cùng xóm Sangmundong năm 2015–2016, chắc chắn sẽ không thể quên cô bé Jin Joo – con gái út nhà Kim với biệt danh “thực thần tái sinh” vì khả năng ăn uống siêu phàm và độ đáng yêu búng ra sữa. Cô nhóc từng khiến cả bàn dân thiên hạ tan chảy mỗi lần xuất hiện, miệng nhai phồng má, mắt tròn xoe vô cùng đáng yêu.

Vậy mà mới đó đã 10 năm trôi qua. Trong tối ngày 11/12, cái tên Kim Seol đã trở thành tâm điểm khi cùng lúc xuất hiện trong trailer chương trình Yoo Quiz On The Block và chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm Reply 1988 . Sau 10 năm, cô bé ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ 14 tuổi, cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh "thực thần" mũm mĩm ngày xưa. Dù vậy, đôi má phúng phính và nụ cười rạng rỡ vẫn là những nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Thậm chí dàn diễn viên Reply 1988 còn bật khóc xúc động khi thời gian trôi quá nhan, cô bé "út ít" của đoàn làm phim ngày nào đã thực sự lớn khôn.

"Thực thần" tí hon ngày nào giờ đã lớn trong chương trình kỷ niệm 10 năm ra mắt Reply 1988

Dàn diễn viên, Park Bo Gum vỗ tay không ngớt vì quá ngạc nhiên

Thậm chí họ còn rơi nước mắt vì quá xúc động

Trong tối ngày 11/12, Kim Seol cũng đồng thời xuất hiện trong trailer chương trình Yoo Quiz On The Block

Cô bé tham gia chương trình cùng anh trai

2 hình ảnh này là minh chứng cho thấy thời gian trôi nhanh đến thế nào

Hồi đóng Reply 1988, Kim Seol mới có 4 tuổi

Sao nhí sinh năm 2011 từng một thời làm mưa làm gió khắp châu Á

Vẻ đáng yêu của cô bé khiến khán giả như muốn tan chảy

Dù không hoạt động rầm rộ trong giới giải trí sau Reply 1988, Kim Seol vẫn luôn được nhớ tới như một trong những diễn viên nhí tạo dấu ấn mạnh nhất của dòng phim gia đình Hàn Quốc. Sự thay đổi đáng kể của cô bé sinh năm 2011 khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động, vì như một lời nhắc rằng thời gian đã thật sự trôi đi từ cái thời cả xóm Ssangmun quây quần trên màn ảnh.

Một điều chắc chắn rằng Jin Joo của ngày nào đã lớn, nhưng ký ức về cô bé thực thần dễ thương thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng khán giả. Sự trưởng thành của Kim Seol không chỉ khiến người hâm mộ “bị sốc dễ thương”, mà còn làm dấy lên hy vọng rằng trong tương lai, cô bé năm xưa có thể tái xuất màn ảnh với hình ảnh mới mẻ, chín chắn và đầy tiềm năng.

Theo thời gian, Kim Seol cũng dần trưởng thành

Ở tuổi 14, "bé Jin Joo" đã ra dáng thiếu nữ

Trang cá nhân của Kim Seol thu hút gần 100 ngàn lượt theo dõi dù ít cập nhật

Khán giả mong đợi Kim Seol sẽ trở lại làng giải trí và trở thành gương mặt triển vọng

Tuy nhiên hiện tại cô bé vẫn đang tập trung vào học tập

Nguồn: SPOTV News, Osen