Trời ơi tin được không? Đây mà là "thực thần nhí" Jin Joo của Reply 1988 á?
Một điều chắc chắn rằng Jin Joo của ngày nào đã lớn, nhưng ký ức về cô bé thực thần dễ thương thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng khán giả.
Nếu bạn từng khóc cười cùng xóm Sangmundong năm 2015–2016, chắc chắn sẽ không thể quên cô bé Jin Joo – con gái út nhà Kim với biệt danh “thực thần tái sinh” vì khả năng ăn uống siêu phàm và độ đáng yêu búng ra sữa. Cô nhóc từng khiến cả bàn dân thiên hạ tan chảy mỗi lần xuất hiện, miệng nhai phồng má, mắt tròn xoe vô cùng đáng yêu.
Vậy mà mới đó đã 10 năm trôi qua. Trong tối ngày 11/12, cái tên Kim Seol đã trở thành tâm điểm khi cùng lúc xuất hiện trong trailer chương trình Yoo Quiz On The Block và chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm Reply 1988 . Sau 10 năm, cô bé ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ 14 tuổi, cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh "thực thần" mũm mĩm ngày xưa. Dù vậy, đôi má phúng phính và nụ cười rạng rỡ vẫn là những nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Thậm chí dàn diễn viên Reply 1988 còn bật khóc xúc động khi thời gian trôi quá nhan, cô bé "út ít" của đoàn làm phim ngày nào đã thực sự lớn khôn.
Dù không hoạt động rầm rộ trong giới giải trí sau Reply 1988, Kim Seol vẫn luôn được nhớ tới như một trong những diễn viên nhí tạo dấu ấn mạnh nhất của dòng phim gia đình Hàn Quốc. Sự thay đổi đáng kể của cô bé sinh năm 2011 khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động, vì như một lời nhắc rằng thời gian đã thật sự trôi đi từ cái thời cả xóm Ssangmun quây quần trên màn ảnh.
Một điều chắc chắn rằng Jin Joo của ngày nào đã lớn, nhưng ký ức về cô bé thực thần dễ thương thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng khán giả. Sự trưởng thành của Kim Seol không chỉ khiến người hâm mộ “bị sốc dễ thương”, mà còn làm dấy lên hy vọng rằng trong tương lai, cô bé năm xưa có thể tái xuất màn ảnh với hình ảnh mới mẻ, chín chắn và đầy tiềm năng.
Nguồn: SPOTV News, Osen