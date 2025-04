Mỹ nam Reply 1988 tiều tụy không thể nhận ra sau khi bị tố chụp ảnh 19+ cùng phụ nữ lạ

Vào hôm 17/4, tờ Mydaily đưa tin, ngoại hình hiện tại của nam diễn viên nổi tiếng Go Kyung Pyo (phim Reply 1988) hiện đang trở thành chủ đề nóng gây xôn xao mạng xã hội Hàn Quốc mới đây. Theo nguồn tin, tài tử họ Go vừa chia sẻ lên trang Instagram cá nhân 1 hình ảnh selfie trong xe ô tô. Trước ống kính, mỹ nam Reply 1988 lộ vẻ tiều tụy, hốc hác khó lòng nhận ra, trông khác xa với những hình ảnh thường thấy.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng khi chứng kiến diện mạo hiện tại của Go Kyung Pyo: "Nam diễn viên lại sút cân rồi à?", "Sao trông anh ấy mệt mỏi thế?", "Hãy chú ý tới sức khỏe của mình nhé anh"... Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng sao nam Reply 1988 đang trong quá trình giảm cân để chuẩn bị cho dự án mới.

Go Kyung Pyo bỗng lộ diện mới đây với ngoại hình tiều tụy (hình trái), trông khác xa hình ảnh lung linh thường thấy của anh

Màn lộ diện mới đây của Go Kyung Pyo gây xôn xao âu cũng là bởi cách đây không lâu, nam diễn viên bất ngờ bị tố chụp ảnh khiêu dâm với người phụ nữ lạ mặt. Cụ thể trên 1 diễn đàn mạng xã hội ở Hàn Quốc bất ngờ xuất hiện bài viết phê bình Go Kyung Pyo vì có hành vi đồi trụy. Trong bài đăng, người viết khẳng định đã thấy nam diễn viên họ Go chụp những bức ảnh 19+ cùng gái lạ ở 1 tiệm photo booth.

Ngay sau đó, Go Kyung Pyo đã đăng ảnh được chụp ở tiệm photo booth kèm dòng thông điệp nhắm tới người tung tin nam diễn viên có ảnh sex: "Đừng lo lắng, tôi không có điên như vậy đâu. Hãy xem điều gì xảy ra với những kẻ điên loạn nhé!". Qua đây, nam tài tử họ Go muốn phản bác thông tin mình tới tiệm photo booth chụp ảnh nhạy cảm với người phụ nữ lạ mặt. Song song với đó, công ty quản lý của Go Kyung Pyo cũng lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ thông tin nam diễn viên có ảnh nóng, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đáp trả nhằm bảo vệ danh dự cho anh.

Nam diễn viên 9X đăng ảnh phủ nhận thông tin mình có ảnh 19+ với gái lạ

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, chính thức bước chân vào làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu gây chú ý tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea trong giai đoạn 2011-2012. Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của hiện tượng truyền hình Reply 1988. Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với tác phẩm điện ảnh mang tên Bỗng Dưng Trúng Số.

Go Kyung Pyo (bên trái) trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim ăn khách như Reply 1988, Bỗng Dưng Trúng Số...

