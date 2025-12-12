Hot nhất Hàn Quốc lúc này: Dàn sao Reply 1988 tái ngộ sau 10 năm, 1 mỹ nam lão hóa ngược khiến netizen sốc visual

Ngày 11/12, tvN khiến trái tim người hâm mộ thổn thức khi tung teaser cho chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm Reply 1988 - cái tên đã trở thành một phần ký ức đẹp của cả một thế hệ khán giả. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bầu không khí của con hẻm Ssangmun-dong năm nào như sống dậy, ấm áp và thân thương đến lạ.

Trailer show kỷ niệm 10 năm Reply 1988. Nguồn: Tớ thích phim Hàn

Teaser mở ra khoảnh khắc các thành viên gia đình Ssangmun-dong được “đưa trở về” năm 1988 - nơi tiếng cười chưa bao giờ vơi và những bữa cơm chung đơn giản lại đủ sức níu giữ trái tim bao người. Dù 10 năm đã trôi qua, cảm giác như họ chẳng hề đổi thay: vẫn tụ họp, vẫn trêu đùa, vẫn chơi game và vẫn chia sẻ với nhau những mẩu chuyện đã cũ nhưng chưa từng nhạt phai.

Sự xuất hiện của Ryu Jun Yeol cũng trở thành tâm điểm. Dù cùng góp mặt, anh và Hyeri không đi cùng lối, không xuất hiện trong chung một khung hình. Thời điểm họ có mặt dường như được sắp đặt lệch nhau, đủ tinh tế để không tạo khoảnh khắc đối diện trực tiếp nào. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ làm dư luận xôn xao.

Teaser dài gần 7 phút tiếp tục khiến người xem nghẹn ngào khi Ryu Jun Yeol bước vào chào “gia đình màn ảnh” Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun, Ahn Jae Hong và Lee Min Ji. Không khí vẫn nhẹ nhõm, thân thuộc, có cả tiếng chọc ghẹo hài hước của Kim Sung Kyun dành cho Ra Mi Ran - y hệt cái tình xóm giềng nồng đượm trong phim.

Ở một góc khác, gia đình của Deok Seon vẫn giữ nguyên năng lượng rộn rã. Hyeri và Ryu Hye Young nhảy tưng bừng như thể chưa từng có quãng thời gian xa cách, trong khi Lee Il Hwa cũng hòa mình vào điệu nhảy bất chấp sự “cản ngăn bất lực” của Sung Dong Il - hình ảnh quen thuộc mà ai cũng yêu thương.

Các gia đình còn lại: Yoo Jae Myung - Lee Dong Hwi, Park Bo Gum - Choi Moo Sung, Go Kyung Pyo - Kim Sun Young – cũng tái hiện trọn vẹn thứ “chemistry” ấm áp đã từng khiến Reply 1988 trở thành huyền thoại. Họ vừa cà khịa nhau như trẻ con, vừa quan tâm nhau như những người thân thực sự.

Trong lúc trò chuyện, Yoo Jae Myung bồi hồi nói: “Đã 10 năm rồi mà cảm giác chỉ như mới hai, ba năm thôi". Sung Dong Il cũng chân thành tiếp lời: “Đây là bộ phim không thể quên, nên chúng ta mới có thể tụ họp lại nguyên vẹn như thế này". Những câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến trái tim người xem rung lên một nhịp.

Dàn diễn viên Reply 1988 còn cố gắng hóa trang giống nhân vật họ đóng 10 năm trước

Đặc biệt, chương trình năm nay còn khiến khán giả phải "há hốc mồm" vì độ chỉn chu của dàn cast khi nhiều diễn viên đã cố gắng hóa trang giống hệt nhân vật mà họ từng đảm nhận cách đây 10 năm. Trong đó, Park Bo Gum chính là người khiến mạng xã hội bùng nổ nhất. Từ kiểu tóc gọn gàng, chiếc áo khoác giản dị cho đến gương mặt hiền lành đặc trưng, tất cả đều được tái hiện nguyên vẹn đến mức khó tin. Nhìn Bo Gum của 2025 và Bo Gum của 2015 đặt cạnh nhau, nếu không ghi chú thời gian, bất cứ ai cũng nghĩ đó là hai bức ảnh chụp trong cùng một ngày. Hơn cả sự hoài niệm, đó là cảm giác như thời gian đã nhẹ nhàng đứng lại để giữ nguyên hình ảnh chàng thiên tài âm nhạc Choi Taek năm nào.

Cuối teaser, tvN còn khéo léo “thả thính” bằng hình ảnh một vị khách bí ẩn, khiến sự chờ đợi càng được đẩy lên cao trào.

Reply 1988: 10 năm gồm 3 tập, sẽ phát sóng từ ngày 19/12 lúc 20h40 (giờ Hàn Quốc). Đây không chỉ là dịp kỷ niệm 10 năm của bộ phim mà còn đánh dấu 20 năm thành lập tvN nên từng khoảnh khắc hội ngộ đều được nâng niu đặc biệt.

Reply 1988 lên sóng tháng 11/2015, là câu chuyện giản dị mà lay động sâu sắc về 5 gia đình sống chung trong con hẻm Ssangmun-dong những năm 1980. Giữa tiếng cười, nước mắt và đời sống thường nhật, bộ phim gieo vào lòng khán giả cảm giác ấm áp khó diễn tả thành lời. Trong toàn bộ series Reply, phần 1988 vẫn là tác phẩm tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhất, đồng thời đưa loạt diễn viên trẻ như Hyeri, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo, Park Bo Gum, Lee Dong Hwi trở thành những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn.

Chương trình đặc biệt lần này không chỉ là màn hội ngộ, mà như một cánh cửa mở lại ký ức. Nó hứa hẹn mang khán giả trở về với những buổi chiều đầy nắng, những lần cùng nhau đạp xe qua con hẻm nhỏ, những tiếng gọi nhau vang vọng trong xóm - tất cả những điều tưởng như bình thường, nhưng mãi mãi đẹp đẽ trong trái tim người xem.