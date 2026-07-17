Trời nóng dễ mệt mỏi, đậu xanh là món ăn nhiều gia đình không nên bỏ qua: Vừa dễ ăn vừa giàu dinh dưỡng

Mỗi khi bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, không ít người rơi vào tình trạng khô miệng, đổ mồ hôi nhiều, ăn uống kém ngon, thậm chí cảm thấy hoa mắt, tim đập nhanh hoặc mất sức sau khi hoạt động ngoài trời. Chính vì vậy, những món ăn thanh mát, dễ tiêu hóa luôn được ưu tiên trên mâm cơm của nhiều gia đình.

Trong đó, canh đậu xanh hay chè đậu xanh nấu nhạt là món ăn truyền thống được nhiều người yêu thích. Không chỉ có hương vị dễ ăn, đậu xanh còn chứa nhiều dưỡng chất như protein thực vật, chất xơ, kali, magie cùng các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Giúp cơ thể bù nước và chất điện giải trong ngày nắng nóng

Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể sẽ tiết nhiều mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Quá trình này không chỉ làm mất nước mà còn khiến cơ thể thất thoát một phần chất điện giải, đặc biệt là kali.

Canh đậu xanh có hàm lượng nước cao, đồng thời cung cấp một lượng kali và magie nhất định. Đây đều là những khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và quá trình cân bằng dịch trong cơ thể.

Đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, vận động nhiều hoặc tập luyện trong thời tiết nắng nóng, một bát canh đậu xanh loãng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn sau khi mất nhiều mồ hôi.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa canh đậu xanh có thể thay thế hoàn toàn nước lọc hay các dung dịch bù điện giải khi cơ thể mất nước nghiêm trọng.

Hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng khi chán ăn

Một trong những vấn đề phổ biến vào mùa hè là cảm giác ăn không ngon miệng. Nhiều người có xu hướng bỏ bữa hoặc chỉ sử dụng các loại đồ uống ngọt, nước đá, khiến khẩu phần ăn mất cân đối.

Đậu xanh là nguồn protein thực vật khá tốt, đồng thời chứa nhiều vitamin nhóm B, folate và khoáng chất cần thiết. Khi được chế biến thành canh hoặc cháo, món ăn này vừa dễ tiêu hóa vừa giúp đa dạng thực đơn trong những ngày nắng nóng.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia từng chi sẻ trên báo Sức khỏe & đời sống, các loại đậu là nguồn cung cấp protein thực vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc bổ sung các món từ đậu xanh vào chế độ ăn có thể giúp đa dạng nguồn dinh dưỡng, nhưng cần chế biến hợp lý, hạn chế thêm nhiều đường và không nên xem đây là thực phẩm có thể thay thế nước uống hoặc thuốc điều trị bệnh.

Bổ sung chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa

Chế độ ăn hiện đại với nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán và nước ngọt khiến không ít người tiêu thụ thiếu chất xơ mỗi ngày.

Đậu xanh lại là nguồn chất xơ khá dồi dào. Khi đi vào đường tiêu hóa, chất xơ giúp tăng thể tích phân, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ táo bón.

Đặc biệt, trong mùa hè, nhiều người có xu hướng ăn ít rau xanh hơn hoặc sử dụng quá nhiều đồ lạnh, dễ khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả. Một lượng đậu xanh vừa phải trong khẩu phần ăn có thể góp phần cải thiện tình trạng này.

Dù vậy, những người thường xuyên đầy bụng, tiêu chảy hoặc mắc bệnh lý đường tiêu hóa nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng quá nhiều các loại đậu.

Chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa

Không chỉ giàu chất xơ, đậu xanh còn chứa nhiều polyphenol, flavonoid và các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Các chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do - yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng không có thực phẩm nào đủ khả năng "chống lão hóa" hay phòng ngừa bệnh tật một cách thần kỳ. Muốn duy trì sức khỏe lâu dài, mỗi người vẫn cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn và hạn chế thuốc lá, rượu bia.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch nếu ăn đúng cách

Đậu xanh là thực phẩm ít chất béo, không chứa cholesterol và giàu protein thực vật.Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ từ các loại đậu có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol máu, từ đó mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe tim mạch.

Dù vậy, đây chỉ là một phần trong lối sống lành mạnh. Việc kiểm soát mỡ máu vẫn cần kết hợp với chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường vận động và duy trì cân nặng hợp lý.

Ăn đậu xanh thế nào để tốt cho sức khỏe?

Nhiều người có thói quen nấu canh đậu xanh với rất nhiều đường hoặc uống thay nước ngọt. Điều này vô tình làm tăng lượng đường và calo nạp vào cơ thể, đặc biệt không phù hợp với người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát cân nặng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên nấu canh đậu xanh thanh nhẹ, hạn chế đường hoặc chỉ thêm lượng nhỏ để giữ được giá trị dinh dưỡng vốn có. Ngoài ra, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, hay tiêu chảy hoặc tỳ vị yếu cũng không nên uống quá nhiều canh đậu xanh lạnh cùng một lúc vì có thể gây đầy bụng, khó chịu.

Nhìn chung, với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, một bát canh đậu xanh loãng trong những ngày hè là lựa chọn vừa ngon miệng, vừa giúp bổ sung nước, chất xơ và nhiều dưỡng chất có lợi. Quan trọng hơn cả, đậu xanh nên được xem là một phần của chế độ ăn cân bằng, chứ không phải "thần dược" có thể thay thế việc chăm sóc sức khỏe hay điều trị bệnh.