Nhiều người đang giảm cân thường chọn cà phê đen hoặc chỉ uống nước lọc để hạn chế calo. Tuy nhiên, theo một bác sĩ chuyên khoa đại trực tràng tại Đài Loan (Trung Quốc), nếu mỗi ngày đều muốn uống một loại đồ uống, sữa chua uống (probiotic yogurt drink) có thể là lựa chọn đáng cân nhắc hơn nhờ lợi ích đối với hệ tiêu hóa.

Chia sẻ của bác sĩ Hà Kiến Lâm, chuyên khoa đại trực tràng, trên mạng xã hội Threads đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Ông cũng tổng hợp những bằng chứng khoa học về lợi ích của sữa chua và sữa chua uống đối với sức khỏe đường ruột, đồng thời hướng dẫn cách lựa chọn sản phẩm phù hợp.

5 lợi ích của sữa chua uống đối với đường ruột

1. Có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Dẫn nghiên cứu đăng trên JAMA năm 2021, bác sĩ Hà cho biết việc tiêu thụ nhiều các sản phẩm sữa lên men như sữa chua hoặc sữa chua uống có liên quan đến việc giảm khoảng 19% nguy cơ mắc một số dạng ung thư đại trực tràng.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều yếu tố góp phần bảo vệ sức khỏe đường ruột và không thể thay thế chế độ ăn uống, lối sống lành mạnh hay việc tầm soát ung thư theo khuyến cáo.

2. Hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột

Thói quen ngồi nhiều, thường xuyên ăn đồ chế biến sẵn, thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc uống rượu bia có thể làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

Theo bác sĩ, bổ sung sữa chua uống với lượng phù hợp giúp cung cấp lợi khuẩn, góp phần duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh và cải thiện môi trường trong đường tiêu hóa.

3. Bổ sung lợi khuẩn, hạn chế vi khuẩn có hại

Các chủng probiotic trong sữa chua uống có thể hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong ruột, từ đó góp phần cải thiện chức năng tiêu hóa và sức khỏe đường ruột.

4. Hỗ trợ cải thiện táo bón

Một số nghiên cứu cho thấy một số chủng lợi khuẩn, đặc biệt là nhóm Bifidobacterium hoặc sự kết hợp giữa các chủng lợi khuẩn, có thể giúp giảm tình trạng táo bón ở một số người.

Dù vậy, hiệu quả còn phụ thuộc vào từng cá nhân cũng như loại chủng vi khuẩn được sử dụng.

5. Có thể giúp giảm nhiều triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa

Theo các nghiên cứu quy mô lớn, việc sử dụng sữa chua hoặc sữa chua uống thường xuyên có thể giúp cải thiện một số triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, khó chịu vùng bụng, tiêu chảy, táo bón hoặc hội chứng ruột kích thích ở một số người.

Chọn sữa chua uống thế nào để có lợi nhất?

Để lợi khuẩn phát huy hiệu quả, bác sĩ khuyến nghị nên lưu ý 3 tiêu chí sau khi chọn mua:

Ưu tiên sản phẩm có chứng nhận về lợi ích sức khỏe nếu có tại quốc gia nơi sản xuất hoặc lưu hành.

Hàm lượng lợi khuẩn đủ cao. Với một chai khoảng 200ml, sản phẩm nên chứa lượng lợi khuẩn lớn (nhiều sản phẩm hướng đến mức hàng chục tỷ lợi khuẩn mỗi khẩu phần) để tăng khả năng bổ sung probiotic.

Lựa chọn chủng lợi khuẩn có khả năng chịu axit dạ dày và muối mật, giúp chúng có nhiều cơ hội sống sót khi đi qua đường tiêu hóa để đến ruột.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên đọc kỹ bảng thành phần, ưu tiên các sản phẩm ít đường hoặc không đường, hạn chế những loại chứa quá nhiều đường bổ sung.

Nên uống trước hay sau bữa ăn?

Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Theo bác sĩ Hà, sự khác biệt giữa việc uống lúc đói hay sau ăn thực tế không quá lớn.

Về lý thuyết, uống sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ có thể giúp một phần lợi khuẩn sống sót tốt hơn do axit dạ dày đã được trung hòa bởi thức ăn.

Tuy nhiên, ngay cả khi uống lúc đói, khả năng hấp thu protein và canxi trong sữa chua uống vẫn không bị ảnh hưởng đáng kể. Bản thân sản phẩm cũng chứa protein và chất béo giúp giảm tác động của axit dạ dày, trong khi nhiều chủng probiotic vốn đã có khả năng chịu axit.

Theo ông, điều quan trọng hơn cả là duy trì sử dụng đều đặn mỗi ngày, thay vì quá bận tâm đến thời điểm uống.

Uống sữa có gây viêm trong cơ thể?

Bác sĩ Hà cũng bác bỏ quan niệm cho rằng mọi sản phẩm từ sữa đều gây viêm.

Ông cho biết nhiều người bị đầy bụng hoặc tiêu chảy sau khi uống sữa là do không dung nạp lactose, chứ không phải phản ứng viêm.

Ngược lại, nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy sữa chua và các sản phẩm sữa lên men còn có thể mang lại tác dụng chống viêm nhờ quá trình lên men làm giảm lượng lactose, đồng thời tạo ra các hợp chất có lợi như axit béo chuỗi ngắn, góp phần bảo vệ hàng rào niêm mạc ruột và hỗ trợ điều hòa miễn dịch.

Nếu muốn lựa chọn có lợi cho sức khỏe hơn, bác sĩ khuyến khích ưu tiên sữa chua uống không đường hoặc ít đường, ít phụ gia, vừa bổ sung lợi khuẩn, vừa cung cấp protein và canxi mà không làm tăng đáng kể lượng đường nạp vào cơ thể.