Trời nắng nóng pha ngay ly nước uống giúp giải nhiệt, đẹp da

Có thể bạn chưa biết:

Hàm lượng nước trong lô hội cao tới 99,5%, còn lại là vitamin B1, B2, B6, C, E, axit folic và các khoáng chất như kẽm, magie, kali… Những thành phần này có thể hỗ trợ quá trình hấp thụ protein và cũng có tác dụng chống oxy hóa. Ngoài ra, trong nha đam còn có axit amin và lignin, trong đó lignin có tác dụng diệt khuẩn, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Nha đam có nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh, phần lớn là polyphenol (Polyphenol), vitamin C và vitamin E, có thể loại bỏ các gốc tự do gây hại cho cơ thể con người. Ngoài ra, chất polyphenol kết hợp với các thành phần khác của nha đam có khả năng kháng vi khuẩn có hại, ngăn ngừa nhiễm trùng hiệu quả, nếu dùng ngoài da còn có thể đẩy nhanh quá trình lành vết thương. Nha đam kích thích một loại tế bào tạo collagen được gọi là nguyên bào sợi. Nhiều công trình đã công bố, collagen có ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc và độ đàn hồi của da, người ta đã xác nhận rằng việc sử dụng gel lô hội bên ngoài có thể làm chậm tốc độ lão hóa da. Các mucopolysacarit trong nha đam có tác dụng bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, có thể ngăn chặn sự tiết quá nhiều axit dịch vị và làm chậm quá trình kích thích của axit dịch vị lên thành dạ dày. Nha đam cũng có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh vật trong ruột và giảm táo bón…