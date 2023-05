Trời nắng nóng pha ngay ly nước này giúp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể

1. Trà túi lọc 2 gói

2. Cam 1 quả

3. Chanh vàng 1 quả

4. Chanh leo 1 quả

5. Tắc 6 quả

6. Táo ½ quả

7. Xoài 1 quả nhỏ

8. Đường phèn 40g

Cách làm trà tắc trái cây:

Bước 1: Ngâm 2 gói trà túi lọc với 40g đường phèn trong bình với lượng nước sôi thích hợp.



Bước 2: Chanh, tắc, cam rửa sạch vỏ với muối. Chanh vàng cắt lấy 3-4 lát, còn lại thì vắt chanh thành nước cốt. Chanh leo bổ đôi. Tắc bổ đôi rồi loại bỏ hạt.

Bước 3: Cam táo thái lát; xoài gọt vỏ rồi thái lát.

Bước 4: Cho cam, chanh, táo, tắc, phần ruột chanh leo, nước cốt chanh vào bình. Đổ trà túi lọc đã pha vào khuấy đều. Thêm đá viên hoặc cho bình trà vào ngăn mát tủ lạnh để làm mát.

Thành phẩm trà tắc trái cây:

Vào mùa hè, mỗi ngày bạn hãy pha một bình trà tắc trái cây thơm ngon trên đây nhé. Trà tự pha nên khá hợp vệ sinh, không chứa chất phụ gia. Trà được hoàn thành trong một vài bước đơn giản và nó tốt hơn nhiều so với các thức uống được mua ngoài hàng quán. Hơn thế, bạn có thể tùy chỉnh loại trái cây trong trà phù hợp với sở thích của bản thân và gia đình.

Lưu ý: Bạn có thể thay trà bằng nước soda để tạo thành nước trái cây cũng rất ngon miệng.

Tắc hay còn gọi là quả quất, rất giàu vitamin C, glycoside và các thành phần khác, có tác dụng nhất định trong việc duy trì chức năng tim mạch, phòng ngừa các bệnh như xơ cứng mạch máu, tăng huyết áp. Đây là loại trái cây giúp ăn kiêng, giảm cân, chăm sóc sức khỏe, nước quất có tác dụng giúp tiết dịch cơ thể, làm dịu cơn khát. Quất có vị ngọt, tính ấm, có thể điều hòa sinh khí, giải uất trừ đờm.

Đau bụng do lạnh có thể pha nước quất để uống. Sử dụng quất có thể điều trị chứng tức ngực và suy nhược, chấn thương do rượu, khát nước, điều hòa dạ dày. Quất còn có tác dụng nhuận họng, điều khí, hóa đờm nên dùng bổ trợ điều trị cổ họng sưng đỏ, ho, khô miệng, chảy nhiều nước, lưỡi đau, đau răng, khát nước. 80% lượng vitamin C trong quất được tích trữ trong vỏ quả, có tác dụng giải độc gan, bổ mắt, chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch rất hiệu quả, vỏ quất ngọt hơn phần cùi.

Chúc bạn pha được một ly trà tắc trái cây thật ngon miệng nhé!