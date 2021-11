Trời lạnh mà muốn da không bị khô, vẫn mướt mịn thì chị em nhất định phải uống thứ này mỗi ngày!

Một vài công dụng của dưa hấu mà có thể bạn chưa biết

Dưa hấu được coi là loại "mỹ phẩm" tự nhiên đem lại lợi ích tuyệt vời cho phái đẹp. Với hàm lượng nước chiếm tới 93% và sự kết hợp của các vitamin A, B6, C, dưa hấu giúp làm trắng và dưỡng ẩm cho da từ sâu bên trong.



Nước là thành phần chiếm tới 95% trọng lượng quả dưa hấu. Chính vì vậy, bổ sung dưa hấu sẽ giúp giữ nước cho cơ thể và duy trì nồng độ điện giải. Ăn dưa hấu thường xuyên có thể giảm các triệu chứng mất nước sau khi vận động mạnh, luyện tập thể thao như chuột rút, mệt mỏi, choáng.



Ngoài ra, dưa hấu còn chứa nhiều chất chống oxy hóa:

- Vitamin C: Giúp tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra.

- Lycopene: Giúp bảo vệ tế bào võng mạc và thần kinh khỏi tác động của gốc tự do.

- Carotenoit: Là hợp chất thực vật bao gồm beta-carotene và alpha-carotene, khi được dung nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành vitamin A.

- Cucurbitacin E: Có tác dụng kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể.