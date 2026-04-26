Tử vi thứ Hai 27/4/2026: Một con giáp được sao tốt chiếu, khởi đầu tuần với tin vui về công việc

Con giáp nổi bật trong ngày: Tuổi Dậu

Trong ngày thứ Hai 27/4/2026, tuổi Dậu được đánh giá là con giáp có tử vi sáng nhất. Sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ, nhiều người tuổi Dậu quay lại công việc với tâm thế đã sẵn sàng hơn, và ngay trong ngày đầu tuần, một tín hiệu tích cực có thể đến qua email, cuộc gọi hoặc một cuộc trao đổi ngắn với cấp trên.

Điểm đáng chú ý là tín hiệu này không hẳn là một "tin vui lớn" kiểu thăng chức hay tăng lương, mà có thể là sự ghi nhận nhỏ, lời khen đúng lúc, đề xuất được chấp thuận, hoặc việc được giao một nhiệm vụ quan trọng. Những tín hiệu nhỏ dạng này, nếu biết nắm bắt, sẽ tạo nền cho một tuần đi đúng hướng.

Mặc dù ngày thứ Hai được tính là ngày nghỉ bù, mặc dù theo chính thức chưa phải quay lại làm việc nhưng có những ngành nghề công việc vẫn được thực hiện dù đó là ngày nghỉ. Bởi vậy, tận dụng cơ hội tốt này, người tuổi Dậu có thể mạnh dạn triển khai các dự án của bản thân.

Lời khuyên cho tuổi Dậu: Đừng vội khoe hay chia sẻ tin vui quá sớm với đồng nghiệp. Giữ lại cho riêng mình một vài ngày để quan sát cách mọi việc diễn tiến.

Lưu ý ngắn cho 11 con giáp còn lại

Tuổi Tý: Cẩn trọng khi trả lời email trong buổi sáng đầu tuần, dễ trả lời nhanh mà bỏ sót ý quan trọng.

Tuổi Sửu: Ngày tốt để sắp xếp lại lịch làm việc tuần, tránh nhận thêm việc mới cho đến chiều.

Tuổi Dần: Năng lượng dồi dào, phù hợp khởi động dự án mới. Nhưng đừng đưa ra quyết định tài chính lớn trong hôm nay.

Tuổi Mão: Một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mở ra hướng mới, nên ra ngoài ăn trưa thay vì ăn tại chỗ.

Tuổi Thìn: Nên dành thời gian riêng đầu ngày để lên kế hoạch, tránh bị cuốn theo việc của người khác.

Tuổi Tỵ: Trực giác khá chính xác hôm nay, có thể tin vào cảm nhận ban đầu khi đánh giá một đề xuất.

Tuổi Ngọ: Năm bản mệnh đi cùng ngày đầu tuần khiến cảm xúc dễ dao động, hãy trì hoãn các phản hồi quan trọng thêm vài giờ.

Tuổi Mùi: Ngày thích hợp cho việc hàn gắn – nếu có khúc mắc với đồng nghiệp, đây là lúc chủ động nói chuyện.

Tuổi Thân: Nên kiểm tra lại các tài liệu, hợp đồng đã gửi cuối tuần trước, có thể có chỗ cần chỉnh.

Tuổi Tuất: Một người từng hợp tác có thể liên hệ lại, nên hồi đáp trong ngày thay vì để sang hôm sau.

Tuổi Hợi: Tránh các cuộc tranh luận qua tin nhắn, nếu có vấn đề nên gọi điện trực tiếp để tránh hiểu lầm.

Thứ Hai 27/4 là ngày mở đầu cho tuần cuối cùng của tiết Cốc Vũ. Dù thuộc con giáp nào, một khởi đầu tuần có chủ đích, viết ra ba việc quan trọng nhất cần làm, sắp xếp gọn không gian làm việc, uống một cốc nước ấm trước khi mở máy tính thường có hiệu quả hơn những lời khuyên tử vi chung chung. Tử vi chỉ gợi mở hướng năng lượng; cách bạn bắt đầu ngày mới mới là phần quyết định.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo