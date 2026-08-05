Nếu để ý những căn nhà xây mới hoặc vừa cải tạo vài năm gần đây, có thể thấy sàn phòng tắm đã khác trước khá nhiều. Thay vì những viên gạch bóng loáng phản chiếu ánh đèn, nhiều gia đình chuyển sang các loại gạch có bề mặt nhám hoặc hoàn thiện mờ.

Sự thay đổi này không xuất phát từ yếu tố thẩm mỹ đơn thuần mà còn liên quan trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Phòng tắm là khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, xà phòng và hơi ẩm. Vì vậy, bên cạnh việc đẹp và dễ vệ sinh, khả năng chống trơn cũng ngày càng được nhiều gia chủ đặt lên hàng đầu khi lựa chọn vật liệu hoàn thiện.

Vì sao gạch bóng dần không còn được ưu tiên trong phòng tắm?

Gạch bóng vẫn có những ưu điểm như bề mặt sáng đẹp, tạo cảm giác không gian rộng hơn và khá dễ lau sạch các vết bẩn thông thường. Tuy nhiên, trong điều kiện sử dụng thực tế của phòng tắm, loại gạch này cũng bộc lộ một số hạn chế.

Dễ trơn hơn khi sàn có nước

Đây là lý do được nhiều gia đình cân nhắc nhất. Khi nước, xà phòng hoặc dầu gội bám trên bề mặt, độ ma sát của gạch bóng có thể giảm đáng kể, làm tăng nguy cơ trượt ngã, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Dễ lộ vết nước và cặn xà phòng

Sau mỗi lần sử dụng, những giọt nước đọng hoặc cặn khoáng thường hiện rõ trên bề mặt bóng. Nếu không vệ sinh thường xuyên, sàn có thể nhanh mất đi vẻ sạch sẽ dù thực tế không quá bẩn.

Xu hướng thiết kế đã thay đổi

Không gian phòng tắm hiện đại ngày càng hướng đến cảm giác gần gũi, thư giãn với các vật liệu có bề mặt mờ, giả đá hoặc giả xi măng. Những bề mặt này giúp tổng thể hài hòa hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng phản chiếu ánh sáng quá mạnh.

1. Gạch porcelain bề mặt nhám - Lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình

Trong số các vật liệu hoàn thiện phòng tắm hiện nay, gạch porcelain bề mặt nhám là một trong những lựa chọn được sử dụng nhiều nhất.

Tăng độ bám khi di chuyển

Điểm khác biệt lớn nhất của loại gạch này là bề mặt được xử lý để tạo độ ma sát tốt hơn. Khi sàn bị ướt, cảm giác bám chân vẫn được duy trì, giúp giảm nguy cơ trượt ngã trong quá trình sử dụng hằng ngày. Đây cũng là lý do nhiều gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ thường ưu tiên loại gạch này ngay từ khi thiết kế phòng tắm.

Ít lộ dấu nước hơn

Nhờ bề mặt không quá bóng, các vết nước, dấu chân hoặc cặn xà phòng cũng khó nhìn thấy hơn so với gạch bóng. Điều này giúp phòng tắm giữ được cảm giác sạch sẽ lâu hơn giữa các lần vệ sinh.

Phù hợp với nhiều phong cách thiết kế

Hiện nay, gạch porcelain nhám có rất nhiều mẫu mã như giả đá, giả xi măng, giả bê tông hay vân tự nhiên với kích thước đa dạng. Gia chủ có thể dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách từ tối giản đến hiện đại mà không tạo cảm giác lạnh hay đơn điệu.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Không nên chọn loại gạch có bề mặt quá nhám vì có thể gây khó khăn khi lau chùi. Gia chủ nên ưu tiên các sản phẩm có chỉ số chống trượt phù hợp cho khu vực phòng tắm và lựa chọn kích thước gạch phù hợp với diện tích thực tế để hạn chế quá nhiều đường ron.

2. Gạch hoàn thiện mờ (matt finish) - Cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng

Bên cạnh gạch nhám, các dòng gạch hoàn thiện mờ cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều trong phòng tắm hiện đại. Khác với bề mặt bóng gương, lớp hoàn thiện mờ tạo cảm giác dịu mắt hơn, đồng thời vẫn đảm bảo việc vệ sinh không quá phức tạp.

Mang lại cảm giác tự nhiên

Bề mặt mờ giúp ánh sáng được tán đều thay vì phản chiếu mạnh. Nhờ đó, phòng tắm tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn và gần với các vật liệu tự nhiên như đá hoặc xi măng hơn.

Hạn chế cảm giác "lộ bẩn"

Các vết nước nhỏ hoặc dấu chân thường khó nhận thấy trên bề mặt mờ hơn so với gạch bóng. Đây là ưu điểm được nhiều gia đình đánh giá cao vì phòng tắm luôn có cảm giác gọn gàng dù chưa vệ sinh ngay sau mỗi lần sử dụng.

Dễ kết hợp với thiết bị vệ sinh hiện đại

Những mẫu lavabo đặt bàn, vòi màu đen nhám, kính tắm hay tủ lavabo treo tường hiện nay đều khá hài hòa với nền gạch mờ, giúp tổng thể phòng tắm đồng nhất và hiện đại hơn.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Không phải mọi loại gạch mờ đều có khả năng chống trượt như nhau. Khi mua, gia chủ nên tìm hiểu thêm về chỉ số chống trượt hoặc trao đổi với đơn vị cung cấp để lựa chọn sản phẩm phù hợp cho khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước.

Có nên thay thế hoàn toàn gạch bóng?

Thực tế, gạch bóng vẫn có chỗ đứng trong nhiều không gian như phòng khách, phòng ngủ hoặc những khu vực khô ráo. Với phòng tắm, việc lựa chọn loại gạch nào còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, đối tượng sử dụng trong gia đình và phong cách thiết kế tổng thể.

Nếu ưu tiên sự an toàn, đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, các bề mặt nhám hoặc hoàn thiện mờ thường là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Trong khi đó, những gia đình yêu thích hiệu ứng sáng bóng vẫn có thể sử dụng gạch bóng ở khu vực tường, kết hợp với sàn chống trượt để cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng.

Kết luận

Xu hướng thiết kế phòng tắm hiện nay không còn chỉ hướng đến vẻ ngoài sáng đẹp mà còn đặt trải nghiệm sử dụng và sự an toàn lên hàng đầu. Gạch bóng vẫn có những ưu điểm riêng và chưa hề biến mất. Tuy nhiên, với nhu cầu sử dụng thực tế cùng sự đa dạng của vật liệu hoàn thiện, gạch porcelain bề mặt nhám và gạch hoàn thiện mờ đang dần trở thành hai lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên khi hoàn thiện phòng tắm.