Trời càng lạnh cơ thể càng cần loại rau này: Giúp tăng cường miễn dịch, củng cố xương khớp và giữ đôi mắt luôn khỏe

Những ngày lạnh nhất của mùa đông đã thực sự gõ cửa. Nhiệt độ giảm sâu khiến cơ thể dễ mệt mỏi, sức đề kháng suy yếu, các vấn đề về xương khớp và thị lực cũng trở nên rõ rệt hơn. Ngoài việc giữ ấm bằng quần áo dày, các chuyên gia cho rằng dinh dưỡng mới là “lớp áo” quan trọng nhất giúp cơ thể chống chọi với rét lạnh. Và trong số những loại rau mùa đông, mầm cải dầu đang được xem là lựa chọn đặc biệt đáng giá.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lê Thu Hà (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), mầm cải dầu là loại rau “nhỏ nhưng có võ”. So với nhiều loại rau lá quen thuộc, mầm cải dầu chứa mật độ vi chất cao hơn, đặc biệt là vitamin C, vitamin K, canxi và các hợp chất chống oxy hóa. Vào mùa lạnh, việc bổ sung loại rau này thường xuyên giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ xương khớp và giảm mệt mỏi rõ rệt.

Mầm cải dầu chứa hàm lượng vitamin E dồi dào hỗ trợ giảm nguy cơ phát triển ung thư

Vì sao trời lạnh càng nên ăn mầm cải dầu?

Mùa đông là thời điểm cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn để giữ ấm. Đồng thời, thời tiết lạnh khô khiến hệ miễn dịch dễ suy yếu, đường hô hấp và tiêu hóa trở nên nhạy cảm. Đây cũng là lúc chúng ta thường ăn nhiều thịt, đồ dầu mỡ, ít rau xanh, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.

Mầm cải dầu – phần non nhất của cây cải dầu – lại hội tụ đủ những yếu tố mà cơ thể cần trong mùa lạnh: dễ tiêu hóa, giàu dưỡng chất và có tính “ấm” tự nhiên. Những mầm non xanh mướt không chỉ bắt mắt mà còn có vị ngọt nhẹ, giòn mềm, rất dễ ăn ngay cả với trẻ nhỏ hay người cao tuổi.

Tăng cường miễn dịch, giảm ốm vặt mùa đông

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của mầm cải dầu là khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch. Loại rau này giàu vitamin C – dưỡng chất quan trọng giúp kích thích sản sinh tế bào miễn dịch, tăng khả năng chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh.

Bên cạnh đó, mầm cải dầu còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp giảm viêm, hạn chế tổn thương tế bào do thời tiết lạnh và không khí ô nhiễm. Việc ăn mầm cải dầu đều đặn trong mùa đông có thể giúp giảm nguy cơ cảm cúm, viêm họng và mệt mỏi kéo dài.

Nhờ đặc tính chống viêm, mầm cải dầu có thể giúp giảm tình trạng cứng khớp, hỗ trợ cải thiện khả năng vận động

Củng cố xương khớp – điều rất cần khi trời rét

Trời lạnh thường khiến các vấn đề xương khớp trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Mầm cải dầu chứa hàm lượng canxi và vitamin K khá cao – hai yếu tố quan trọng giúp duy trì mật độ xương và hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương.

Vitamin K còn có vai trò giúp canxi “đi đúng chỗ”, hạn chế tình trạng lắng đọng canxi ở mạch máu, từ đó vừa tốt cho xương vừa có lợi cho tim mạch. Với những người ít tiếp xúc ánh nắng mùa đông, việc bổ sung mầm cải dầu trong bữa ăn hàng ngày càng trở nên cần thiết.

Giữ đôi mắt khỏe trong mùa lạnh và mùa… màn hình

Mùa đông là thời điểm nhiều người dành nhiều thời gian hơn cho điện thoại, máy tính, trong khi ánh sáng tự nhiên lại ít. Điều này khiến mắt dễ khô, mỏi và giảm thị lực. Mầm cải dầu là nguồn cung cấp lutein và vitamin A tự nhiên – hai dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và cải thiện thị lực.

Đối với dân văn phòng, học sinh – sinh viên, việc bổ sung mầm cải dầu thường xuyên không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn giúp đôi mắt “dễ thở” hơn trong những ngày đông dài.

Việc sử dụng dầu hạt cải có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định

Tốt cho tiêu hóa, nhẹ bụng dù ăn nhiều đồ đạm

Không thể không nhắc đến chất xơ – “vũ khí” giúp mầm cải dầu ghi điểm trong mùa đông. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, hạn chế táo bón – tình trạng rất hay gặp khi ăn nhiều thịt, ít rau và uống ít nước trong thời tiết lạnh.

Đặc biệt, mầm cải dầu ít calo, không gây nặng bụng, phù hợp với cả người đang kiểm soát cân nặng. Ăn nhiều nhưng không lo tăng cân, lại giúp cơ thể thanh nhẹ hơn – đó là lý do nhiều chuyên gia gọi đây là “loại rau vàng” của mùa đông.

Cách chọn và chế biến để giữ trọn dinh dưỡng

Để mầm cải dầu ngon và bổ nhất, nên chọn những mầm non có màu xanh tươi, thân mập vừa phải, không dập nát hay ngả vàng. Khi chế biến, không nên nấu quá lâu vì mầm non rất nhanh chín; xào nhanh, luộc hoặc nấu canh đều phù hợp.

Một mẹo nhỏ là xào mầm cải dầu với tỏi hoặc nấu canh cùng gừng nhẹ – vừa tăng hương vị, vừa giúp món ăn có tính ấm, rất hợp với thời tiết lạnh.

Trong vô vàn thực phẩm mùa đông, mầm cải dầu có thể không quá nổi bật về hình thức, nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng nể. Từ tăng cường miễn dịch, bảo vệ xương khớp, giữ đôi mắt khỏe đến hỗ trợ tiêu hóa, loại rau này xứng đáng có mặt thường xuyên trên mâm cơm những ngày rét.

Khi trời càng lạnh, cơ thể càng cần được nuôi dưỡng đúng cách. Và đôi khi, chìa khóa cho sức khỏe mùa đông lại nằm ở những mầm rau non xanh mướt, giản dị nhưng đầy “nội lực” như mầm cải dầu.