Khi mùa đông đến, thời tiết lạnh giá không chỉ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, tay chân lạnh buốt mà còn làm chậm quá trình trao đổi chất và khiến mạch máu co lại. Đây là thời điểm nhiều người, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi, dễ gặp tình trạng huyết áp dao động, cơ bắp yếu hơn, tiêu hóa kém và sức đề kháng suy giảm.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung đủ kali - một khoáng chất thiết yếu nhưng thường bị bỏ quên – đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng điện giải, điều hòa huyết áp và giúp cơ thể chống chọi tốt hơn với cái lạnh.

Nhóm thực phẩm giàu kali

Theo TS.BS Nguyễn Thị Minh An, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, kali không chỉ cần thiết cho hoạt động của tim và hệ thần kinh mà còn giúp cơ bắp co giãn linh hoạt, giảm cảm giác mỏi chân, chuột rút - những vấn đề rất phổ biến vào mùa đông. Vào thời tiết lạnh, mạch máu co lại khiến tuần hoàn kém hơn. Nếu thiếu kali, cơ thể càng dễ mệt mỏi, chân tay lạnh và sức bền suy giảm. Bổ sung kali từ thực phẩm tự nhiên mỗi ngày là cách an toàn và hiệu quả để duy trì sức khỏe lâu dài.

Tin vui là để bổ sung kali, bạn không cần tìm đến những nguyên liệu đắt tiền hay thực phẩm chức năng. Ngay trong bữa ăn hằng ngày, nhiều loại thực phẩm quen thuộc, giá cả phải chăng, dễ mua ở chợ hay siêu thị đã cung cấp lượng kali dồi dào, rất phù hợp cho mùa đông. Đặc biệt, các món ăn từ những thực phẩm này khi được chế biến theo cách hầm, luộc, hấp hoặc xào nóng không chỉ giữ được dinh dưỡng mà còn giúp làm ấm cơ thể.

Khoai lang có ít chất béo, cung cấp một lượng protein nhỏ và là một nguồn cung cấp carbs và chất xơ phức tạp

Khoai lang là một ví dụ điển hình.Đây được xem là “ngôi sao” của mùa đông nhờ hàm lượng kali cao, cùng với carbohydrate và chất xơ giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng. Một củ khoai lang nướng nóng hổi vào buổi sáng hay xế chiều không chỉ xua tan cái lạnh mà còn giúp cải thiện tiêu hóa, hạn chế táo bón - tình trạng dễ gặp khi ít vận động trong mùa lạnh. Vị ngọt tự nhiên và cảm giác no lâu khiến khoai lang trở thành món ăn phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Bên cạnh đó, rau bina (rau chân vịt) là loại rau xanh giàu kali nhưng giá thành lại rất “mềm”. Không chỉ cung cấp kali, rau bina còn giàu vitamin C và axit folic, giúp tăng cường miễn dịch trong thời điểm cơ thể dễ bị cảm cúm. Một đĩa rau bina xào tỏi hoặc bát canh rau bina nóng với đậu phụ là lựa chọn lý tưởng cho bữa tối mùa đông, vừa nhẹ bụng vừa bổ dưỡng.

Một quả chuối trung bình chứa khoảng 452 mg kali

Chuối cũng là nguồn kali quen thuộc và tiện lợi. Chỉ cần một quả chuối mỗi ngày đã có thể bổ sung một phần đáng kể lượng kali cần thiết cho cơ thể. Chuối đặc biệt phù hợp với những người bận rộn, cần một món ăn nhanh giúp giảm mệt mỏi, thư giãn cơ bắp và hạn chế tình trạng chuột rút khi trời lạnh. Tuy nhiên, vào mùa đông, nên tránh ăn chuối quá lạnh để không gây khó chịu cho dạ dày.

Khoai mỡ lại là lựa chọn dịu nhẹ hơn, rất phù hợp với người lớn tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa yếu. Ngoài kali, khoai mỡ còn chứa mucoprotein – một chất giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và hỗ trợ chức năng tỳ vị. Những món như khoai mỡ hấp, cháo khoai mỡ nấu cùng sườn không chỉ ấm bụng mà còn giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn trong mùa đông.

Đậu nành là một “kho dự trữ” kali và protein thực vật. Trong những ngày lạnh, một bát canh đậu nành hầm sườn hoặc một cốc sữa đậu nành ấm buổi sáng không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn cung cấp năng lượng bền vững, tăng cường miễn dịch. Với giá thành rẻ và khả năng chế biến đa dạng, đậu nành là lựa chọn kinh tế nhưng giàu giá trị dinh dưỡng cho cả gia đình.

Cá tuyết rất nạc và ít calo, khiến nó trở thành một trong những loại cá tốt nhất để giảm cân

Cuối cùng, cá tuyết biển sâu mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa kali và axit béo omega-3. Loại cá này giúp bảo vệ tim mạch, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ mạch máu – những yếu tố rất quan trọng trong mùa đông, khi nguy cơ bệnh tim mạch gia tăng. Thịt cá tuyết mềm, ít xương, dễ ăn và dễ chế biến, phù hợp cho cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Mùa đông không chỉ là thời điểm “giữ ấm” mà còn là giai đoạn cần chăm sóc cơ thể từ bên trong. Bổ sung đủ kali thông qua những thực phẩm quen thuộc, dễ tìm và dễ nấu không chỉ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với cái lạnh mà còn góp phần duy trì sức khỏe tim mạch, cơ bắp và hệ miễn dịch. Khi được thưởng thức lúc còn nóng, những món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn trở thành “lá chắn dinh dưỡng” giúp bạn và gia đình khỏe mạnh suốt mùa đông lạnh giá.