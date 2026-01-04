Trời càng lạnh càng dễ đột quỵ, nhồi máu cơ tim: Bác sĩ cảnh báo 6 cách giữ ấm tưởng đúng mà hóa ra rất nguy hiểm

Khi không khí lạnh tràn về, phản xạ tự nhiên của nhiều người là mặc thêm áo, uống đồ nóng, bật máy sưởi hết công suất để "chống rét". Thế nhưng, trái ngược với cảm giác ấm áp ấy, các khoa cấp cứu tim mạch lại ghi nhận số ca nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim, khó thở tăng rõ rệt vào mùa lạnh, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Theo các bác sĩ, vấn đề không nằm ở việc có giữ ấm hay không, mà là giữ ấm sai cách. Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại, thậm chí được xem là "bí quyết chống lạnh", thực chất lại khiến tim mạch và huyết áp chịu áp lực lớn hơn.

Chỉ uống đồ nóng để giữ ấm: Cảm giác ấm nhưng cơ thể vẫn "lạnh"

Không ít người cho rằng chỉ cần một cốc trà nóng, cà phê nóng hay sữa ấm là đủ xua tan cái lạnh. Tuy nhiên, đồ uống nóng chỉ làm ấm khoang miệng và cổ họng trong thời gian rất ngắn, không giúp tăng nhiệt độ cốt lõi của cơ thể.

Chính cảm giác "đã đủ ấm" này khiến nhiều người chủ quan, mặc thiếu áo khi ra ngoài. Khi tay chân bị lạnh kéo dài, mạch máu co lại, hormone căng thẳng tăng cao, huyết áp dễ dao động mạnh. Đây là một trong những yếu tố khiến nhồi máu cơ tim thường xảy ra nhiều hơn vào mùa đông.

Mặc đồ bó sát, chạy theo thời trang mà quên giữ nhiệt

Áo khoác mỏng, bó sát, chỉ đẹp mà không đủ chức năng giữ ấm gần như không giúp ích cho cơ thể trong thời tiết lạnh. Ngược lại, chúng khiến hơi ấm khó được giữ lại, mạch máu tiếp tục co thắt, làm huyết áp tăng cao, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch.

Các chuyên gia khuyến nghị nên áp dụng nguyên tắc mặc nhiều lớp: lớp trong cùng giữ nhiệt, lớp giữa giữ không khí ấm và lớp ngoài có tác dụng chắn gió. Cách mặc này giúp cơ thể giữ nhiệt ổn định hơn mà không cần quá nhiều áo dày nặng.

Đi ngoài lạnh về là tắm nước nóng ngay: Thói quen tiềm ẩn rủi ro lớn

Nhiều người thích cảm giác được ngâm mình dưới vòi nước nóng ngay sau khi từ ngoài trời lạnh bước vào nhà. Tuy nhiên, đây lại là một trong những tình huống nguy hiểm nhất cho tim mạch.

Khi ở ngoài lạnh, mạch máu co lại. Việc tiếp xúc đột ngột với nước nóng khiến mạch máu giãn nhanh, huyết áp có thể tụt mạnh trong thời gian ngắn, tim phải tăng nhịp để bù trừ. Điều này có thể dẫn đến choáng, ngất xỉu trong phòng tắm, thậm chí tai biến tim mạch ở người cao tuổi.

Các bác sĩ khuyên nên để cơ thể nghỉ ngơi trong phòng ấm một lúc, làm ấm không gian phòng tắm trước, rồi mới tắm bằng nước ấm vừa phải.

Mặc áo khoác dày nhưng bỏ quên đầu, cổ và bàn chân

Nhiều người chỉ chú trọng áo khoác mà quên rằng đầu, cổ và bàn chân là những vị trí thất thoát nhiệt nhiều nhất. Việc không đội mũ, không quàng khăn, đi tất mỏng trong thời tiết lạnh khiến cơ thể mất nhiệt nhanh, mạch máu co mạnh hơn, làm huyết áp tăng và dễ gây đau đầu, chóng mặt.

Với người lớn tuổi, sự thay đổi nhiệt độ này còn có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn não, làm tăng nguy cơ đột quỵ trong mùa đông.

Bật máy sưởi quá cao suốt đêm

Giữ phòng ấm là cần thiết, nhưng bật máy sưởi ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài lại gây ra nhiều hệ lụy. Không khí khô khiến niêm mạc mũi họng bị kích ứng, dễ ho, khó chịu, ngủ không sâu giấc. Với một số người, môi trường quá khô còn làm huyết áp tăng nhẹ về ban đêm.

Ngoài ra, không khí khô cũng tạo điều kiện cho virus đường hô hấp tồn tại lâu hơn, làm tăng nguy cơ cảm cúm và nhiễm trùng mùa lạnh. Mức độ ẩm lý tưởng trong phòng nên duy trì khoảng 50-60%.

Tập thể dục ngoài trời lạnh nhưng không giữ ấm đầy đủ

Vận động giúp tăng cường sức khỏe, nhưng trong thời tiết lạnh, nếu tập luyện ngoài trời mà không khởi động kỹ và không mặc đủ ấm, tim và phổi có thể bị đặt vào trạng thái quá tải. Không khí lạnh khiến phế quản co lại, nhịp tim tăng nhanh hơn, làm người tập dễ hụt hơi, choáng váng.

Đặc biệt với người có bệnh tim mạch hoặc hô hấp, việc gắng sức trong lạnh có thể trở thành yếu tố kích hoạt cơn đau tim hoặc khó thở cấp.

Giữ ấm đúng cách mới là bảo vệ sức khỏe

Mùa lạnh không đáng sợ nếu cơ thể được giữ ấm đúng cách. Thay vì chỉ dựa vào cảm giác "ấm tức thời", mỗi người cần chú ý bảo vệ toàn bộ cơ thể, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và điều chỉnh thói quen sinh hoạt phù hợp.

Đối với người cao tuổi và người có bệnh nền, những điều tưởng nhỏ này lại chính là hàng rào quan trọng giúp phòng tránh nhồi máu cơ tim và đột quỵ trong mùa đông.