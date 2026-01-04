Buổi sáng không chỉ là lúc "ăn cho có", mà là thời điểm then chốt để quyết định trạng thái sức khỏe của cả một ngày, thậm chí là của nhiều năm sau. Theo các bác sĩ theo đuổi y học dự phòng, những gì bạn nạp vào cơ thể trong 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mạch máu, huyết áp, hệ tiêu hóa và tốc độ lão hóa.

Một bác sĩ nội khoa người Nhật đã duy trì một thói quen buổi sáng suốt nhiều năm - đơn giản đến mức ai cũng có thể làm, nhưng lại mang đến những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Bác sĩ nội khoa Nhật và thói quen "bắt buộc" mỗi sáng: Uống nước ép cà rốt

Bác sĩ nội khoa Ishihara Nina (Nhật Bản) chia sẻ rằng, từ khi còn nhỏ, cô đã được cha mình - một bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực y học tự nhiên - yêu cầu duy trì một thói quen duy nhất vào buổi sáng: Uống nước ép cà rốt tươi.

Không phải thuốc bổ đắt tiền, không phải thực phẩm chức năng, mà chỉ là một cốc nước ép đơn giản. Thói quen này được duy trì đều đặn trong gia đình nhiều năm, đến mức con cái của cô cũng uống mỗi sáng mà không cảm thấy ép buộc.

Theo bác sĩ Ishihara, nước ép cà rốt là cách nhanh nhất để cơ thể hấp thu một lượng lớn β-carotene, vitamin C và polyphenol - những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mạch máu và làm chậm quá trình lão hóa.

Vì sao cà rốt được xem là "thực phẩm vàng" cho mạch máu và làn da?

Cà rốt đặc biệt giàu β-carotene, một tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, β-carotene được chuyển hóa thành vitamin A theo đúng nhu cầu, giúp: Bảo vệ thị lực, duy trì làn da khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch.

Quan trọng hơn, β-carotene là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do - yếu tố chính gây lão hóa sớm, tổn thương mạch máu và viêm mạn tính.

Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu carotenoid có liên quan đến việc giảm nguy cơ bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch và một số bệnh mạn tính liên quan đến tuổi tác.

Giải độc nhẹ nhàng mỗi sáng nhờ chất xơ và pectin trong cà rốt

Trong cuộc sống hiện đại, cơ thể chúng ta liên tục tiếp xúc với kim loại nặng và chất độc từ thực phẩm, môi trường, không khí ô nhiễm. Cà rốt chứa chất xơ hòa tan và pectin, có khả năng:

- Hỗ trợ đào thải kim loại nặng

- Giúp ruột hoạt động trơn tru

- Giảm táo bón, đầy bụng

Bác sĩ Ishihara gợi ý: Nếu kết hợp cà rốt với táo - loại quả cũng giàu pectin - hiệu quả hỗ trợ thải độc và bảo vệ đường ruột sẽ càng rõ rệt hơn. Đây là lý do cô thường pha nước ép cà rốt - táo cho cả gia đình.

Ổn định huyết áp, giảm phù nề nhờ kali tự nhiên

Chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản Watanabe Saya cho biết, cà rốt là nguồn kali tự nhiên dồi dào, giúp cơ thể thải bớt natri dư thừa - yếu tố thường khiến huyết áp tăng và gây giữ nước.

Với những người hay bị phù nhẹ, mệt mỏi buổi sáng, hoặc có nguy cơ tăng huyết áp, việc uống nước ép cà rốt đều đặn có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng này một cách nhẹ nhàng, không gây áp lực cho thận.

Công thức nước ép cà rốt của Tiến sĩ Ishihara Shinna: Nguyên liệu: 1-2 củ cà rốt, 1 quả táo Hướng dẫn: Chỉ cần xay nhuyễn cà rốt thành nước ép bằng máy ép trái cây.

Uống thế nào để tốt mà không làm tăng đường huyết?

Các bác sĩ Nhật khuyến nghị:

Uống một cốc nhỏ (khoảng 150-200ml) vào buổi sáng

Nên uống sau khi thức dậy 20-30 phút, không uống lúc bụng quá đói nếu dạ dày nhạy cảm

Có thể kết hợp cà rốt với táo hoặc một ít chanh để vị dễ uống hơn

Không cần uống quá nhiều. Điều quan trọng nhất là duy trì đều đặn, bởi lợi ích của nước ép cà rốt đến từ sự tích lũy lâu dài, không phải hiệu quả tức thì.

Một thói quen nhỏ, nhưng tác động lâu dài

Không phải bí quyết sống thọ nào cũng phức tạp. Đôi khi, chính những thói quen buổi sáng rất đơn giản - như một cốc nước ép cà rốt - lại âm thầm bảo vệ mạch máu, làm chậm lão hóa và giúp cơ thể khỏe mạnh theo thời gian. Điều khó nhất không phải là làm, mà là duy trì.