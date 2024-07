Trớ trêu nữ diễn viên bị chính bạn trai và tình nhân hợp sức gài làm "tiểu tam", lừa chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 1/7, trang 8days đưa tin nữ diễn viên La Mỹ Nghi gây xôn xao với chia sẻ cô vừa trải qua tình cảnh bị bạn trai lừa tình, lừa tiền và gài làm "tiểu tam" như trên phim trong 2 năm mà không hề hay biết.

Cụ thể, năm 2021, La Mỹ Nghi được 1 người đàn ông không hoạt động trong ngành giải trí theo đuổi. Đến năm 2022, họ chính thức hẹn hò. Trong thời gian bên nhau, người đàn ông yêu chiều, đồng ý gặp mặt gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của La Mỹ Nghi. Tuy nhiên, hắn lại yêu cầu La Mỹ Nghi không công khai mối quan hệ này với công chúng vì sợ đời tư bị soi mói. Nhưng nữ diễn viên không ngờ rằng đây vốn là cái cớ để người đàn ông này che giấu bộ mặt thật của mình.

La Mỹ Nghi cho biết cô đã yêu phải gã đàn ông tồi trong 2 năm mà không hay biết

La Mỹ Nghi cho biết bạn trai cô có 1 người bạn thân là nữ. Cô gái này cũng làm việc trong ngành giải trí. Cả 2 luôn kè kè như hình với bóng, thậm chí còn sống chung nhà. Theo La Mỹ Nghi, cô nhiều lần chất vấn bạn trai về mối quan hệ thân thiết quá mức, không giống bạn bè với cô gái. Mỗi lần như vậy, La Mỹ Nghi đều bị bạn trai chỉ trích ghen tuông mù quáng, nghe lời khuyên xàm bậy từ bạn thân mà phá vỡ lòng tin của nhau.

"Anh ta chưa bao giờ đưa tôi đến buổi tụ tập của bạn bè anh ta nếu có cô gái ấy tham gia. Khi tôi cảm thấy việc họ sống chung nhà quá bất thường, anh ta liền bảo chỉ ở tạm chỗ cô gái vì giá thuê nhà rẻ và khẳng định họ là bạn tâm giao, không có tình cảm nam - nữ với nhau. Do thái độ của họ quá cương quyết, tôi đã tin họ", La Mỹ Nghi nói.

Đến đầu năm nay, La Mỹ Nghi bàng hoàng phát hiện bản thân bị gán mác "tiểu tam" chen chân vào cuộc tình của bạn trai và bạn thân. Sau khi tìm hiểu, nữ diễn viên sốc nặng với sự thật người yêu cô và cô gái kia là bạn tình của nhau. Họ bắt đầu chung sống và công khai mối quan hệ tình nhân với bạn bè từ trước khi La Mỹ Nghi xuất hiện. Do đó, những người xung quanh bạn trai đều cho rằng La Mỹ Nghi chính là kẻ thứ 3, phá hoại chuyện tình cảm của người khác và giữ khoảng cách với cô. Do đó, Mỹ Nghi mới không biết được sự thật về đời tư của nửa kia. Không chịu nổi sự lừa dối trắng trợn, La Mỹ Nghi đã dứt khoát chia tay bạn trai.

La Mỹ Nghi bàng hoàng, sốc nặng vì bị biến thành kẻ thứ 3

Theo La Mỹ Nghi, không chỉ lừa tình, cô còn bị bạn trai lừa tiền. Trong thời gian bên nhau, cô đã cho người đàn ông mượn số tiền lên đến hàng trăm nghìn đô la Singapore (tương đương hàng tỷ VNĐ). Do bạn trai đưa ra lý do công việc kinh doanh gặp khó khăn cần tiền xoay xở để lo cho tương lai của họ, La Mỹ Nghi đã không nỡ từ chối. Thế nhưng, tình cũ đã quỵt nợ sau khi bị La Mỹ Nghi vạch trần bộ mặt.

"Họ lợi dụng tình cảm, lòng tin của tôi để lừa lấy tiền bạc. Cuộc sống của tôi đang trải qua chuỗi ngày tuyệt vọng do quá tin người. Trước đây, vì yêu hắn ta, tôi bất chấp mọi cảnh báo của bạn bè, lựa chọn tin hắn. Thực tế là tôi đã yêu nhầm kẻ lừa đảo, sở khanh bắt cá 2 tay và trả giá bằng tiền bạc, thậm chí danh tiếng", La Mỹ Nghi bày tỏ sự đau buồn. Trên mạng xã hội, khán giả để lại bình luận động viên nữ diễn viên.



La Mỹ Nghi đau khổ bị bị lừa gạt tiền bạc, tình cảm

La Mỹ Nghi sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên người Malaysia. Những năm qua, cô phát triển sự nghiệp ở thị trường giải trí Singapore. Cô từng diễn xuất trong các phim như The Sky is Still Blue, Healing Heroes, Best Friends Forever, Life Less Ordinary...



Nguồn: 8days