Trở thành mẹ ở tuổi 36, khởi nghiệp lại ở tuổi 40: Một tin nhắn đã kéo người phụ nữ trung niên trở lại đường kiếm tiền

Ở tuổi 33, cô từng có công việc chính, có việc làm thêm và một nhịp sống bận rộn. Thu nhập đi kèm áp lực, nhưng ít nhất mỗi tháng cô vẫn có tiền do chính mình tạo ra, có khách hàng, có những mối quan hệ công việc và cảm giác mình đang chủ động với cuộc sống.

Mọi thứ thay đổi khi kế hoạch sinh con trở thành ưu tiên lớn nhất.

Trong ba năm từ 33 đến 36 tuổi, để có thể mang thai và sinh con, cô lần lượt dừng công việc chính rồi tạm gác cả những việc làm thêm trước đó. Sau nhiều thử thách, cuối cùng con gái cũng chào đời.

Niềm vui ấy rất lớn. Nhưng cùng với nó là một thay đổi tài chính mà nhiều phụ nữ chỉ thực sự cảm nhận rõ sau khi nghỉ việc khá lâu: nguồn thu nhập cá nhân gần như biến mất, trong khi khả năng quay lại thị trường lao động cũng giảm dần theo thời gian.

Có những mất mát tài chính không thể nhìn thấy ngay trong bảng chi tiêu

Sau khi sinh con, một ngày của cô bắt đầu và kết thúc với những việc liên quan đến đứa trẻ. Ăn, ngủ, chăm sóc, đưa đón, xử lý hàng loạt việc không tên khiến thời gian riêng gần như không còn.

Gia đình vẫn vận hành, các khoản chi tiêu vẫn được thanh toán. Nhìn bề ngoài, cô không rơi vào một cuộc khủng hoảng tiền bạc nào.

Nhưng có một thứ đang âm thầm giảm xuống: khả năng tạo thu nhập độc lập của chính cô.

Đây cũng là điều dễ bị bỏ qua khi một người tạm nghỉ việc vài năm để chăm con. Chi phí của quyết định này không chỉ là số tiền lương không nhận được trong vài tháng hay vài năm. Còn có kinh nghiệm bị gián đoạn, mạng lưới khách hàng nguội dần, kỹ năng ít được sử dụng và sự tự tin nghề nghiệp suy giảm.

Một buổi chiều, khi con đã ngủ, cô ngồi một mình trên sofa và bất chợt nhận ra mình đã rất lâu không nghĩ đến công việc, khách hàng hay những kế hoạch từng khiến bản thân hào hứng.

Cô kể rằng mình không hẳn thiếu tiền ngay lúc ấy. Nhưng cảm giác không còn tạo ra thu nhập khiến cô dần phụ thuộc hơn vào cấu trúc tài chính của gia đình.

Với nhiều phụ nữ trung niên, đây mới là điểm đáng suy nghĩ.

Một gia đình có thể đủ sống bằng một nguồn thu nhập. Nhưng ở góc độ quản lý rủi ro, việc một thành viên mất hoàn toàn khả năng kiếm tiền trong thời gian dài đồng nghĩa gia đình cũng mất đi một lớp dự phòng tài chính.

Một tin nhắn từ khách hàng cũ làm thay đổi mọi thứ

Đúng lúc cô đang cảm thấy mình đã rời quá xa cuộc sống trước đây, điện thoại hiện lên một tin nhắn.

Một khách hàng cũ hỏi cô còn bán tổ yến hay không.

Trước khi sinh con, ngoài công việc chính, cô từng có một công việc nhỏ liên quan đến lựa chọn, sơ chế và bán tổ yến. Quy mô không lớn, nhưng cô có khách hàng quen và đã tích lũy được một lượng kinh nghiệm nhất định.

Tin nhắn ấy khiến cô nhớ lại một điều mình gần như đã quên: cô từng có một kỹ năng có thể đổi thành tiền.

Khi nhắc đến tài sản, nhiều người thường chỉ nghĩ đến tiền gửi tiết kiệm, bất động sản hoặc các khoản đầu tư. Nhưng với một người bình thường, đặc biệt là phụ nữ từng gián đoạn sự nghiệp để chăm sóc gia đình, một loại tài sản khác không kém phần quan trọng chính là khả năng tạo ra thu nhập từ kỹ năng, kinh nghiệm và các mối quan hệ đã tích lũy.

Nếu vẫn còn những thứ này, việc bắt đầu lại thường dễ hơn rất nhiều so với khởi nghiệp hoàn toàn từ con số 0.

Ở tuổi 40, cô quyết định thử quay lại. Không phải bằng một cửa hàng lớn hay một khoản đầu tư mạo hiểm. Cô bắt đầu từ chính thứ mình từng biết làm.

Vào ngày sinh nhật tuổi 40, cô tổ chức buổi gặp đầu tiên liên quan đến tổ yến. Từ một sản phẩm từng bán trước đây, cô phát triển thành các buổi trải nghiệm dành cho phụ nữ, kết hợp giới thiệu sản phẩm, giao lưu và xây dựng cộng đồng khách hàng.

Công việc dần quay trở lại theo cách mới.

Khởi nghiệp tuổi 40 không nhất thiết phải bắt đầu bằng một khoản vốn lớn

Câu chuyện của cô đáng chú ý ở một điểm: lần trở lại này không bắt đầu từ việc bỏ một khoản tiền lớn để mở cửa hàng.

Thứ cô tận dụng trước tiên là ba tài sản đã có sẵn: kỹ năng cũ, khách hàng cũ và hiểu biết về sản phẩm.

Đó cũng là cách tương đối thực tế với những người muốn quay lại kiếm tiền sau vài năm gián đoạn công việc.

Ở tuổi 40, lợi thế hiếm khi nằm ở việc có nhiều thời gian hay sẵn sàng chấp nhận rủi ro như tuổi 20. Ngược lại, lợi thế thường nằm ở kinh nghiệm đã tích lũy, hiểu rõ bản thân làm tốt điều gì và đã có một mạng lưới quan hệ nhất định.

Vì thế, thay vì hỏi: “Tôi có thể bắt đầu một ngành hoàn toàn mới không?”, câu hỏi có ích hơn đôi khi là: “Trong những thứ tôi từng làm tốt, thứ gì vẫn có người sẵn sàng trả tiền?”.

Có người từng làm kế toán có thể nhận thêm việc ngoài giờ. Người từng bán hàng có thể quay lại từ một nhóm khách nhỏ. Người biết nấu ăn, làm bánh, chụp ảnh, thiết kế, viết lách hay chăm sóc cây cối đều có thể bắt đầu bằng những đơn hàng nhỏ trước khi nghĩ đến một mô hình kinh doanh lớn hơn.

Đây không phải câu chuyện “ai cũng phải khởi nghiệp”. Điều quan trọng hơn là không để khả năng kiếm tiền của mình biến mất hoàn toàn chỉ vì một giai đoạn cuộc sống thay đổi.

Với phụ nữ trung niên, có thu nhập riêng còn là một lớp an toàn tài chính

Sau tuổi 35–40, gánh nặng tài chính của một gia đình thường không giảm mà còn tăng: tiền học của con, nhà ở, chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, bảo hiểm, y tế và kế hoạch nghỉ hưu.

Trong bối cảnh ấy, việc có thêm một nguồn thu dù chưa lớn vẫn có ý nghĩa.

5 triệu đồng mỗi tháng tương đương 60 triệu đồng một năm. Nếu duy trì trong 10 năm, đó là 600 triệu đồng chưa tính phần sinh lời nếu được tiết kiệm hoặc đầu tư.

10 triệu đồng mỗi tháng trong 10 năm là 1,2 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy một nguồn thu phụ tưởng nhỏ nhưng nếu duy trì đủ lâu có thể trở thành phần đáng kể trong quỹ dự phòng, quỹ học cho con hoặc quỹ hưu trí.

Quan trọng hơn, thu nhập riêng giúp một người giữ được quyền chủ động nhất định trước những biến cố không thể dự đoán.

Không ai mong gia đình mất nguồn thu chính, công việc của bạn đời gặp khó khăn hay xuất hiện những khoản chi lớn bất ngờ. Nhưng một cấu trúc tài chính chỉ dựa vào một người kiếm tiền luôn chứa nhiều rủi ro hơn cấu trúc có hai người cùng duy trì khả năng tạo thu nhập.

Đừng đợi đến khi cần tiền mới nghĩ đến việc quay lại

Sau lần bắt đầu lại ở tuổi 40, cô cho rằng điều mình tìm được không chỉ là một công việc.

Đó là cảm giác bản thân vẫn có thể tạo ra giá trị và thu nhập sau nhiều năm tập trung cho gia đình.

Có lẽ đây cũng là bài học tài chính đáng chú ý nhất trong câu chuyện này.

Sau khi kết hôn hay sinh con, một người có thể lựa chọn nghỉ việc, làm ít hơn hoặc dành vài năm cho gia đình. Không có một công thức đúng cho tất cả.

Nhưng dù lựa chọn thế nào, vẫn nên cố giữ ít nhất một phần “vốn nghề nghiệp” của mình: một kỹ năng có thể kiếm tiền, một nhóm khách hàng, một mạng lưới quan hệ hoặc đơn giản là thói quen cập nhật kiến thức trong lĩnh vực từng làm.

- Bởi tiền tiết kiệm có thể cạn.

- Một công việc có thể mất.

Nhưng nếu vẫn còn khả năng tạo ra thu nhập, chúng ta luôn còn thêm một cơ hội để xây dựng lại tài chính của mình.

Người phụ nữ trong câu chuyện đã mất gần bốn năm để quay lại con đường ấy. Một tin nhắn WeChat tình cờ chỉ là chất xúc tác. Điều thực sự giúp cô bắt đầu lại là những kỹ năng và mối quan hệ mà cô từng xây dựng trước đó.

Và có lẽ với phụ nữ bước vào tuổi 40, đây là một loại tài sản rất đáng giữ: không nhất thiết phải có thật nhiều tiền trong tài khoản, nhưng đừng để mình mất hoàn toàn khả năng tự kiếm ra tiền.