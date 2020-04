Trổ tài cắt tóc cho con trai giữa dịch bệnh, đây là kết quả Thu Minh nhận được

Trên trang cá nhân mới đây, Thu Minh đã chia sẻ khoảnh khắc cô trổ tài làm thợ cắt tóc để tỉa tót lại cho con trai.

Đi kèm với hình ảnh là dòng chia sẻ hài hước: "Con Gấu Tây con này tóc dài là xoăn loà xoà, mà trời lại nóng ẩm làm anh mồ hôi sướt mướt nên mẹ dụ khị để mẹ cắt tóc cho... Ban đầu, anh không chịu, anh nói mình nên đi tiệm cắt như mọi lần thì hơn mẹ ạ... Nhưng giờ có tiệm nào mở đâu? Và mẹ lấy game ra dụ thế là chàng ta ngồi im luôn... Mẹ cũng có chút kinh nghiệm cắt tóc cho ông Nội nhưng lại không quen sử dụng “Tông đơ” nên chơi lác của anh một miếng luôn... Hahaha... Mẹ yêu con! Thằng Gấu Lác của mẹ... Anh vẫn không biết gì đâu".

Thu Minh cắt tóc cho con trai.

Ở dưới bình luận, cư dân mạng hài hước chia sẻ: "Ở nhà lâu, cháu tui nguy hiểm quá", " Này Gấu có được coi là giao trứng cho ác không chị", "lý do em không dám cắt đấy, thằng nhà em còn loi choi quá sợ cắt vào mặt nó nữa", "trời ơi... Bà chị Diza tui tưởng khéo tay lắm mà... ai dè... hic... tội anh Gấu quá"... Đáp lại bình luận của cư dân mạng, Thu Minh chia sẻ: "Bố nó nói rồi: I told you this is a not good idea" (tạm dịch: Anh nói với em đây không phải ý hay rồi mà).