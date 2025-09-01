Trố mắt trước căn hộ tinh tươm của người phụ nữ trung niên: "Thần chú" ít đồ, việc nhà tự động giảm một nửa!

Cô Lưu - một người phụ nữ trung niên 51 tuổi gần đây đã chia sẻ về phong cách tối giản hóa công việc nhà trong căn hộ của mình. Dù nội thất và đồ dùng không còn mới, nhưng tổng thể căn nhà vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng, đem lại cảm giác thoải mái ngay khi bước vào. Không gian sống của gia đình cô là minh chứng rõ ràng rằng, dù căn hộ có cũ kỹ, chỉ cần sống tối giản thì sinh hoạt vẫn tiện lợi và dễ chịu vô cùng.

Lối vào nhà

Ngôi nhà rộng rãi, lối vào thoáng đãng nhưng cô Lưu vẫn không nhồi nhét nhiều đồ đạc ở khu vực lối vào. Tủ giày được cô đặt ngay cửa ra vào, dùng loại có kích thước vừa đủ để lưu trữgiày của hai vợ chồng, đồng thời phần trên có thể đặt vài món trang trí nhỏ. Xung quanh lối vào để nhiều khoảng trống, tường không trang trí quá nhiều mà chỉ treo thêm gương nhỏ và móc treo áo khoác.

Phòng khách thoáng đãng, bàn ăn đa chức năng

Phòng khách của gia đình cô Lưu gần như không có đồ, chỉ đặt một bộ bàn ghế gỗ, vừa là bàn ăn vừa là bàn tiếp khách. Cô cân nhắc sự tiện lợi cho việc dọn dẹp cũng như thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng để đi đến quyết định bỏ hết các đồ nội thất cồng kềnh như sofa, bàn trà, kệ tivi. Cách bố trí này được cho là giúp giải phóng không gian, tiết kiệm diện tích sinh hoạt. Cô Lưu thừa nhận bản thân khá lười nên càng ít đồ càng tiện dọn dẹp, đến nay phòng khách vẫn gọn gàng một cách "trống rỗng" nhưng gia đình cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ban công thông thoáng, đa năng

Khu vực ban công nhà cô Lưu từng có cửa trượt, chia riêng khu giặt phơi nhưng nay đã được tháo ra để thiết kế thông với phòng khách. Ở đây có một chiếc ghế xếp tạo góc đọc sách cực chill, tiện thể ngắm nghía khung cảnh đường phố. Cô Lưu cũng tận dụng 1 kệ nhỏ để trồng cây, vị trí thuận lợi để không chiếm diện tích mà cây vẫn có thể nhận đủ ánh sáng, phát triển tốt.

Bếp gọn gàng, mọi thứ đều cất gọn vào tủ

Bếp của cô Lưu dù đã "7 năm tuổi" nhưng vẫn sạch sẽ. Tất cả đồ dùng, gia vị gần như đều cất vào tủ, không bày bừa trên bàn bếp. Thói quen của cô Lưu đó là bát đĩa sau khi rửa sẽ cất ngay vào ngăn kéo, sau khi nấu sẽ lau ngay bàn bếp để không dính dầu mỡ. Ngoài sự sạch sẽ, bếp cũng được bố trí tủ cao thấp hợp lý, kèm khay xoay để tiện lấy đồ.

Phòng ngủ đơn giản

Phòng ngủ chỉ có giường, tủ quần áo cùng những thiết bị cần thiết như quạt, điều hòa... ngoài ra không xuất hiện bất kỳ món đồ thừa thãi nào khác. Không gian tối giản nhưng vẫn tiện nghi, đầy đủ cho sinh hoạt và là nơi nghỉ ngơi lý tưởng mỗi ngày.

Phòng làm việc kiêm tủ đồ

Phòng ngủ thứ hai được cải tạo thành phòng làm việc gọn gàng. Nội thất chỉ gồm bàn ghế và tủ kệ tối giản, ít trang trí để tập trung vào công năng. Bên cạnh đó, cô Lưu vẫn giữ lại một tủ quần áo nhỏ, tận dụng làm nơi cất trữ đồ dùng cần thiết.

Nhà vệ sinh sạch sẽ

Nhà vệ sinh được thiết kế nhỏ gọn nhưng tiện nghi đủ đầy. Đồ dùng tối giản, sắp xếp gọn gàng, dễ vệ sinh. Dù không cầu kỳ hay rộng rãi, không gian này vẫn ghi điểm ở sự sạch sẽ và ngăn nắp.

Theo Toutiao