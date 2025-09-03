6 món đồ từng là "kỷ niệm tuổi thơ" - nay biến mất dần khỏi nhà giới trẻ khiến thế hệ trung niên tiếc nuối

Ngày xưa, căn nhà nào cũng có TV, chiếu trúc, chăn bông nặng trịch hay chiếc quạt trần quay vù vù giữa trưa hè. Những món đồ ấy không chỉ là vật dụng, mà còn gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Thế nhưng, ngày nay chúng đang dần biến mất khỏi những căn hộ của giới trẻ, thay bằng những phiên bản hiện đại và tiện nghi hơn. Sự thay đổi ấy khiến nhiều bậc trung niên vừa ngạc nhiên, vừa tiếc nuối khi nhớ lại ký ức xưa.



1. Tivi từ trung tâm phòng khách đến chỗ đứng “thứ yếu”

Có lẽ trong ký ức của nhiều người trung niên, chiếc TV đen trắng, rồi màu, từng là “báu vật” cả xóm. Mỗi tối, hàng xóm quây quần xem “Người giàu cũng khóc”, “Đất phương Nam” hay “Chú mèo máy Doraemon”. Không có TV, nhà coi như thiếu thốn.

Thế nhưng, ngày nay, TV dần vắng bóng trong phòng khách giới trẻ. Nhiều cặp vợ chồng trẻ thay TV bằng kệ sách, bàn làm việc hoặc máy chiếu. Họ xem phim, chương trình trên điện thoại, iPad – tiện lợi, không phải chờ giờ phát sóng hay quảng cáo dài lê thê.

Một bạn trẻ chia sẻ: “Phòng khách không có TV, mẹ tôi ngạc nhiên hỏi mãi. Nhưng khi tôi bật máy chiếu, màn hình to gấp đôi, bà ngồi xem còn chăm hơn tôi”.

2. Chiếu trúc từ “đặc sản mùa hè” thành ký ức xa xưa

Trưa hè oi bức, nằm trên chiếu trúc nghe tiếng cót két, mát lưng nhưng cứng cựa – đó là kỷ niệm không thể quên của thế hệ 7x, 8x. Nhiều người trung niên còn nhớ cảnh cả nhà phơi chiếu ngoài sân, rồi đem vào trải lên giường.

Nhưng với giới trẻ, chiếu trúc không còn được ưa chuộng. Chỉ một đêm nằm, da đã in vết đỏ, lằn rát. Thay vào đó, họ chọn thảm lụa băng, chiếu điều hòa hay ga giường làm mát. Vẫn mát, nhưng mềm mại, dễ chịu hơn nhiều.

Ban đầu cha mẹ chê “xa xỉ”, nhưng sau vài lần nằm thử, họ cũng thừa nhận: “Đúng là thoải mái hơn thật. Giờ mẹ cũng không muốn trải lại chiếu trúc nữa.”

3. Chăn bông dày nhường chỗ cho chăn lông vũ nhẹ tênh

Chiếc chăn bông nặng trịch từng được mẹ, bà cẩn thận may bằng tay, nhồi bông, khâu viền. Mùa đông, chỉ cần chui vào chăn, cảm giác như cả gia đình được ủ ấm.

Thế nhưng, ngày nay nhiều gia đình trẻ chọn chăn lông vũ hoặc chăn công nghệ siêu nhẹ. Nhẹ như không, nhưng khi đắp lại ấm áp, không gây bí hay mỏi lưng. Cha mẹ ban đầu lo lắng “chăn mỏng không đủ ấm”, nhưng khi thử rồi, cũng đổi ý: “Cái này dễ chịu hơn nhiều, không còn nặng nề như chăn cũ”.

4. Chậu giặt được thay bằng máy giặt mini

Ngày xưa, hầu hết ban công các gia đình đều có một chiếc chậu lớn để giặt tất, đồ lót, thậm chí giặt giày. Cảnh ngồi xổm bên chậu, kỳ cọ cả buổi là hình ảnh quen thuộc.

Nhưng giới trẻ ngày nay bận rộn, đi làm về muộn, họ không còn thời gian cho việc ấy. Thay vào đó, họ sắm máy giặt mini chuyên giặt đồ nhỏ. Chỉ cần bỏ vào, bấm nút, sáng hôm sau đem phơi.

Thế hệ trung niên lúc đầu phản đối: “Giặt máy sao sạch bằng tay?”, nhưng sau một thời gian, họ cũng phải gật gù: “Thực ra tiết kiệm sức, lại không còn phải ngồi giặt hàng tiếng đồng hồ.”

5. Ổ khóa cơ nhường chỗ cho khóa thông minh

Ngày trước, quên chìa khóa là “thảm họa”: hoặc phải gọi thợ khóa, hoặc chờ người nhà mang chìa khác. Nhiều người trung niên chắc vẫn nhớ cảnh cầm chùm chìa nặng trịch đi khắp nơi.

Giờ đây, khóa vân tay, khóa thẻ từ, nhận diện khuôn mặt trở nên phổ biến. Giới trẻ chỉ cần chạm nhẹ là cửa mở. Còn có thể kiểm tra từ xa bằng điện thoại xem đã khóa cửa hay chưa.

Ban đầu, cha mẹ dè dặt: “Khóa này liệu có an toàn?”. Nhưng sau vài lần thử mở bằng vân tay, họ lại khoe với hàng xóm: “Ổ khóa thông minh nhà con gái tôi tiện lắm, khỏi lo quên chìa”.

6. Quạt trần từ biểu tượng mùa hè đến “dấu ấn hoài niệm”

Có lẽ không ai quên cảnh trưa hè nằm trên giường, nhìn quạt trần quay đều, phát ra tiếng kẽo kẹt. Quạt trần từng là “người hùng” chống nóng của mọi nhà.

Nhưng trong những căn hộ hiện đại, điều hòa, quạt cây nhỏ gọn, hoặc đèn quạt trần đã thay thế. Nhiều gia đình trẻ không còn lắp quạt trần. Dù vậy, trong ký ức của người trung niên, quạt trần vẫn gắn với tuổi thơ – với bữa cơm trưa dưới cái nóng oi ả, cả nhà cùng ngồi quạt mát.

Đằng sau sự thay thế: Một cách sống mới

Thực ra, đồ cũ không hề “vô dụng”. Chúng từng là ký ức tuổi thơ, là hơi ấm của cả gia đình. Nhưng cuộc sống thay đổi, nhu cầu cũng đổi khác:

- Người trẻ cần nhanh – gọn – tiện.

- Người trung niên quen với truyền thống – bền – tiết kiệm.

Không phải giới trẻ “quay lưng” với quá khứ, mà họ tìm cách sống phù hợp với nhịp độ bận rộn hiện tại. Và rồi, ngay cả cha mẹ – sau khi trải nghiệm – cũng dần đồng ý: miễn là thoải mái và tiện lợi, thì đó là điều tốt.

Ký ức còn mãi, dù đồ vật có mất đi

Chiếu trúc, chăn bông, quạt trần… có thể biến mất khỏi những căn hộ mới. Nhưng với thế hệ trung niên, chúng mãi là một phần tuổi thơ, gắn liền với những ngày hè đổ mồ hôi, những mùa đông lạnh buốt, và cả những buổi tối cả nhà quây quần bên TV.

Và khi nhìn lại, chúng ta hiểu rằng: đồ vật có thể đổi thay, nhưng tình cảm gia đình – sự gắn kết qua những món đồ giản dị ấy – mới là thứ khiến thế hệ trung niên tiếc nuối nhất.