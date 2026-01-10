Cả năm mải mê leo núi, Vương Nhất Bác vẫn khiến hot search “chấn động” vì loạt ảnh mới toanh

Không có phim mới, không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, nhưng cái tên Vương Nhất Bác vẫn bất ngờ leo thẳng hot search, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Hoa ngữ những ngày đầu năm.

Nguyên nhân đến từ việc nam nghệ sĩ xuất hiện trong chiến dịch Tết Âm lịch 2026 của LOEWE, kết hợp cùng Shanghai Animation Film Studio.

Lấy cảm hứng từ năm Ngọ linh vật “chủ trì” năm 2026, chiến dịch xoay quanh tinh thần bền bỉ và vượt thử thách. “Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt bộ sưu tập là câu chuyện về lòng can đảm và niềm tin, được truyền tải qua lăng kính của nghệ thuật hoạt hình truyền thống Trung Hoa kết hợp cùng kỹ nghệ thủ công đỉnh cao của LOEWE.

Trọng tâm của chiến dịch là bộ phim ngắn tri ân tác phẩm kinh điển “Chú ngựa nhỏ qua sông” của Bành Văn Tây. Trong phim, Vương Nhất Bác hoá thân thành nhân vật dẫn dắt, đồng hành cùng hình ảnh chú ngựa trẻ tuổi băng qua thử thách để tìm đến ánh sáng từ những chiếc lồng đèn – biểu tượng của đoàn viên và hy vọng. Hành trình ấy phản chiếu rõ nét triết lý của LOEWE: Kiên định gìn giữ những giá trị nguyên bản giữa dòng chảy biến động của thời đại.

Tiếp tục vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu, Vương Nhất Bác xuất hiện với hình ảnh tiết chế, trầm tĩnh nhưng giàu nội lực. Phong thái của anh trở thành cầu nối tự nhiên giữa tinh thần điện ảnh và thế giới thời trang, nơi mỗi khung hình đều mang hơi thở văn hoá rõ rệt.

Song song với phần hình ảnh, các nghệ nhân LOEWE tái hiện hình thể và tinh thần loài ngựa lên những thiết kế da thuộc biểu tượng. Những mẫu túi quen thuộc như Puzzle hay Amazona 31 Cropped được làm mới bằng dải tua rua, nút thắt thủ công mô phỏng bờm ngựa – chi tiết vừa sinh động vừa tinh tế. Phiên bản “Bạch mã” của Puzzle, ra mắt riêng cho xuân Bính Ngọ, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ bảng màu thanh nhã và tinh thần thủ công rõ nét.

Ở Flamenco Purse, chất liệu da chuyển sắc gợi liên tưởng đến bề mặt yên cương đã “lên nước” theo thời gian – một ẩn dụ tinh tế cho con giáp của năm. Những chiếc charm, hạt xúc xắc hình ngựa được tiết chế vừa đủ, giữ lại nét vui tươi ngày Tết nhưng vẫn đảm bảo vẻ sang trọng đặc trưng của LOEWE.

Xuất hiện trong phim ngắn, chiếc áo khoác da overshirt mà Vương Nhất Bác diện cũng được phát hành giới hạn tại các cửa hàng chọn lọc ở Trung Quốc. Thiết kế này trở thành điểm giao thoa hiếm hoi giữa điện ảnh và đời sống, nơi tinh thần bộ sưu tập được mang ra khỏi khung hình.

Trong bảng màu nâu ấm áp cùng những tạo tác da xa xỉ, LOEWE mời giới mộ điệu bước qua khắc giao thời, đồng hành cùng Vương Nhất Bác trên hành trình đón xuân Bính Ngọ. Bộ sưu tập dự kiến sớm ra mắt tại các cửa hàng LOEWE trên toàn cầu.