Bia mộ của Từ Hy Viên khắc hình xăm đôi của cô với chồng người Hàn Quốc

(Ảnh: Daum)

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), kể từ khi tro cốt của Từ Hy Viên được mang trở về quê hương và đặt tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn ở Kim Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 3, Koo Jun Yup đã đến thăm mộ vợ quá cố mỗi ngày trong suốt năm tháng. Điều đặc biệt, trên bia mộ của Từ Hy Viên người ta thấy khắc dòng chữ "REMEMBER TOGETHER FOREVER". Ngoài ra, còn có một câu tiếng Hàn Quốc được khắc có ý nghĩa "Anh sẽ yêu em mãi mãi - Junjun".

Những dòng chữ này chính xác là hình xăm đôi mà Từ Hy Viên và Ko Jun Yup đã xăm trên cổ và xương quai xanh sau khi kết hôn vào năm 2022. Hình xăm này giờ đây được khắc vĩnh viễn trên bia mộ của cô như một biểu tượng cho tình yêu của họ.

Ngày 9/9 (giờ địa phương), truyền thông Trung Quốc dẫn lời người dân địa phương đưa tin, Koo Jun Yup được nhìn thấy hàng ngày tại Vườn Hồng ở Kim Bảo Sơn, thành phố Tân Bắc. Bất kể mưa to hay nắng gắt, anh vẫn xuất hiện bên mộ vợ. Một người dân cho biết: "Cỏ trước mộ đã bạc màu vì bị giẫm đạp thường xuyên. Khi trời mưa, anh ấy mang theo ô, còn khi trời nắng gắt, anh ấy che nắng bằng ô".

Những bức ảnh do khách đến thăm chụp cho thấy ngôi mộ của Từ Hy Viên lúc nào cũng sạch sẽ - với hoa tươi và những bức ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng được đặt ở đó mỗi ngày. Koo Jun Yup còn mang theo cà phê và bánh mì mà người vợ quá cố của anh đã từng thưởng thức khi còn sống, và thậm chí còn tự tay nấu mì để mang đến nơi an nghỉ của cô.

Quản lý của Từ Hy Viên xác nhận: "Koo Jun Yup không có ý định rời Đài Loan sớm. Anh ấy muốn ở gần cô ấy lâu nhất có thể".

Một cư dân mạng Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ bài viết trên mạng xã hội vào hồi tháng 7 với nội dung như sau: "Tôi đã dẫn một nhóm đến Nghĩa trang Kim Bảo Sơn để đặt hoa tưởng nhớ Từ Hy Viên. Tôi thấy một người đàn ông ngồi một mình giữa nghĩa trang. Khi đến gần, tôi nhận ra đó là DJ Koo. Anh ấy lịch sự cảm ơn chúng tôi".

Người dùng mạng xã hội này cũng nói thêm: "Thật đau lòng khi nhìn thấy anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mất đi tình yêu trọn đời một cách đột ngột như vậy. Anh ấy là người đàn ông tốt bụng nhất mà tôi từng thấy".

Đính kèm dòng chia sẻ trên là một bức ảnh Koo ngồi trên một chiếc ghế gấp, hoàn toàn tập trung vào thứ gì đó trước mặt. Làn da rám nắng của anh thu hút sự chú ý. Đây là dấu hiệu cho thấy DJ Koo dường như đã dành nhiều thời gian ở ngoài trời, đến thăm mộ hàng ngày kể từ khi Từ Hy Viên qua đời.

Dù trời mưa to hay nắng gắt, người đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn luôn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này của Koo Jun Yup. (Ảnh: Daum)

Tài khoản mạng xã hội của người dùng kế trên sau đó thú nhận rằng việc nhìn thấy Koo bên mộ vợ mỗi ngày đã thay đổi quan điểm của bản thân về tình yêu vĩnh cửu. Trước đó, người này không tin vào tình yêu bền vững.

Chuyện tình của Từ Hy Viên và Koo Jun Yup vừa đau lòng, vừa lãng mạn. Họ đã yêu nhau say đắm hai thập kỷ trước nhưng đã chia tay một cách bi thương bởi sự ra đi mãi mãi của Từ Hy Viên vào tháng 2 năm nay. Năm 2022, cặp đôi tái hợp và kết hôn hợp pháp, sống cùng nhau tại Đài Loan (Trung Quốc). Đáng buồn thay, vào đầu năm 2025, sức khỏe của Từ Hy Viên đột ngột suy yếu trong một chuyến đi cùng gia đình đến Nhật Bản, và cô đã qua đời tại đây, để lại người chồng Koo Jun Yup vô cùng đau khổ, và vẫn thương nhớ cô mỗi ngày.

Hiện tại, Koo Jun Yup vẫn chưa có kế hoạch quay trở lại với công việc. Cũng theo truyền thông xứ Đài, Koo Jun Yup đã từ chối khoản tiền thừa kế của Từ Hy Viên và nhường số tiền này lại cho mẹ đẻ của nữ diễn viên.