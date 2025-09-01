Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Phương Nam tung bộ ảnh đánh dấu hành trình giảm cân ngoạn mục để chuẩn bị cho vai diễn Tạ trong Mưa Đỏ. Từng nặng 78kg, chỉ trong vài tháng, Phương Nam đã ép cân xuống còn 63kg - một con số khó tin với cường độ tập luyện khắc nghiệt.

Trong loạt ảnh, Phương Nam khoe trọn hình thể săn chắc, những múi cơ nổi rõ cùng làn da rám nắng khỏe mạnh. Chia sẻ về quá trình thay đổi, nam diễn viên cho biết 15kg không đơn thuần là con số, mà là chuỗi ngày nỗ lực liên tục. Phương Nam duy trì lịch tập dày đặc với cường độ cực cao: leo 78 tầng thang bộ, thực hiện 4800 cái nhảy dây, bơi 2 tiếng và đi/chạy bộ 20km mỗi ngày.

"Chúng ta thường nghĩ rằng mình không làm được nhưng chúng ta quên mất rằng mình có thể bắt đầu. 15 kg không phải bằng lời nói, 15 kg là cả một người bạn đồng hành", Phương Nam chia sẻ.

Body săn chắc, cơ bụng lộ rõ của Phương Nam sau thời gian siết cân từ 78 kg xuống 63 kg

Nam diễn viên tập luyện với cường độ cao để có ngoại hình phù hợp với vai diễn trong Mưa Đỏ

Sự thay đổi ngoại hình trước và sau khi siết cân của Phương Nam

Không chỉ siết cân, Phương Nam từng gây sốc khi chấp nhận "huỷ dung" để hóa thân thành một người nông dân khắc khổ trong Mưa Đỏ. Hình ảnh mái tóc xơ xác, gương mặt chi chít sẹo, nước da sạm đen và thân hình gầy rộc đã khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Từ một nam thần ngoài đời thường, Phương Nam không ngần ngại gạt bỏ ngoại hình để hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Chính sự dấn thân và dám hi sinh nhan sắc này đã khiến anh nhận về "cơn mưa lời khen" từ khán giả yêu phim Việt.

Trong suốt hành trình quảng bá Mưa Đỏ, trong khi dàn bạn diễn đều xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo bảnh bao, vest lụa chỉn chu thì Phương Nam lại chọn cách khác biệt: tái hiện trọn vẹn hình ảnh nhân vật Tạ. Nam diễn viên thường mặc áo lính hoặc những bộ đồ giản dị, khoác thêm chiếc khăn in hình lá cờ và đặc biệt là luôn giữ lớp hóa trang với những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt, tạo cảm giác vô cùng chân thực. Khi được khán giả tò mò hỏi bao giờ mới "trả lại" Phương Nam ngoài đời, nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ: anh muốn để Tạ có cơ hội gặp gỡ khán giả, được chụp hình bằng da bằng thịt. "Tới khi nào anh Tạ mãn nguyện rời đi thì Phương Nam sẽ trở lại", Phương Nam chia sẻ.

Phương Nam xuất hiện trên thảm đỏ với tạo hình của Tạ gây sốt

Tạo hình của Phương Nam trong phim Mưa Đỏ

Visual sau khi "huỷ dung" vì vai diễn của Phương Nam

Phương Nam sinh năm 1993, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng đóng các phim: Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Tình trạng: Đã ly hôn, Dưới bóng cây hạnh phúc... Khán giả lần đầu biết đến Phương Nam trên màn ảnh rộng với vai diễn Binh Tư - "bản sao" nhân vật Chí Phèo trong phim Cậu vàng (2019).