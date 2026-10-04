Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ đang gặp trục trặc?

Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy liên tục lọt vào tầm ngắm của hội "thánh soi" Vbiz. Chỉ một thay đổi nhỏ trên mạng xã hội cũng đủ khiến dân tình đặt dấu hỏi về mối quan hệ vốn được cho là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" của cả hai. Mới đây, cư dân mạng phát hiện Trịnh Thăng Bình không còn xuất hiện trong danh sách tài khoản được Thanh Thủy theo dõi. Trong khi đó, nam ca sĩ vẫn đang follow nàng hậu trên mạng xã hội.

Đáng nói, giữa lúc động thái của Thanh Thuỷ đang được bàn tán, Trịnh Thăng Bình cũng có chia sẻ khá tâm trạng trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết những ngày qua anh ít hoạt động trên mạng xã hội vì bận rộn sắp xếp lại cuộc sống. Trịnh Thăng Bình viết: "Mấy hôm nay anh ít lên mạng xã hội vì bận rộn dọn dẹp, văn phòng cty, studio, phòng fitting ở cty. Cũng như dọn dẹp luôn những hỗn độn trong tâm trí mình. Anh muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt để bắt đầu 1 chương mới với các bạn, những người đang rất ủng hộ và yêu thương anh. Đã nhiều người đến rồi đi. Nhưng anh mong chúng ta sẽ ở lại cùng nhau nhỉ!".

Chính việc Thanh Thủy có động thái bỏ theo dõi Trịnh Thăng Bình, trong khi nam ca sĩ lại đăng bài nói về việc "dọn dẹp" và chuẩn bị cho "một chương mới", khiến mạng xã hội lập tức đặt nghi vấn cả hai đang gặp trục trặc. Tuy nhiên, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán của cư dân mạng. Việc bỏ theo dõi trên mạng xã hội không đồng nghĩa với một sự thay đổi trong chuyện tình cảm, trong khi chia sẻ của Trịnh Thăng Bình cũng không trực tiếp đề cập đến Thanh Thủy.

Hoa hậu Thanh Thuỷ bất ngờ không còn theo dõi Trịnh Thăng Bình

Nam ca sĩ hiện vẫn còn theo dõi Thanh Thuỷ trên MXH

Tuy nhiên, Trịnh Thăng Bình lại có những chia sẻ vô cùng tâm trạng

Mối quan hệ Thanh Thuỷ và Trịnh Thăng Bình

Nghi vấn Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ hẹn hò xuất phát từ việc "thánh soi" phát hiện ra nhiều chi tiết như cả hai check in chung địa điểm du lịch, dùng chung món phụ kiện... Mặc dù luôn khéo đăng ở những thời điểm khác nhau nhưng không gì qua được mắt "thám tử showbiz". Chi tiết lộ rõ nhất chuyện yêu đương của Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Quốc tế chính là việc cả hai sử dụng chung xe. Cụ thể, trong những sự kiện gần đây, Thanh Thuỷ được tài xế đưa đón riêng, netizen soi được chiếc xe cô thường sử dụng từng xuất hiện trong MV của Trịnh Thăng Bình.

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ nhiều lần bị soi như diện đồ đôi

Chưa dừng lại tại đó, Hoa hậu Thanh Thuỷ còn bị phát hiện check in tại một khu nhà y hệt nơi Trịnh Thăng Bình đang sinh sống. Bằng chứng rõ nhất là khu vực thang máy trong ảnh của Trịnh Thăng Bình trùng khớp với của Hoa hậu Thanh Thuỷ. Thanh Thuỷ còn từng bị "tóm dính" tình tứ sánh đôi khi xuất hiện tại khu vực gần công ty của Trịnh Thăng Bình.

Thời gian gần đây, Hoa hậu Thanh Thuỷ cũng đã gia nhập hội bạn thân của Trấn Thành - Hari Won. Nhiều người cho rằng, mối quan hệ với Trịnh Thăng Bình khiến Thanh Thuỷ thân thiết với vợ chồng Trấn Thành.

Cả hai còn từng bị tóm dính xuất hiện cùng nhau giữa đường

Thanh Thuỷ đã gia nhập hội bạn thân của Trịnh Thăng Bình và Trấn Thành

Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam 2022, sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô gây chú ý bởi gương mặt thanh tú, nụ cười thân thiện. Thời gian qua, nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện thời trang và xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tri thức, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Thanh Thuỷ từng tâm sự với chúng tôi: "Dù người đó là người như thế nào thì tôi vẫn giữ quan điểm khi nào cưới, xác định sẽ bên nhau thì mới công khai. Gu của tôi trước giờ không thay đổi, tôi muốn tìm một chàng trai có ý chí tiến thủ, hiếu thảo, yêu thương gia đình, sống tử tế. Khi mình luôn phát triển bản thân thì mình sẽ gặp những người cùng tần số với mình".

Trịnh Thăng Bình kín tiếng sau khi chia tay Liz Kim Cương