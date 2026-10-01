"Cơm nhà" của Khải Hoàn lấy nước mắt khán giả, Thơm Da LAB nghẹn ngào vì mẹ không còn được ăn cơm mẹ nấu

Đêm Chung kết "Và từ đó" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mở ra với sự trở lại bất ngờ của Toki Thành Thỏ và 14 Casper, cùng những khoảnh khắc chia tay đầy lưu luyến khi các Anh Tài nói lời tạm biệt với những không gian đã gắn bó suốt hành trình. Bước vào cuộc đua cuối cùng, hai liên minh Kỳ Tích và Khải Hoàn lần lượt trải qua các vòng Tiên Phong và Tiến Công với những tiết mục mang màu sắc đa dạng: Bầu trời mới, Trốn tìm, Em tôi, Cơm nhà, 60 năm cuộc đời và Tóc ngắn. Bên cạnh những màn trình diễn trên sân khấu, những chia sẻ phía sau tiết mục cũng hé lộ nhiều câu chuyện cá nhân đầy xúc động của các Anh Tài.

Toki Thành Thỏ, 14 Casper bất ngờ trở lại và chọn Nhà cho chặng đua cuối

Toki Thành Thỏ và 14 Casper bất ngờ trở lại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 trong đêm Chung kết, tiếp tục đồng hành cùng các anh tài sau quãng thời gian phải rời chương trình. Sự xuất hiện của hai thành viên từng chia tay hành trình từ trước mang đến nhiều cảm xúc cho cả người trở lại lẫn những anh tài đang tiếp tục chặng đường cuối cùng.

Với Toki Thành Thỏ, khoảnh khắc trở lại khiến anh có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa và mọi thứ xung quanh vẫn vẹn nguyên: "Tất cả mọi thứ vẫn thân thuộc như thế, vẫn là những con người đấy, vẫn nụ cười đấy và vẫn là khung cảnh đấy. Giống một gia đình, đây đúng là một gia đình thứ hai của Toki". 14 Casper cũng đón nhận sự trở lại bằng nhiều cảm xúc cùng lúc: "Rất nhiều cảm xúc ở trong cùng một thời điểm. Thế nên mình không có quá nhiều thời gian để mình suy nghĩ về nó. Mình chỉ biết trong lòng mình cảm thấy rất biết ơn và rất trân trọng". Nam nghệ sĩ gửi lời cảm ơn chương trình, các anh tài và khán giả đã trao cho mình cơ hội tiếp tục hành trình: "Mặc dù là em đã rời khỏi đây một thời gian khá lâu rồi, thế nhưng ngọn lửa trong em chưa bao giờ tắt. Và chỉ cần ngày nào cái tên 14 Casper còn có danh xưng anh tài, thì ngày đấy ngọn lửa của em vẫn sẽ cháy tại đây".

Sự trở lại của hai anh tài cũng khiến những người ở lại xúc động. K.O chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui vì đội hình anh tài của nhà mình đã bắt đầu ngày càng đông hơn lại". Đông Hùng cũng trải lòng khi nhắc đến 14 Casper, người phải rời chương trình từ những vòng đầu tiên, rằng anh từng day dứt vì không biết liệu mình có làm điều gì khiến Casper phải dừng chân: "Casper là chàng trai có quá nhiều tài năng. Khi Casper phải rời ngay từ vòng đầu tiên, nói thật là mình bị dằn vặt, bởi vì mình không biết mình có làm gì sai hay không để Casper bị sai theo. Khi có sự xuất hiện của Casper ở vòng này, sự dằn vặt của mình mới dần vơi đi nhiều. Và mình tin rằng với sự quay trở lại của Casper, mọi người hãy chờ xem, Casper sẽ trở thành một điểm rất sáng ở đêm Chung kết".

Sau khi trở lại, cả hai bước vào phần chọn đội cho những màn trình diễn cuối cùng. Toki Thành Thỏ chọn về Nhà Lẫy Lừng của Thủ lĩnh Huỳnh Lập, muốn tận dụng cơ hội cuối cùng tại chương trình để làm việc với những người mình chưa từng có dịp đồng hành.

Trong khi đó, 14 Casper chọn về Nhà Lục Lạc: "Thực ra mình rất trân trọng việc được cả hai nhà ưu ái lựa chọn. Và cả hai nhà Lục Lạc và Hào Môn đều là những nhà có rất nhiều những gương mặt mình chưa bao giờ có cơ hội hợp tác. Nhưng có một yếu tố tiên quyết, tại sao mình lại chọn nhà Lục Lạc, là bởi vì từ trước đến bây giờ, mình chưa bao giờ có nhiều cơ hội để được thử sức với những màn trình diễn có nét dân gian, những yếu tố về truyền thống. Thế nên mình đã quyết định về với Nhà Lục Lạc".

Luật chơi Chung kết "Và từ đó": Tìm 17 gương mặt cho Gia tộc Anh Tài Toàn Năng

Sau hành trình vượt qua những thử thách và chông gai, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức bước vào đêm Chung kết, chương cuối của một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi 24 Anh Tài. Mang chủ đề "Và từ đó", đêm Chung kết không chỉ đánh dấu thời khắc khép lại hành trình tại chương trình, mà còn mở ra một chặng đường mới, nơi các anh tài tiếp tục xuất hiện với những phiên bản khác trong tương lai.

24 Anh Tài được chia thành hai liên minh, cùng tranh tài qua ba vòng đấu gồm Tiên Phong, Tiến Công và Đại Chiến. Liên minh Kỳ Tích do Thanh Duy và Mew Amazing giữ vai trò Thủ lĩnh, quy tụ các Anh Tài Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Cheng, 14 Casper, BB Trần, Duy Khánh, K.O, Thỏ DALAB, Thái Lê Minh Hiếu và Hoàng Tôn. Liên minh Khải Hoàn được dẫn dắt bởi OSAD và Huỳnh Lập, cùng các Anh Tài Hà An Huy, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, Hồ Đông Quan, Jun Phạm, Thơm Da LAB, Thái VG, It's Charles, Hoàng Rob và Hoàng Dũng.

Thắng vòng Tiên Phong, liên minh nhận 2 vị trí ra mắt Gia tộc Anh Tài Toàn Năng; thắng vòng Tiến Công nhận 4 vị trí; thắng vòng Đại Chiến nhận 4 vị trí. Căn cứ vào số suất ra mắt mà các liên minh giành được sau 3 vòng đấu, xét theo thứ tự từ cao xuống thấp trên bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân tổng hợp, 10 Anh Tài đầu tiên sẽ được xác định; 6 vị trí tiếp theo được chọn dựa trên điểm hỏa lực cá nhân tổng hợp, xét trên top 13 Anh Tài còn lại của hai liên minh. Một vị trí cuối cùng thuộc về Anh Tài đứng đầu Bảng xếp hạng Anh Tài được yêu thích do khán giả bình chọn. Tổng cộng sẽ có 17 Anh Tài được ra mắt trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng.

Vòng Tiên Phong: Kỳ Tích thắng với "Bầu trời mới", Khải Hoàn gây ấn tượng với "Trốn tìm"

Mở màn đêm Chung kết, vòng Tiên Phong là sân khấu dành riêng cho các Thủ lĩnh của hai liên minh: Thanh Duy - Mew Amazing đại diện Kỳ Tích, Huỳnh Lập - OSAD đại diện Khải Hoàn. Mỗi liên minh trình diễn một tiết mục, khán giả tại trường quay bình chọn để quyết định liên minh giành hai vị trí đầu tiên ra mắt Gia tộc Anh Tài Toàn Năng.

Khải Hoàn mở màn với Trốn tìm, tiết mục kết hợp OSAD và Huỳnh Lập, xây dựng từ hình ảnh hai thám tử lên đường truy tìm một cô gái, nhưng câu chuyện càng đi sâu càng được mở ra theo hướng bất ngờ. Sau phần trình diễn, Mew Amazing và Thanh Duy đều dành lời khen cho cách Khải Hoàn xử lý âm nhạc, câu chuyện và không gian sân khấu.

Tiếp sau đó, Kỳ Tích mang đến Bầu trời mới - tiết mục xoay quanh những ngã rẽ, lựa chọn và hai tương lai song song của một con người. Câu chuyện lên đến cao trào khi hai phiên bản của nhân vật đối thoại, an ủi nhau và nhận ra không có công thức duy nhất cho một cuộc đời đúng nghĩa. Mew Amazing nhắn nhủ: "Dù con đường bạn chọn có như thế nào, dù bạn trở thành ai đi nữa thì quyết định đó vẫn là một quyết định đúng đắn và hãy vững tin vào con đường mà bạn chọn". Thỏ DALAB, người từng đi làm văn phòng trước khi rẽ sang con đường nghệ sĩ, nhìn thấy chính mình trong câu chuyện này. Để hoàn chỉnh thông điệp, Mew Amazing, Thanh Duy và Cheng đã viết thêm phần X-part, chuyển hóa ý nghĩa ca khúc từ chuyện tình yêu sang chuyện về tương lai và lựa chọn.

Kết quả bình chọn đưa Kỳ Tích giành chiến thắng với 2.720 điểm, trong khi Khải Hoàn nhận 2.260 điểm. Kỳ Tích mang về hai vị trí ra mắt đầu tiên trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng.

Vòng Tiến Công (Vocal): "Cơm nhà" của Khải Hoàn lấy nước mắt khán giả bằng những câu chuyện về mẹ

Ở trận Vocal, Kỳ Tích mang đến Em tôi với đội hình Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Cheng - tiết mục kể về những người lính nhận tin quê nhà chìm trong bão lũ, rồi chuyển sang nỗi đau khi người em bị dòng nước cuốn trôi lúc cứu người. Cheng cho biết ý tưởng là sự kết hợp giữa hình tượng người chiến sĩ do Hoàng Tôn đề xuất và câu chuyện thiên tai, bão lũ mà anh nhìn thấy trong ca từ bài hát. 14 Casper, người vừa trở lại và phải làm quen lại với nhịp làm việc, đã viết toàn bộ phần lời cho các X-part.

Đối đầu với Em tôi, Khải Hoàn mang đến Cơm nhà với đội hình It's Charles, Toki Thành Thỏ, Thơm Da LAB, Đông Hùng và Thái VG - câu chuyện về gia đình, người mẹ và những bữa cơm tưởng chừng bình thường nhưng có thể trở thành điều không thể tìm lại.

Thơm Da LAB dành tiết mục cho mẹ, kể về những năm bà rời quê đến Hà Nội mưu sinh, chỉ có cơ hội ăn rất ít bữa cơm tự nấu. Đến khi cuộc sống khá hơn, điều đơn giản ấy lại không còn trở lại được: "Và bây giờ, khi mà mọi thứ đã tốt hơn, mẹ em đã không còn được ăn cơm mẹ nấu nữa". Anh nghẹn ngào gửi lời nhắn: "Sẽ có những ước mơ chúng ta không bao giờ chạm tới được nữa. Điều buồn của giấc mơ là không thể chạm tới, nhưng điều vui là chúng ta vẫn mơ về nó, và đó là một trong những lẽ sống của cuộc đời", và nhắn những người còn mẹ: "Hy vọng rằng tất cả chúng ta ở đây ngày mai về ăn cơm mẹ nấu nha!".

It's Charles viết thêm những đoạn lời với tâm thế của những người con, cố tìm điểm chung giữa các thành viên dù mỗi người có một ký ức và một "hương vị cơm nhà" riêng. Thái VG, sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhớ lại mẹ một mình chăm ba con sau khi cha rời đi, và mong muốn trở thành người cha khác với những gì mình từng trải qua: "Bây giờ khi có gia đình riêng của mình, mình luôn muốn ở đó với các con, trao cho các con sự yêu thương mà lúc nhỏ mình chưa bao giờ được nhận". Đông Hùng nhớ lại những lần cãi vã với mẹ và nhận ra mình từng quên rằng bà cũng mang trong mình những mất mát riêng: "Lúc khi mình cãi lời mẹ, mình đã không nghĩ đến việc rằng người phụ nữ ấy đã là người mồ côi mẹ của mình". Anh nhắn nhủ những người còn cha mẹ hãy trân trọng từng bữa cơm, từng khoảnh khắc được ở bên gia đình, và nhắc rằng cha mẹ cũng đang học làm cha, làm mẹ lần đầu: "Họ cũng mới lần đầu làm bố làm mẹ. Đừng trách họ".

Kết thúc trận Vocal với khoảng cách sít sao, Cơm nhà của Khải Hoàn nhận 1.540 điểm, nhích hơn Em tôi của Kỳ Tích với 1.530 điểm, giúp Khải Hoàn giành chiến thắng trận đấu này.

Perform: Khải Hoàn thắng tiếp với "Tóc ngắn", vươn lên dẫn trước 4-2

Ở phần Perform, Kỳ Tích mang đến 60 năm cuộc đời - tiết mục sôi động nhưng được xây dựng như hành trình nhìn lại các cột mốc của đời người, chia thành ba giai đoạn: Tuổi 20 với những cậu trai nổi loạn, tuổi 40 với những người đã đạt được thành công, và màn cắt bánh sinh nhật năm 60 tuổi khi họ cùng nhìn lại quãng đường đã qua.

Đối đầu với 60 năm cuộc đời, Khải Hoàn mang đến Tóc ngắn - sân khấu rực rỡ, sôi động, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, gửi gắm thông điệp về sự độc bản, tự tin và quyền được là chính mình, đồng thời đặt vấn đề về định kiến giới trong cách con người thể hiện bản thân. OSAD khẳng định: "Dù các bạn có là ai, dù các bạn có trông như thế nào, dù các bạn có sở thích là gì, tính cách các bạn như thế nào, thì mọi người hãy cứ vui lên và tự tin lên vì các bạn là duy nhất... vậy nên hãy cứ tự tin vào bản thân mình". Huỳnh Lập mở rộng thông điệp sang chuyện định kiến giới, khi sân khấu có hình ảnh những người đàn ông khoác trang phục rực rỡ để tôn vinh phụ nữ. Không gian sân khấu được dựng thành một khu chợ Việt Nam, ý tưởng kết hợp của Huỳnh Lập, Jun Phạm và Hoàng Rob, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người phụ nữ ngoài chợ luôn gánh trên vai trách nhiệm gia đình mà ít có thời gian chăm chút cho bản thân.

Tóc ngắn giành 1.680 điểm, vượt qua 60 năm cuộc đời với 1.370 điểm, giúp Khải Hoàn thắng tiếp lượt đấu Perform. Sau hai vòng đấu, Khải Hoàn tạm dẫn trước với bốn vị trí trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng, trong khi Kỳ Tích có hai vị trí.

Phần đầu tiên của đêm Chung kết "Và từ đó" khép lại với những màn trình diễn mang màu sắc khác biệt, nhưng hành trình tìm kiếm những gương mặt tiếp theo của Gia tộc Anh Tài Toàn Năng vẫn chưa dừng lại. Những diễn biến tiếp theo hứa hẹn sẽ được hé lộ trong Phần 2 của đêm Chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.