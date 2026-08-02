Trịnh Thăng Bình tổn thương vì không ai đến mời về đội ở show Chông Gai

Tập mới nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục mang đến nhiều diễn biến bất ngờ khi các thủ lĩnh bước vào vòng tuyển chọn thành viên cho công diễn 2. 4 thủ lĩnh của vòng thi mới chính là Huỳnh Lập - Hoàng Tôn, Thái VG và Hà An Huy. Theo luật chơi, có 2 lượt chọn đội. Trong lần đầu, các thủ lĩnh có quyền chọn thành viên trực tiếp, và các Anh Tài được chọn không được từ chối. Ở lượt đầu tiên, các Anh Tài Hoàng Dũng, Jun Phạm, Phùng Minh Cương, BB Trần, Cheng, Hồ Đông Quan, OSAD, Thỏ Da LAB và Thái Lê Minh Hiếu chia về các đội.

Trước khi bước vào vòng chọn đội thứ hai, 4 thủ lĩnh sẽ có 10 phút để vào phòng chung gặp gỡ các Anh Tài. Đây là khoảng thời gian duy nhất để các đội trưởng trực tiếp trò chuyện, giới thiệu định hướng tiết mục và thuyết phục những người mình mong muốn chiêu mộ về đội. Tuy nhiên, với số lượng Anh Tài khá đông trong khi thời gian chỉ vỏn vẹn 10 phút, các thủ lĩnh buộc phải tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên tiếp cận những cái tên phù hợp nhất với chiến lược của mình. Chính điều này đã tạo nên không ít tình huống bất ngờ.

Cảm xúc của Trịnh Thăng Bình ở vòng chọn đội

Khi được hỏi về trải nghiệm trong phòng chung, Trịnh Thăng Bình cũng không khỏi bất ngờ khi thẳng thắn chia sẻ: "Tôi có tổn thương". Nam ca sĩ cho biết trong suốt 10 phút diễn ra phần thuyết phục, không có bất kỳ thủ lĩnh nào đến trò chuyện hay ngỏ lời mời anh về đội. Chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy hài hước này nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành đề tài được khán giả bàn luận sau khi chương trình lên sóng.

Không ít người bày tỏ sự bất ngờ bởi Trịnh Thăng Bình được đánh giá là nghệ sĩ có nhiều lợi thế tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Anh sở hữu khả năng sáng tác và hát, kinh nghiệm biểu diễn lâu năm cùng ngoại hình sáng sân khấu. Chính vì vậy, nhiều khán giả từng nghĩ nam ca sĩ sẽ là một trong những cái tên được các thủ lĩnh ưu tiên tiếp cận ngay từ đầu.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng diễn biến này phần nào xuất phát từ tính chất của luật chơi hơn là đánh giá về năng lực. Với quỹ thời gian quá ngắn, các thủ lĩnh gần như chỉ kịp trao đổi với một vài Anh Tài nằm trong phương án ưu tiên, thay vì có thể tiếp cận toàn bộ thành viên.

Trịnh Thăng Bình cho biết có tổn thương khi không có thủ lĩnh nào đến nói chuyện mời về đội

Là một trong bốn thủ lĩnh, Huỳnh Lập cũng thừa nhận bản thân gặp nhiều áp lực ở phần lập đội. Nam diễn viên chia sẻ luật chơi khiến anh khá bối rối vì chỉ có 10 phút để gặp gỡ và thuyết phục các Anh Tài. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, việc cân nhắc nên tiếp cận ai trước, trao đổi như thế nào để tăng cơ hội chiêu mộ thành viên là điều không hề dễ dàng.

"Cái luật chơi này làm cho các Anh Tài phải áy náy với nhau. 10 phút để thuyết phục tất cả các Anh Tài làm cho tôi hơi chùng bước. Khi đến với một người mình chọn thì tôi cũng để ý những Anh Tài xung quanh và cảm thấy áy náy. Tại sao người này mà không phải người kia...", Huỳnh Lập chia sẻ.

Huỳnh Lập cảm thấy áy náy vì luật chơi ở show Chông Gai

Sau 10 phút thuyết phục, 4 thủ lĩnh bước vào phòng hội nghi và giơ bảng chọn thành viên (các Anh Tài được chọn có quyền từ chối). Mỗi vòng, các bảng sẽ được giơ lên, nếu có 2 thủ lĩnh trở lên cùng chọn 1 người thì vòng đó không được tính, Anh Tài được chọn phải ở lại phòng chờ.

Anh Tài được nhiều thủ lĩnh săn đón nhất là Mew Amazing khi nhiều thủ lĩnh liên tục giơ bảng chọn ở nhiều round. Sau nhiều lần loại trừ, cuối cùng Mew Amazing về với team của Thái VG. Trong khi đó, đến những lượt gần cuối, Hà An Huy giơ bảng chọn Trịnh Thăng Bình về đội và giọng ca Người Ấy đã đồng ý về đội.