Trịnh Thăng Bình: "Tôi không mê nhà, xe, bao nhiêu tiền làm ra, tôi đầu tư cho studio của mình hết"

Trịnh Thăng Bình chính thức công bố thông tin thực hiện liveshow The First Show Trịnh Thăng Bình - 10 Năm Cùng Em, sẽ được diễn ra vào ngày 8/1/2022 tại Trung Tâm Văn Hóa Hòa Bình (Quận 10), TP. HCM.



10 năm qua, tính từ những bài hit đầu tiên, đến nay, Trịnh Thăng Bình đã có bước tiến dài và vững vàng trong âm nhạc. Không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ, Trịnh Thăng Bình còn là nhà sản xuất có thâm niên, xây dựng công ty tổ chức biểu diễn và đào tạo nghệ sĩ có tên tuổi trong giới giải trí.

Những thành công rải đều từ 2011 - 2021, vừa là sự nỗ lực của bản thân Trịnh Thăng Bình, vừa là may mắn có sự đồng điệu từ khán giả. Vì vậy, liveshow lần này như lời tri ân Bình muốn gửi đến những người đã yêu thích mình. The First Show Trịnh Thăng Bình - 10 Năm Cùng Em xin phép được gọi những khán giả thân thương đã đồng hành cùng nam ca sĩ.

Với The First Show Trịnh Thăng Bình - 10 Năm Cùng Em, đây sẽ là liveshow hoành tráng nhất từ trước đến nay của Bình. Không chỉ được đầu tư về không gian, hình ảnh, điều Trịnh Thăng Bình tập trung nhất lần này chính là phần live band với chất lượng âm thanh chuẩn cùng dàn thiết bị xịn xò.

Trịnh Thăng Bình chia sẻ: "Tôi rất mê hát live band. Việc được hát cùng ban nhạc mang cho phần biểu diễn những cảm xúc rất chân thật và khác biệt. Hát live không dễ, vì vậy nó càng là điều mà người nghệ sĩ phải cố gắng. Tôi không thể hiện điều gì, chỉ muốn được thoải mái xử lý bài hát theo cảm xúc. Những năm gần đây, khi biểu diễn ở phòng trà, tôi nhận thấy đó cũng là điều khán giả thích.

Là nhà sản xuất, tôi còn có đam mê săn đồ phòng thu. Tôi có thể dành hơn trăm triệu chỉ để mua 1 cây guitar. Những nhạc cụ hiếm, tôi sẵn lòng chờ giao hàng cả nửa năm, miễn có được. Tôi không mê nhà, xe, bao nhiêu tiền làm ra, tôi đầu tư cho studio của mình hết. Lần này, tôi sẽ trưng dụng kha khá những thứ tôi đã sưu tầm được phục vụ cho chất lượng âm nhạc của liveshow".

Với liveshow lần này, 15 ca khúc của Trịnh Thăng Bình sẽ được phối lại bởi bàn tay của Music Producer Lê Thanh Tâm, hứa hẹn mang lại không khí mới mẻ cho những ca khúc hit như: Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Đã lâu không gặp, Sau bao năm, Đâu ai đợi mình, Khác biệt to lớn... Đặc biệt, một ca khúc mới toanh cũng sẽ được ra mắt trên sân khấu, Bình sẽ biểu diễn với các anh em ban nhạc B Band.

Âm nhạc chỉ mới hồi phục sau thời gian dài hiu hắt. Vì vậy, liveshow lần này của Trịnh Thăng Bình cũng là một sự mạo hiểm. Trịnh Thăng Bình cho biết, anh chấp nhận chỉ có 50% khán giả có thể tham dự trực tiếp liveshow, để đảm bảo an toàn phòng dịch. Đã một lần lỡ hẹn với người hâm mộ năm 2021, liveshow này sẽ bù lại nhiều hơn những gì khán giả chờ đợi anh gần 1 năm qua.

https://afamily.vn/trinh-thang-binh-toi-khong-me-nha-xe-bao-nhieu-tien-lam-ra-toi-dau-tu-cho-studio-cua-minh-het-202201031355489.chn